Il a ébloui sa génération et enchanté celles qui ont suivi. On dit qu’il a ouvert une porte sur l’avenir. Non, il l’a défoncée. En son temps de jeune poète, on fonçait. Et ça donnait un Cri de terre qui résonne encore dans le ciel acadien, comme le cri primal d’un peuple échappé de l’âme écorchée d’un poète en colère: Raymond Guy LeBlanc.

J’habite un cri de terre aux racines de feu: le Big Bang d’une génération révoltée contre l’Histoire, contre le mauvais sort, contre la soumission des élites, contre l’obscurantisme. Raymond Guy LeBlanc et ses compères Gérald Leblanc et Herménégilde Chiasson entrent en rébellion au début des années 1970, à l’heure où la planète foulait la lune, cet astre sacré chanté par les poètes depuis toujours.

Tandis que Raymond Guy brûle dans son cri, Hermé «se meurt à Scoudouc» et Gérald erre sur des chemins parallèles «comme un otage du quotidien» arpentant «l’extrême frontière» d’un pays qui peine à naître.

C’est dans ce bouillonnement sulfureux que vagit une nouvelle Acadie, toute fripée de mots crus et de métaphores enragées.

* * *

C’est l’Acadie des fulgurances galvanisant une génération qui n’aspire plus qu’à en découdre avec un destin fuyant loin devant sous les orages électriques et les éclairs de génie.

Une Acadie ponctuée de quelques échappées belles lors des lancements et des nuits de poésie quand la gloire se récoltait à main nue, dans l’ivresse d’une liberté sauvée in extremis de l’oubli par un cri de terre aux racines de feu.

Aujourd’hui, ce flot de désespoir, d’objurgations tonitruantes, de clameurs fulminantes s’est mué en paroles assagies, apaisées, arrimées à un pays qui lentement prend la réelle mesure de sa valeur. Raymond Guy LeBlanc disait lui-même: «Avant, je criais; aujourd’hui, je parle.»

Ce pays que Raymond Guy, Gérald et Hermé ont su nommer dans la poésie, Tonine a su le pétrir au même moment dans ses monologues éternels.

* * *

Un poète nous quitte, des frissons de tristesse et d’incrédulité parcourent le cœur et la tête de ceux et celles qui l’ont connu jadis, ou qui, au fil des ans – un demi-siècle! – ont su trouver, dans l’ombre de ses mots, d’autres mots justes et d’autres raisons de croire en soi, alimentant ainsi la roue de la Vie, celle qui tourne et tourne sans fin, nous entraînant dans son sillage infini jusque par-delà les âges et les nuages.

Et tandis que les mots jaillissent devant moi pour tenter d’étirer le moment des adieux, et que le deuil s’installe à la porte du cœur, je vois défiler ce demi-siècle de poésie qui a imprégné toute la culture acadienne, déclenchant un demi-siècle de littérature, de peinture, de théâtre, de danse, de photographie, de cinéma, de sculpture et tutti quanti.

Une floraison artistique qui, à son tour, a engendré des éditeurs, des troupes de théâtre, des maisons de production, des agences culturelles, des associations, des centres des arts et de la culture. On dirait que tout un peuple a repris goût à son art et à son épanouissement culturel.

On dirait.

* * *

Mais est-ce vraiment le cas? Quelle place réservons-nous vraiment en Acadie aux artistes, à ceux qui mettent leurs tripes sur la table? Et on pourrait dire la même chose des intellectuels, de ceux qui cogitent à cœur de jour pour résoudre l’insoluble.

Quand les artistes, les intellectuels, les écrivains sont-ils invités aux nouvelles pour commenter l’actualité?

Dans quel panthéon préservons-nous leurs œuvres et leur mémoire?

Quelle tranche de notre histoire cherchons-nous à sauvegarder? Elle semble se résumer à trois dates: 1755, 1881, 1960.

Mais qu’en est-il des autres années qui ont figuré au calendrier de l’histoire acadienne depuis 1604?

Où sont précieusement conservés les artéfacts de cette histoire? Oui, je sais: il y en a quelques-uns, ici et là. Au centre d’études acadiennes et dans quelques musées.

Je sais aussi qu’on peut se dire chanceux que les poètes publient, que les musiciens fassent des enregistrements, que les peintres créent des toiles, que les sculpteurs fabriquent des œuvres d’art, que les cinéastes réalisent des films. Qu’ils laissent des œuvres. Mais est-ce tout?

* * *

Qui se préoccupe de la préservation du patrimoine culturel acadien? Au moment où nous quitte un grand poète ayant livré son âme à son pays, je pense à des amis qui se débattent avec leurs archives.

Les plus connus, les plus chanceux peut-être, seront possiblement pris en charge par des centres d’archives, par des musées, ou se retrouveront dans des collections privées. Mais l’immense majorité des autres?

Ça finira aux poubelles! Avant ou après leur trépas.

Est-ce normal pour un peuple normal? Est-ce digne d’un peuple qui est parvenu à garder son âme grâce à ces créatures étonnantes que sont les artistes, ces artistes qui ont su insuffler à l’âme acadienne l’envie de survivre et le goût de vivre?

Pourquoi des villes comme Edmundston n’ont-elles pas de collection municipale d’œuvres d’art de leurs artistes? Pourquoi la Péninsule acadienne n’a-t-elle pas de musée des arts et de la culture? Pourquoi n’y a-t-il pas de musée national des arts acadiens? Pourquoi n’y a-t-il pas une Bibliothèque et des Archives nationales de l’Acadie?

* * *

La réponse n’est peut-être pas jolie. C’est parce qu’on s’émeut quand meurt un poète mais qu’on oublie vite qu’outre ses mots et ses images, il nous a légué une part de sa conscience, une part de sa confiance, une part du suc créatif de son âme, non pas comme des colifichets, mais comme des sources d’énergie à explorer et à exploiter pour nourrir notre propre créativité.

Que faisons-nous de ce legs si précieux?

Un grand poète nous quitte qui n’a pas été qu’une étoile filante dans notre histoire, mais un joyau dans la mécanique de notre construction identitaire.

Un grand poète nous quitte. Nous pleurons son départ. Mais après nos larmes, que restera-t-il de son passage parmi nous, et du passage de tant d’autres, outre quelques références à l’occasion?

Salut, Raymond. Tu vois, ton cri de terre résonne encore. Tes racines de feu brûlent toujours. À l’éternité!

Han, Madame?