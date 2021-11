Ce qu’il reste de l’amour

Bien que très différentes l’une de l’autre, deux des œuvres théâtrales en lice pour les Prix littéraires du Gouverneur général mettent en scène l’intimité d’un couple dont la relation s’effrite morceau par morceau.

Johnny, Emma Haché

La plus récente pièce publiée de l’auteure dramatique acadienne Emma Haché raconte l’histoire d’un couple, Réal et Juliette, qui n’ont plus grand-chose à partager, si ce n’est les souvenirs de leur fils, Johnny. Ce fils qui aurait pu faire leur bonheur, mais cela n’a pas été le cas. Au fil des scènes qui défilent à rebours, on se rend compte que le couple vit littéralement dans le déni, rêvant des prouesses de leur fils. Ils ont nourri les plus grands espoirs pour leur enfant qui pourtant, semble-t-il, n’avait pas les capacités de répondre à leurs attentes.

Ce couple isolé du reste du monde répète les mêmes gestes du quotidien jour après jour. Ils se parlent peu et ne communiquent plus vraiment.

Un véritable gouffre s’est installé entre eux. Réal ne semble s’intéresser qu’à ses revues scientifiques sur les progrès de la pharmaceutique tandis que Juliette qui s’occupe du ménage et de la cuisine connaît tous les besoins de son mari à l’avance. Ainsi, ils n’ont plus besoin de se parler. Dans leur appartement d’un immeuble à condo en banlieue d’une grande ville, le décor est plutôt désuet. L’auteure a écrit cette histoire en commençant par la fin, nous laissant ainsi découvrir ce qui a pu les rendre ainsi. Tout au long de la pièce, il parle de Johnny, mais on ne le voit jamais. On apprend à un moment qu’il a quitté la maison. En lisant leur histoire, on ressent cet enfermement. Au début, Juliette consulte même un dépliant sur les maisons de retraite, tellement elle a envie de changement. Pourquoi? lui demande son mari.

«Je crois que c’est à cause de l’ennui. Oui, c’est ça, c’est de l’ennui… Cette vie que nous avons ensemble… Ça me tue», lui répond-elle.

Ce n’est pas la première fois que la dramaturge aborde l’intimité d’un couple et du passage du temps. Sa pièce Exercice de l’oubli traite de ce sujet sous un autre angle. L’auteure de Lamèque a le don de créer des univers un peu obscurs et intrigants. Cette pièce qui n’a pas encore été portée à la scène se lit d’un trait, tellement elle est captivante. Emma Haché est l’auteure d’une vingtaine de pièces de théâtre. Johnny est sa sixième publication. (Lansman Editeur, 2021). ♥♥♥♥

Copeaux, Mishka Lavigne

Avec cette oeuvre, on est loin des ruptures amoureuses catastrophes. Il n’y a pas de bon ou de méchant. C’est l’amour qui peu à peu disparaît entre deux êtres qui pourtant ont été passionnément amoureux. La relation amoureuse s’étiole tranquillement morceau par morceau. Cela peut sembler anodin, mais les ravages sont profonds. Tout simplement appelés Elle et Lui, les deux ex-amoureux se répondent l’un à l’autre sans se regarder vraiment. Leurs routes se sont séparées. En ne nommant pas les personnages, le propos devient plus universel.

On flotte un peu entre la réalité et le rêve dans un univers un peu flou où la poésie occupe une grande place. C’est un texte de théâtre, mais parfois on a le sentiment de lire de la poésie. L’auteure de la région d’Ottawa a expliqué en entrevue dans un média que les oeuvres de l’artiste canadien Stefan Thompson ont été le point de départ de sa pièce. D’ailleurs, la nature est très présente dans ce livre avec de nombreuses références à la forêt. Celle-ci devient en quelque sorte leur maison qu’ils doivent reconstruire chacun de leur côté.

La pièce s’attarde sur la rupture et sur ce qui reste après celle-ci. Comment s’en sortir et se détacher vraiment? Les échanges entre les personnages sont succincts et percutants. Même si leur relation est terminée, leur vie en sera marquée à jamais. Il y a donc quelque chose de très lumineux dans cette œuvre. «On a rebâti nos forêts et un matin des millénaires plus tard on s’est ouvert les yeux sur quelque chose de complètement remis à neuf», affirme le personnage féminin.

Si certaines œuvres théâtrales peuvent parfois être difficiles d’approche, il reste que cette pièce qui se façonne autour de la poésie et de l’image est magnifique à lire. Mishka Lavigne est une auteure dramatique, traductrice littéraire et artiste de théâtre. Ses œuvres ont été vues au Canada et ailleurs dans le monde. (Éditions L’Interligne, 2020). ♥♥♥½