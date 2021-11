Où sont passés les géants?

C’était l’anniversaire du décès du général de Gaulle, hier. Déjà 51 ans! Pour une bonne partie d’entre nous, il brille au firmament des géants politiques du siècle dernier, même si son célèbre cri du balcon de l’hôtel de ville de Montréal, en 1967, l’avait mis en froid avec le gouvernement canadien de l’époque.

Pour l’Acadie, il fut le héros qui tenta de colmater l’abandon de la France entériné par le Traité de Paris signé en 1763 et qui fit dire au Général, deux siècles plus tard, que «la France ne se pardonnera jamais cet inconsolable abandon». C’est ce qui explique l’attention particulière qu’il porta aux Acadiens et aux Acadiennes, dont la visite des quatre dignitaires à Paris en janvier 1968 marqua de manière significative le réengagement de la France en Acadie.

Pendant que j’écoutais cette entrevue, je revivais un peu des pans de l’histoire du monde, de la vôtre, de la mienne, et je me suis pris à rêvasser sur les géants qui façonnent le monde d’aujourd’hui.

Y en a-t-il? Où? Qui?

* * *

Concentrons-nous sur notre pays. Il y a quelques années, certains ont vu dans le premier ministre Justin Trudeau une figure qui pourrait propulser le Canada au sommet des nations. Quelques mois plus tard, tout ce beau monde déchantait: trop superficiel, trop de symboles, trop de larmes, trop de mise en scène et pas assez de substance.

Cela dit, il ne manque pas de bons sentiments, mais il lui manque une profondeur et une sagacité politique qui lui permettraient d’agir sur la réalité bancale dans laquelle patauge l’humanité depuis quelques lustres et d’agir en conséquence. Trop d’artifices tuent le réel.

Mais il se démène pour l’environnement, diront certains disciples. Certes, il a pu, comme d’autres leaders politiques présents à la récente COP26, à Glasgow, aligner des données, des chiffres, des pourcentages, des indices, et il a pu discourir sur l’avenir de la planète en fronçant les sourcils pour bien montrer qu’il était à la fois soucieux et sérieux dans son baragouinage, mais on en reparlera dans dix ans!

Qui se souvient encore de toutes les belles paroles et les chiffres affolants entendus à la COP21 de Paris? Qui se souvient où ont eu lieu les COP22, 23, 24, 25?

Je suis envahi de doutes profonds quant à la capacité de nos dirigeants d’imaginer des solutions appropriées pour régler l’urgence environnementale. Et, plus cruellement, quant à notre capacité collective d’adopter et de mettre en pratique les dites solutions, dussent-elles nous être présentées du côté givré!

* * *

Examinons maintenant le Niou-Brunswick. Là, on tombe de Charybde en Scylla! Ces jours-ci, le primieur Higgs se tiraille avec les syndicats sur la place publique, plutôt que de s’asseoir avec eux pour négocier de bonne foi.

Prêt à en découdre, il a sorti les arguments massues: mesures d’urgence, loi spéciale coercitive, intransigeance, fin de non-recevoir, tout y passe! Il a annulé le discours du Trône: même la Reine n’a plus le droit de parler! C’t’effraybe!

Il est aussi têtu dans ce dossier-là qu’il peut l’être dans le dossier linguistique. Et il est aussi intraitable envers ses vis-à-vis dans un cas comme dans l’autre.

Devant autant d’entêtement et de fermeture d’esprit, qui oserait le placer parmi les géants du monde contemporain? Y a-t-il une personne saine d’esprit au Niou-Bi assez audacieuse pour soutenir qu’il fait progresser la province? Non, on ne peut pas parler de «géant».

De Tom Pouce peut-être? Oui, ça, ici on le peut!

* * *

En revanche, tandis qu’on se cherche tristement des géants sur terre, au pays et dans la province, on apprend une nouvelle fort réjouissante qui marque un summum dans l’histoire de l’humanité: le président directeur général d’Air Canada a commencé à apprendre le français! Yéé!

Sonnez tambours! Résonnez musettes! Shooter de Ginger Ale, c’est ma tournée pancanadienne!

La francophonie canadienne comptera donc un membre de plus bientôt, vu que ça ne prend quand même pas cinq ans à apprendre à dire «Bonnedjour and biennevenoute à la Air Canada!».

Il faut dire que ça chauffait pas mal pour le PDG Rousseau. Des tonnes de plaintes sur le bureau du Commissaire aux langues officielles qui, incidemment, fut auparavant une sorte de recteur invisible de l’Université de Moncton. Disons, pas un géant, lui non plus.

Ce qui m’étonne dans cette nouvelle, c’est que M. Rousseau disait la semaine dernière qu’il n’avait pas le temps d’apprendre le français parce que son horaire était trop chargé. Sans doute l’aura-t-on exempté de faire la café lorsqu’il entre au bureau le matin, afin de lui donner plus de temps libre pour apprendre sa langue maternelle!

* * *

Évidemment, tout cela, c’est de la poudre aux yeux de la part d’Air Canada! C’est la méthode habituelle pour faire taire les francophones.

Une gouverneure générale ne parle pas français? Ben, elle va l’apprendre, promis, juré. Un juge de la Cour suprême ne parle pas français? Ben, il va l’apprendre, promis, juré. Le premier ministre Tom Pouce d’une province qui se gargarise d’être officiellement bilingue ne parle pas français? Ben, il va l’apprendre, worry pas ta brain.

Et nous, on regarde tout ça aller. On crie quand il faut crier. Ensuite, on avale le candy, oups, le bonbon. On n’attend plus un géant politique, visionnaire, qui va nous donner de l’allant. On attend juste la prochaine crise. Le prochain bonbon.

Comme on ne s’intéresse pas à la politique, au sens noble du mot, on se contente de leaders sans vision et sans façon, et on les laisse nous bourrer comme des coussins.

Mais, si les peuples n’ont plus de géants pour les guider, c’est peut-être parce que les peuples ne sont pas des géants eux non plus…?

En fait, on n’avance tellement pas, qu’on est obligé de reculer d’une heure pour être de son temps!

Han, Madame?