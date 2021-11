Des œuvres insolites hautes en rebondissements

Les deux œuvres que je vous propose cette semaine trouvent écho jusqu’en Acadie. Tout d’abord un récit palpitant d’Emmanuèle Bernheim adapté pour le cinéma, puis la musique de Mehdi Cayenne en tournée au Nouveau-Brunswick.

Tout s’est bien passé, Emmanuèle Bernheim

Ce magnifique livre que j’ai lu récemment a été porté à l’écran par le réalisateur français François Ozon. Par un heureux hasard, le film est à l’affiche du Festival international du cinéma francophone en Acadie. Dans cette autofiction sur le thème de l’euthanasie, l’auteure relate le récit haletant et bouleversant de son impensable aventure. Son père André, 88 ans, qui vient de subir un accident cérébral vasculaire, lui demande de l’aider à en finir. Pourtant ce collectionneur d’art, curieux de tout et un peu fantasque, qui a déjà eu d’autres ennuis de santé, a toujours aimé la vie. Cette fois, les séquelles sont lourdes et il perd peu à peu ses moyens physiques. Il ne désire pas vivre ainsi diminué au crochet des autres. Pour lui, sa vie est terminée.

Emmanuèle et sa sœur Pascale devront alors choisir, l’aider ou le dissuader. Or en France, l’euthanasie est interdite. Il lui faudra aller en Suisse. Ce qui n’est pas simple. Les deux soeurs s’engagent alors dans un périple semé d’embûches. Tout se bouscule. Tout au long du processus, elles seront envahies par le doute, les remises en question, l’angoisse et l’anxiété. Comment refuser les dernières volontés de leur père? Et s’il changeait d’avis en cours de route.

Ce que j’ai aimé de cette histoire c’est qu’elle nous pousse comme lecteur à réfléchir à cette question sensible et aux limites de la dignité humaine. À partir de quel moment, peut-on décider d’abréger ses souffrances et d’en finir avec la vie?

L’auteure se tient à distance de la tragédie, du pathos ou de l’exagération. Au contraire, elle arrive à raconter cette histoire troublante avec empathie, sincérité, beaucoup d’amour et même une certaine dose de légèreté. C’est bouleversant, mais nous ne sommes pas dans le gros drame à faire pleurer. D’une lucidité étonnante, le personnage du père ne veut surtout pas de pleureuses à ses côtés. Un roman bref, percutant, une écriture magnifiquement maîtrisée qui font de ce récit un livre à lire absolument. J’ai adoré.

Je n’ai pas vu le film. Sorti en 2021, il met en vedette François Dussollier et Sophie Marceau. Romancière et scénariste française, Emmanuèle Bernheim est décédée en 2017. Tout s’est bien passé est le dernier ouvrage qu’elle a publié. (Éditions Gallimard, 2013). ♥♥♥♥

Mehdi Cayenne. – Gracieuseté: Marie-Ève Rompré Mehdi Cayenne. – Gracieuseté: Marie-Ève Rompré

Radio Batata, Mehdi Cayenne

Auteur-compositeur-interprète à peu près inclassable, Mehdi Cayenne est une sorte d’oiseau rare. Avec son plus récent album paru en 2020, il navigue à travers divers genres musicaux portés par le rythme, l’énergie punk rock, un peu funky, proposant ainsi des sonorités très actuelles. Le moins que l’on puisse dire c’est que sa musique déménage et qu’elle ne se limite pas à un genre. À la fois dansantes et puissantes, ses compositions s’inspirent de ses identités multiples. Né de parents algériens et français, il a vécu à Dieppe, Montréal, Gatineau et Ottawa. Il propose Radio Batata dans une version commentée où il explique l’inspiration de chacune des chansons ainsi que le lieu et le contexte où elles ont été écrites. Plusieurs chansons ont été composées pendant la nuit.

Au fil des 13 pièces commentées, il s’amuse avec les mots et les sonorités à fond de train. Paroles percutantes et musique plutôt festive se croisent.

Si vous ne l’avez jamais vu sur scène, vous serez probablement subjugués. À la FrancoFête en 2019, il avait fait fureur. Il a une énergie contagieuse. En écoutant son album, on constate que sa poésie profonde va au-delà des rythmes dansants. Un artiste coloré animé d’un esprit libre offrant un univers éclaté et original. Sa poésie mordante frappe en plein coeur, bien que parfois trop volubile et quelque peu insaisissable. Véritable bête de scène, il est actuellement en tournée au Nouveau-Brunswick pour quelques dates. Il s’arrête, entre autres, à Edmundston, Tracadie, Petit-Rocher et Dieppe. ♥♥♥½