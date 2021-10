La grève et le bras de fer pour l’appui du public

La grève sévit depuis vendredi dans le secteur public au Nouveau-Brunswick. Les deux parties avaient pourtant mis pas mal d’eau dans leur vin plus tôt dans la semaine. Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) avait réduit sa demande pour une hausse salariale annuelle de cinq à trois pour cent sur quatre ans. Le gouvernement, pour sa part, était désormais prêt à offrir une hausse annuelle de deux pour cent sur cinq ans.

Un récent reportage de Radio-Canada Acadie offre un aperçu de l’écart financier qui sépare les deux parties. L’offre du gouvernement se traduirait par un coût supplémentaire annuel de 55 millions de dollars à l’issue de contrats de travail de cinq ans. La demande du SCFP, pour sa part, entraînerait un coût annuel supplémentaire 78 millions de dollars à l’expiration de contrats de quatre ans.

Sans surprise, le SCFP pointe du doigt une forte inflation pour montrer que sa demande salariale est raisonnable. En septembre, l’indice des prix à la consommation était 5,1 pour cent plus élevé qu’à pareille date l’an dernier.

Ce que le syndicat omet cependant de dire, c’est que l’inflation était nulle l’an dernier. Bien sûr, on ne vit pas dans le passé et plusieurs craignent que l’inflation pourrait pour un certain temps demeurer plus élevée que la moyenne historique d’environ deux pour cent. Le hic, c’est que lorsqu’il s’agit de négociations collectives, on vit souvent plus dans le passé que dans l’avenir. En effet, toutes les conventions collectives entre le SCFP et le gouvernement sont échues depuis plus de deux ans. Dans certains cas, elles ont pris fin il y a plus de quatre ans.

C’est donc dire que pour évaluer comment la hausse demandée par le SCFP se compare à l’inflation, le passé compte davantage que l’avenir.

En fait, pour les conventions collectives échues depuis quatre ans ou plus, il faut uniquement se tourner vers le passé. Ce faisant, on remarque qu’entre septembre 2017 et 2021, l’inflation a augmenté en moyenne de 2,4 pour cent par année.

Certes, rien n’empêche le syndicat de demander pour certains de ses membres une hausse salariale plus forte que l’inflation. C’est par ailleurs ce qu’il fait, justifiant sa position en réclamant que ceux-ci sont sous-payés et que le gouvernement a les moyens de faire mieux.

Le gouvernement de Blaine Higgs, pour sa part, rétorque que d’accéder aux demandes du SCFP minerait la viabilité financière du Nouveau-Brunswick.

La réalité, c’est qu’il est impossible de déterminer qui a raison dans ce conflit. Certes, il est raisonnable de prévoir qu’à long terme, les recettes du gouvernement provincial devraient augmenter annuellement d’environ trois pour cent. Cela dit, il est tout aussi raisonnable de prévoir que le gouvernement devra faire face à d’importantes pressions financières dans les années à venir. On sait très bien, par exemple, que nous n’avons aperçu que la pointe de l’iceberg en ce qui a trait aux pressions induites par le vieillissement démographique.

Comme par le passé, la bataille pour l’appui du public pourrait s’avérer décisive dans ce conflit. Chose certaine, le gouvernement de Blaine Higgs est très mal parti pour l’emporter. Les surplus historiques enregistrés en pleine pandémie ont confirmé auprès de nombreux Néo-Brunswickois que pour Higgs, l’argent passe avant les gens. À cela s’ajoute l’entêtement de ce dernier à nous cacher la vérité sur l’état des finances publiques qui a miné la confiance du public à son endroit.

La semaine dernière, le premier ministre semblait avoir enfin compris que son manque de transparence financière lui faisait plus de mal que de bien. Il a donc craché le morceau et laissé entendre que son gouvernement se dirigeait sans doute vers un surplus encore plus grand que celui de l’an dernier. En pleine pandémie, cette annonce a toutefois peu de chances de lui attirer les accolades de la plupart des Néo-Brunswickois.