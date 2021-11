L’Alberta, le pétrole et la péréquation

Il y a un mois, dans le cadre de leurs élections municipales, les Albertains étaient appelés à se prononcer sur l’enjeu de la péréquation au Canada.

Comme c’est souvent le cas à travers le pays, le taux de participation à ces élections était faible, moins de la moitié (47 pour cent) des électeurs s’étant présentés aux urnes. Cela dit, 62 pour cent d’entre eux ont voté en faveur de retirer de la Constitution canadienne le principe de péréquation qui y est inscrit depuis 1982.

Rassurez-vous, ce référendum ne changera absolument rien. Les paiements de péréquation — qui financent près du quart de tout ce que le gouvernement du Nouveau-Brunswick dépense sur ses programmes — ne sont pas sur le point de disparaître. Les provinces n’exercent tout simplement aucun pouvoir sur le programme de péréquation d’Ottawa.

Par ailleurs, pour retirer le principe de péréquation de la Constitution, il faudrait le consentement tant du Parlement du Canada que des assemblées législatives de sept provinces représentant au moins la moitié de la population canadienne. Comme cinq provinces reçoivent présentement des paiements de péréquation, ce n’est pas demain la veille qu’une telle modification ira de l’avant.

Plusieurs ont vu dans ce référendum — non sans raison, certes — une tentative du premier ministre Jason Kenney de détourner l’attention du fiasco de sa gestion de la pandémie.

Il y a toutefois plus. L’économie de l’Alberta a été frappée de plein fouet et ne s’est jamais vraiment remise de la chute brutale du cours du pétrole survenue vers la fin de 2014. Qui plus est, l’Alberta a dû vendre son pétrole à rabais, faute d’une infrastructure adéquate en matière d’oléoducs pour l’acheminer aux ports de mer canadiens. Ajoutez à cela l’opposition farouche de la Colombie-Britannique à tout nouveau projet d’oléoduc traversant les Rocheuses de même que celle du Québec au projet d’Énergie-Est et vous avez là tous les ingrédients pour que l’Alberta se sente de nouveau aliénée du reste du pays.

Il faut se rappeler également que l’Alberta contribue grandement au financement de la fédération canadienne. On a beau dire que la péréquation est un programme fédéral financé par l’ensemble des Canadiens, mais il demeure que certains Canadiens envoient davantage d’argent à Ottawa que d’autres. En tête de lice se trouvent les Albertains. En 2019, pour chaque dollar envoyé à Ottawa, ils n’ont reçu de ce dernier que 64 sous en retour. Par contraste, les résidents des Maritimes ont reçu plus de deux dollars.

Mais tout cela n’est qu’un bilan comptable qui ne reflète aucunement la complexité des liens qui nous unissent en tant que Canadiens.

Contrairement au Nouveau-Brunswick, qui existait en tant que colonie avant qu’il ne se joigne au Canada, l’Alberta a été créée par le Parlement canadien. Sans les efforts du gouvernement fédéral pour attirer des immigrants européens pour peupler l’Ouest du pays au tournant du 20e siècle, de nombreux Albertains ne seraient pas Albertains aujourd’hui. Jusqu’en 1930, l’Alberta n’était même pas propriétaire des ressources naturelles qui font sa richesse; c’était plutôt le gouvernement fédéral qui les détenait au nom de tous les Canadiens. En somme, la riche Alberta d’aujourd’hui est tributaire des décisions prises par les Canadiens dans le passé.

L’Alberta peut se targuer d’être la seule province à n’avoir à peu près jamais reçu de péréquation. Or, dans une économie mondiale qui doit rapidement se décarboniser, rien ne garantit que cela va demeurer le cas. Un jour, peut-être, les Albertains seront contents du fait que leur référendum sur la péréquation de 2021 n’aura rien changé. Comme durant la Grande Dépression, alors qu’Ottawa est venu en aide à leur province en faillite, ils seront bien heureux de constater que le reste du Canada est encore là pour eux.