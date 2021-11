Éternels: Beaucoup de bruit pour rien

La fatigue Marvel, vous connaissez?

Depuis Iron Man en mai 2008, pas moins de 26 films de l’Univers cinématographique Marvel (UCM) ont été lancés sur grand écran. On parle d’une moyenne de deux films à grand déploiement – et à très gros budget – par année.

Devant cet état de fait, pas surprenant que certains commencent à ressentir – ou ressentent déjà depuis un moment – une certaine apathie devant un univers qui grossit de mois en mois et qui s’appuie depuis 13 ans sur une formule qui a très peu changé.

Ajoutez à cela tout le marketing entourant les films en plus des innombrables produits dérivés (vêtements, jeux vidéos, bandes dessinées, jouets) et vous avez là un monstre culturel tellement omniprésent que certains n’en peuvent tout simplement plus et choisissent de l’ignorer.

La meilleure illustration du phénomène de la fatigue Marvel est probablement le plus récent film de la saga, Éternels (Eternals), en salles depuis vendredi.

Ce leviathan tourné au coût de 200 millions $ met en scène quantité de saveurs du moment (Gemma Chan, Richard Madden et la cinéaste Chloé Zhao) et de gros noms (Salma Hayek, Angelina

Jolie et le tout puissant producteur Kevin Feige) dans une oeuvre spectaculaire et un brin trop sérieuse qui, au final, ne fait pas du tout évoluer la saga.

C’est l’histoire des Éternels, une douzaine d’êtres immortels envoyés sur Terre 5000 ans avant Jésus Christ par une entité divine à la base de la création de toutes les galaxies de l’univers, l’omnipotent Arishem.La mission des Éternels: purger la Terre des Déviants, des monstres vicieux.

Ayant vaincu leur ennemi à l’âge d’or de la Mésopotamie, les Éternels coulent depuis des jours tranquilles parmi les humains – qui ignorent tout de leur existence.

Un événement géologique étrange, la mort de la chef du groupe, Ajak (Hayek), et le retour des Déviants lanceront les Éternels dans une dangereuse quête pour sauver la planète et tous ses habitants…

Premier constat: Éternels est trop long, beaucoup trop long (157 minutes!). Et son scénario est rempli d’incongruités et de raccourcis qui ont dû rendre Zhao totalement folle.

Reconnu pour ses films intimes, abstraits et contemplatifs (comme l’exceptionnel Nomadland) la réalisatrice chinoise âgée de 39 ans fait ici des débuts très chaotiques au cinéma commercial.

On sent la marque de Zhao dans les discussions éthiques concernant la – très usée – question de savoir si la race humaine mérite d’être sauvée. Mais au final, les réflexions que le film impose sont hautement théoriques et ne forceront absolument personne à revoir ses valeurs.

Zhao brise un peu le moule Marvel en filmant énormément à l’extérieur, mais le filtre délavé qu’elle superpose aux images atténue totalement la lumière naturelle.

Bon point pour la réalisatrice, la distribution est le plus diversifiée de l’histoire de l’UCM, signe que la compagnie a fait du chemin depuis le très blanc Iron Man, en 2008.

Reste qu’Éternels est un film plutôt ennuyeux que l’audace des scènes d’action – souvent trop longues – ne suffit vraiment pas à en faire une oeuvre à voir absolument.

(Deux étoiles sur cinq)

Paranormal Activity: Next of Kin

J’avoue bien humblement qu’après le navet qu’était La dimension fantôme (2015), je croyais que la franchise Activité paranormale avait atteint sa limite. C’était avant que je découvre une nouvelle entrée surprise dans la saga, en fin de semaine, et que je réalise qu’elle livre la marchandise.

Paranormal Activity: Next of Kin a été mis en ligne sans tambour ni trompette sur Amazon Prime le 29 octobre.

Il s’agit du septième film – huit si on calcule un obscure spin-off japonais – d’une franchise qui a vu le jour en 2007. Et quelle naissance ce fut! Encore aujourd’hui, le premier volet de la saga, intitué Activité Paranormale, est le film le plus rentable de l’histoire du cinéma (des recettes de 193 millions $ pour un budget de… 230 000$).

Tous les films de la franchise utilisent le même concept: les images sont tirées de caméras bas de gamme, comme des caméras de surveillance ou de cellulaires.

Next of Kin raconte l’histoire de Margot (l’excellente Emily Bader, photo). Abandonnée à la naissance, la jeune femme a récemment retrouvé un de ses cousins qui a grandi dans une communauté amish.

Déterminée à en apprendre plus sur sa mère, Margot décide de tourner un documentaire sur ses origines en se rendant dans la communauté en question.

Accompagnée d’un caméraman et d’un preneur de sons, elle réalisera peu à peu – au péril de sa vie, évidemment – que le passé de sa mère aurait mieux fait de demeurer un mystère…

Next of Kin marque un retour en force de la franchise dont l’étoile avait énormément pali au cours de la dernière décennie.

J’ai vu plus que ma part de films d’horreur au cours des dernières années et celui-ci est un de ceux qui m’ont le plus angoissé.

La dernière demi-heure est à couper le souffle et rappelle la conclusion d’un autre classique du genre found footage, l’Espagnol Rec (2007).

Même si le scénario est par moment truffé de trous, Next of Kin parvient à ses fins: nous tenir sur le bout de notre siège. Âmes sensibles s’abstenir.

(Trois étoiles et demi sur cinq)

Swagger

Une scène de Swagger. – Gracieuseté

Si vous aimez le basketball, vous connaissez très certainement Kevin Durant, la grande vedette des Nets de Brooklyn dans la NBA. Swagger (Apple TV+) est une série télévisée de dix épisodes qui raconte de façon très romancée le parcours de Durant à l’école secondaire.

J’écris «romancée» parce que la série ne se déroule pas au début des années 2000, alors que Durant était considéré comme le meilleur basketteur adolescent du Maryland, mais bien à notre époque – où l’argent et les médias sociaux occupent une place beaucoup plus importante qu’à l’époque.

On suit donc l’alter ego de Durant, un jeune surdoué âgé de 13 ans du nom de Jace Carson (le nouveau venu Isaiah R. Hill). La mère de Jace, souhaitant offrir à son garçon le meilleur environnement possible pour son développement, décide de le confier à Ike (O’Shea Jackson Jr), un entraîneur modeste.

Ike était autrefois lui aussi un joueur prometteur, mais son ascension a pris fin pour des raisons nébuleuses. Ike et Jace pourront-ils faire équipe afin de s’aider mutuellement à devenir meilleurs?

Swagger lève le voile sur les coulisses sordides du basketball des écoles secondaires américaines.

Là, tous les coups sont permis alors que des adultes soi-disant bien intentionnés utilisent en fait les jeunes comme levier professionnel et monétaire.

Il y a quelque chose de profondément malaisant de voir des médias spécialisés établir un classement des meilleurs espoirs âgés de 13 ans au pays ou des multinationales ensevelir des équipes sous l’argent afin que les vedettes de demain endossent leurs produits.

Ajoutez à cela la pression quotidienne des médias sociaux – où chaque jeu des espoirs les plus en vus est analysé, décortiqué et surtout commenté – et vous avez là un environnement totalement déshumanisant pour des jeunes qui entrent tout juste dans l’adolescence.

Grâce à une caméra nerveuse, un montage dynamique et une trame musicale très contemporaine, Swagger est une série divertissante certes, mais surtout percutante et nécessaire dont un nouvel épisode sera mis en ligne le vendredi jusqu’au 17 décembre.

Kevin Durant, qui agit comme producteur, a un message à passer: il souhaite mieux pour les jeunes. Espérons qu’il soit entendu.

(Quatre étoiles sur cinq)

Red Notice

(sur Netflix vendredi)

Plusieurs films à grand déploiement sont attendus d’ici Noël, mais le plus intéressant d’entre tous ne sera pas lancé en salle. Il est plutôt exclusif à Netflix, s’intitule Red Notice et met en scène trois des plus grandes vedettes du cinéma du moment: Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds. Il y est question d’un agent d’Interpol aux trousses d’un voleur d’art.

Under the Helmet: The Legacy of Boba Fett

(sur Disney+ vendredi)

Aucun service de diffusion en continu ne fait davantage dans l’autopromo que Disney+. Ce documentaire sur le chasseur de prime le plus mythique de la saga Star Wars nous arrive quelques semaines avant la mise en ligne de la très attendue série The Book of Boba Fett.

Dopesick

(sur Disney+ vendredi)

Produit par Hulu – et disponible au Canada via le service Star de Disney+ -, cette série de huit épisodes mettant en vedette Michael Keaton, Kaitlyn Dever, Peter Sarsgaard et Rosario Dawson nous entraîne dans les coulisses de la crise des opioïdes. Une série majeure qui promet d’aborder tous les angles d’une problématique aussi grave que complexe.