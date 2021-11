Red Notice: moins éclatant que ses vedettes

À une époque pas si lointaine, il aurait fallu payer le prix d’un billet de cinéma pour passer une soirée en compagnie de vedettes de l’envergure de Dwayne Johnson, Ryan Reynolds et Gale Gadot. Mais les temps changent et c’est maintenant possible en s’offrant un abonnement mensuel à Netflix.

Mis en ligne vendredi, Red Notice met en vedette les trois super comédiens susnommés dans une comédie d’action fortement inspirée des sagas Mission: Impossible, James Bond, Bourne, Ocean 11, Indiana Jones et Trésor national.

C’est l’histoire de Nolan Booth (Reynolds), un des meilleurs voleurs d’art de la planète. Booth tente de mettre la main sur les trois Oeufs de Cléopâtre, des artéfacts d’une valeur inestimable qu’un père souhaite offrir en cadeau de mariage à sa fille.

Or, le père en question est prêt à payer très cher. Et cela n’est pas sans attirer la curiosité d’un agent du FBI (Johnson) et d’une mystérieuse voleuse et ennemie jurée de Booth, The Bishop (Gal Gadot).

Dans un jeu de chassés-croisés où les alliances se transforment en trahison plus vite qu’il n’en faut pour dire «robe de soirée», le trio se lancera dans une chasse aux oeufs qui le mènera aux quatre coins de la planète.

Les quinze premières minutes de Red Notice m’ont impressionné. Le réalisateur et scénariste Rawson Marhsall Thurber (qui a notamment travaillé avec Johnson dans Skyscraper et Central Intelligence) s’amuse à déconstruire le genre et à se moquer ouvertement des clichés.

Par exemple, alors que tout est en place pour une poursuite effrénée (la musique, la belle voiture, le rythme), celle-ci s’amorce et dure… deux secondes. J’en ris encore! Booth est aussi arrêté dès la 15e minute, ce qui va totalement à l’encontre des règles du genre. Bref, un excellent départ.

C’est malheureusement à ce moment que le récit s’envase et que le scénario devient moins crédible de minute en minute.

Comme dans les autres films du genre, on est transporté d’un pays exotique à l’autre (Italie, Indonésie, Espagne, Argentine), mais faute de budget probablement, on voit très peu de décors naturels.

C’est d’ailleurs là un des problèmes majeurs de Red Notice. En plus de la musique (copiée sur celle de Mission: Impossible) et des effets spéciaux qui manquent cruellement de raffinement, il est évident que les scènes extérieures ont été tournées en studio – du moins, plus évident que dans le film hollywoodien moyen. Quand les vedettes coûtent cher, il faut couper ailleurs, j’imagine!

L’humour, très inégal, pose aussi problème. Ryan Reynolds est un comique de classe mondiale. Tout le monde le sait. Mais ici, chaque réplique de son personnage est une tentative de blague, ce qui devient rapidement énervant.

Red Notice est de plus dépourvu d’originalité. La traditionnelle poursuite en voiture a le mérite de sortir des sentiers battus – elle se déroule dans une mine désaffectée -, mais elle rappelle rapidement celles que l’on a vues en noir et blanc dans les vieux films de guerre.

Au final, on écoute Red Notice pour ses vedettes, leur charisme et leur humour. Parce que dans le fond, tout le reste n’est qu’un immense habillage qui ne sert de prétexte qu’à réunir The Rock, Wonder Woman et Deadpool à l’écran.

(Deux étoiles et demi sur cinq)

Finch

Tom Hanks dans une scène de Finch (Apple TV+). – Gracieuseté

Un nouveau film mettant en vedette Tom Hanks est toujours un événement. Finch (Apple TV+) ne fait pas exception alors que l’interprète de Forrest Gump ajoute une autre performance d’anthologie à une carrière déjà remplie de grands rôles.

Finch se déroule dans un futur apocalyptique où une éruption solaire a détruit la couche d’ozone, fait grimper la température et rendu le soleil destructeur pour toutes formes de vie.

Quelques humains ont survécu, dont Finch (Hanks), un homme débrouillard et doué en ingénierie qui consacre ses journées à chercher de la nourriture.

Empoisonné par le soleil, Finch sait que ses jours sont comptés. Il bâtit donc un robot dont l’unique fonction sera de prendre soin de Goodyear, son chien adoré.

Or, une tempête gigantesque se dirige vers le refuge de Finch, qui n’a d’autre choix que d’embarquer son chien et son robot dans un véhicule récréatif modifié.

Face aux nombreux dangers qui le guettent, Finch aura-t-il le temps, avant de mourir, d’insuffler suffisamment d’humanité à son robot afin que celui-ci remplisse sa mission?

Finch n’est pas un film post-apocalyptique conventionnel. C’est davantage une comédie dramatique empreinte de quelques bons moments de tension et d’émotion dans laquelle Hanks, le seul comédien, interagit avec un chien (aux expressions presque humaines!) et un robot.

Dans ce qui ressemble à un mélange de A.I. Intelligence artificielle (2001), Je suis une légende (2007), WALL-E (2008) et Chappie (2015), Finch repose sur plusieurs idées nouvelles dans un genre qui peine pourtant à innover depuis trois décennies.

Les effets visuels sont impressionnants, l’humour du robot est rafraîchissant (grâce à une superbe performance vocale de Caleb Landry) et le génie créatif de l’équipe de production est exceptionnel.

Finch est par contre un film lent, dans lequel il se passe peu de choses.

Ceci n’est pas mauvais en soit parce que le rythme de l’oeuvre nous donne le temps de réfléchir aux principaux thèmes abordés: l’amitié, la confiance, le don de soi, le sens de l’existence et, surtout, le devoir de faire en sorte que notre planète demeure hospitalière.

(Quatre étoiles sur cinq)

L’improbable assassin d’Olof Palme

Une reconstitution de l’endroit où a été assassiné le premier ministre suédois Olof Palme en 1986, tel que vu dans la série L’Improbable assassin d’Olof Palme. – Gracieuseté

Le 28 février 1986, le premier ministre suédois Olof Palme est assassiné en pleine rue à Stockholm. Trente-cinq ans plus tard, ce meurtre qui a ébranlé les fondations de la société suédoise n’a toujours pas été résolu. La série L’improbable assassin d’Olof Palme (Netflix) expose une théorie sur l’identité du coupable.

Palme, un socialiste, était au pouvoir depuis trois ans et quatre mois quand il a été tué.

La police a analysé toutes sortes de pistes potentielles – du mouvement nazi à la conspiration conservatrice en passant par à peu près tous les groupes terroristes en activité à ce moment sur la planète – sans jamais parvenir à désigner un coupable.

Selon la minisérie de cinq épisodes mise en ligne le 5 novembre sur Netflix, l’assassin ne serait autre qu’un des premiers témoins à avoir été aperçu sur la scène du crime – un col blanc mal dans sa peau nommé Stig Engstrom qui travaillait dans les bureaux d’une compagnie d’assurance situés tout près de l’endroit où a eu lieu l’assassinat.

Pendant près de quatre heures, la réalisatrice Charlotte Brandstrom expose comment Engstrom a pu échapper à la justice, non pas par son génie criminel, mais tout simplement en raison de l’incompétence des policiers chargés de l’enquête.

Sans être haletante, la série a le mérite de nous replonger dans un des grands mystères criminels de notre époque.

La reconstitution historique est d’ailleurs très impressionnante – surtout la scène de l’assassinat, laquelle met en relief de nombreux véhicules d’urgence aujourd’hui hors service.

C’est aussi fort divertissant de constater à quel point les méthodes d’enquête de l’époque semblent tirées du Moyen-Âge – pas de cellulaire, pas de caméras de surveillance, pas d’ordinateur, pas d’ADN, pas femmes enquêteurs et des pièces à conviction qui sont manipulées sans la moindre précaution…

La série manque malheureusement de contexte. Un peu plus d’informations sur le climat politique suédois de l’époque aurait aidé à la compréhension, tout comme une ligne du temps claire et précise – le récit multiplie les allers et venues dans le passé et le futur.

Verdict: une série qui devraient plaire aux mordus de true crimes et aux amateurs de la noirceur associée aux oeuvres scandinaves.

(Trois étoiles et demi sur cinq)

À surveiller

SOS Fantômes: L’au-delà

(en salles vendredi)

Réalisée par Jason Reitman, cette nouvelle entrée dans la saga Ghosbusters constitue la suite du deuxième film, sorti en 1989. Paul Rudd (Ant-Man) et Finn Wolfhard (Stranger Things) sont les visages de cette nouvelle génération de chasseurs de fantômes. Il n’est pas exclu que les vedettes du film original fassent une apparition…

King Richard

(en salles vendredi)

Bien peu de sportifs sont devenus d’aussi bons modèles pour les jeunes filles issues des minorités que les soeurs Venus et Serena Williams. Cette oeuvre biographique raconte l’ascension des deux vedettes du tennis sous la gérance de leur exubérant père, Richard (Will Smith).

La Roue du temps

(vendredi sur Amazon Prime)

Netflix offre deux nouveautés attendues vendredi (la saison 2 de Tiger King et la série surnaturelle coréenne Hellboud), mais rien qui a l’ampleur de La Roue du temps, une série avec Rosamund Pike (Gone Girl, I Care a Lot) qu’Amazon souhaite voir devenir l’équivalent culturel de Game of Thrones. Avec un budget estimé à 10 millions $ par épisode, les attentes sont grandes.