Le célibat à l’ère de la COVID-19

Si vous pensiez qu’il était difficile de trouver l’amour en temps «normal», essayez un peu d’imaginer ce que vivent les célibataires depuis le début de la pandémie.

S’il y a bien quelque chose qui m’a profondément marquée depuis mars 2020, c’est le nombre de gens qui vivent seuls et qui n’ont personne avec qui partager leur quotidien.

Car on doit se l’avouer, vivre un confinement est bien différent lorsqu’on a quelqu’un avec qui traverser la lourdeur du moment présent.

Et notre approche pour trouver l’amour et se connecter avec les autres a radicalement changé depuis l’arrivée de la COVID-19, et ce, partout dans le monde.

Nous sommes donc entourés de célibataires, parfois isolés, seuls et déprimés, qui attendent avec impatience le retour à une vie plus normale… mais cette normalité à laquelle on s’accroche existe-t-elle toujours?

L’amour est dans le téléphone

Puisqu’il est maintenant risqué pour les gens de se rencontrer en personne, les échanges sur les applications mobiles et les sites de rencontre sont devenus les outils de connexion par excellence.

Une suite logique puisque les applications mobiles, Tinder et compagnie, étaient déjà bien à la mode, même lorsqu’on pouvait s’inviter les uns les autres sur des rencards en «présentiel».

Oubliez donc les Disney à l’eau de rose: trouver l’amour en 2021 se résume à passer en revue des candidats potentiels affichés sur un écran de téléphone, le tout dans un climat anxiogène et incertain.

Quelques questions lancées rapidement sur Tinder devraient alors suffire à déterminer si la personne répond aux besoins et aux attentes (parfois floues) que l’on se fait de l’amour.

Et si par miracle vous appréciez la personne et que c’est réciproque, que vous partagez des affinités et que vous voulez aller plus loin, il ne vous reste qu’à trouver une façon de vous voir tout en respectant les consignes de la Santé publique!

Car avouons-le, on a tous entendu parler de célibataires qui se sont rencontrés en personne malgré le confinement ou qui ont fait la route vers une zone sanitaire à risque, toujours dans l’espoir de vaincre l’isolement.

Difficile de leur en vouloir, car c’est tout de même une panoplie de circonstances nouvelles avec lesquelles ces célibataires doivent jongler dans leur quête de l’amour.

Une présence humaine, S.V.P!

Selon la sexologue québécoise Kanina Saphan, les célibataires ne sont pas seulement en quête de «rapprochements physiques» lorsqu’ils cherchent un(e) conjoint(e), mais bien de connexions humaines profondes, de compréhension, d’empathie, ce qui est tout à fait naturel et ancré dans l’existence humaine.

Kanina Saphan ajoute même en entrevue au journal québécois La Presse que «la solitude, c’est un problème de santé publique».

Et elle n’a pas tort, je crois que la solitude est un état d’esprit dévastateur, qu’il embrouille le bonheur des gens, leur santé mentale, leur vision du quotidien et la valeur qu’ils se donnent dans le monde qui les entoure.

Vous me répondrez probablement qu’il n’y a pas de solution miracle et c’est vrai, mais il y a de nouvelles cartes au jeu avec lesquelles on n’a pas le choix de composer.

Et en attendant que cette normalité revienne, on se doit de se dire les vraies affaires: on ne pourra pas demander à tous ces célibataires d’accepter la solitude sans se renfrogner encore bien longtemps.