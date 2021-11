Sean Couturier dans un club sélect

Sean Couturier est devenu cette semaine le cinquième Néo-Brunswickois à atteindre le plateau des 700 matchs de saison régulière en carrière dans la LNH.

La fierté de Bathurst a fait ça de belle façon en y allant d’un but et une passe dans un gain de 3 à 0 des Flyers de Philadelphie sur les pauvres Coyotes de l’Arizona.

Couturier cogne déjà à la porte du quatrième rang puisqu’il va égaler les 704 matchs en carrière de Greg Malone dès mercredi, alors que les Flyers seront à Toronto pour y affronter les Maple Leafs.

Le top-3 est composé de Don Sweeney (1115 matchs), Mike Eagles (853) et Danny Grant (736).

Couturier connaît un excellent début de saison avec quatre buts et sept mentions d’aide pour 11 points en neuf rencontres. S’il maintient ce rythme, il terminera la saison avec 36 buts et 64 passes pour 100 points. Ce serait non seulement des nouveaux sommets pour lui, tant pour les buts, les passes et les points, mais il deviendra également le premier Néo-Brunswickois à réussir une saison de plus de 50 passes et 90 points dans l’histoire de la LNH.

Danny Grant (50 buts et 87 points, 1974-1975) et Couturier (45 passes, 2017-2018) détiennent actuellement les records dans les trois principales catégories offensives pour un joueur de la province.

LHJMQ: plusieurs Néo-Brunswickois brillent

Saviez-vous qu’on retrouvait avant les matchs de vendredi soir, pas moins de 13 joueurs du Nouveau-Brunswick parmi les 100 premiers pointeurs de la LHJMQ?

Et si ce n’était des nombreux matchs ratés par Evan Nause (Québec) en début de saison, ils seraient 14.

Plutôt impressionnant, non? D’en voir autant, c’est du jamais vu dans l’histoire de la ligue.

Ces Néo-Brunswickois sont dans l’ordre Lukas Cormier (Charlottetown, 24e), Josh Lawrence (Saint-Jean, 39e), Jaxon Bellamy (Acadie-Bathurst, 44e), Dawson Stairs (Cap-Breton, 45e), Cole Huckins (Acadie-Bathurst, 56e), Nicolas Savoie (Québec, 58e), Cole Cormier (Gatineau, 70e), Kale McCallum (Val-d’Or, 71e), Cam Thomson (Rimouski, 74e), Peter Reynolds (Saint-Jean, 79e), Alex Arsenault (Rouyn-Noranda, 81e), Riley Bezeau (Saint-Jean, 82e) et Sam Oliver (Charlottetown, 96e).

C’est sans oublier qu’Alexis Daniel (Moncton, 117e), Jared Cosman (Rouyn-Noranda, 128e), Drew Elliott (Charlottetown, 135e) et Patrick LeBlanc (Charlottetown, 142e) ne sont pas tellement loin.

Je me souviens qu’à mes débuts à l’Acadie Nouvelle, au milieu des années 1980, il n’y avait qu’une poignée de Néo-Brunswickois dans la LHJMQ et, à l’exception d’Andrew McKim, ils étaient surtout là pour se battre.

Donald McGrath, Jacques Pinet et Daniel Maillet sont trois noms qui me viennent en tête.

Même un gars plus talentueux comme Everett Sanipass avait aussi le rôle ingrat de jeter régulièrement les gants.

Autre record en vue pour Lee Wesselius?

Trois semaines après avoir battu le record provincial du 10 km qui avait été la propriété de Joël Bourgeois pendant plus de 20 ans, Lee Wesselius tentera ce samedi d’améliorer cette fois-ci celui du marathon que Réjean Chiasson détient depuis 2012.

J’ai eu l’occasion de dialoguer un brin avec le coureur de River Glade, vendredi midi.

Gross modo, Lee, qui se dit en très grande forme, m’a confié qu’il avait un bon feeling quant à ses chances d’approcher les 2h17.

«La température s’annonce plutôt clémente au lieu d’être froide. Je pense que j’ai des chances.»

Rappelons que la marque de Réjean Chiasson est de 2h17min48.

Le 15 octobre dernier, Lee a enregistré un chrono de 29min12 pour devancer par deux secondes le temps de 29min14 réalisé par le double olympien Joël Bourgeois en 1998.