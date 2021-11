En route vers la Coupe du Monde

L’équipe masculine du Canada mène la ronde finale de la zone Concacaf des qualifications de la prochaine Coupe du Monde FIFA 2022 au Qatar.

Après une série de victoires, entre autres face au Costa Rica 1-0, puis le Mexique 2-1, le Canada prend les commandes du groupe et envisage avec confiance les matchs retour. Les Rouges ont été transportés par l’attaquant Cyle Larin, cumulant déjà 11 buts depuis le début des qualifications et actuellement le 2e meilleur buteur du classement FIFA des qualificatifs dans toutes les confédérations. Ses deux buts contre le Mexique ont fortement contribué au succès du Canada le 16 novembre dernier. Avec cette victoire, le Canada a signé un important gain dans la course pour le mondial.

«Je suis heureux d’arriver à ce point, mais ce sera encore mieux de pouvoir nous qualifier pour la Coupe du Monde», a déclaré sereinement le buteur canadien de la soirée.

L’entraîneur-chef John Herdman a finalement réussi son pari d’emmagasiner le maximum de points, soit 6 sur 6, «en terre hostile» canadienne pour ses derniers matchs de l’année 2021. «Les matchs en déplacement sont vraiment difficiles et chaque pays utilise ses côtés uniques comme avantage» explique l’entraineur-chef, en parlant du choix d’avoir joué à Edmonton. Une décision gagnante, car près de 90 000 supporteurs ont bravé le froid pour les deux rendez-vous au Commonwealth Stadium. «Les gens ont fait de cet endroit notre forteresse tout le temps que nous avons passé ici» précise John Herdman encore fier du dernier succès. La dernière victoire contre le Mexique remontait à février 2000.

Qui gagnera les Ballons d’Or féminin et masculin?

Trois Canadiennes sont en lice pour l’obtention du Ballon d’Or féminin. Christine Sinclair, Ashley Lawrence et Jessie Fleming figurent parmi les 20 joueuses nominées. Sinclair est en bonne position pour remporter ce prestigieux prix. Le Ballon d’Or est attribué à la meilleure joueuse de football au monde, sans distinction de championnat ni de nationalité. L’Américaine Megan Rapinoe est la gagnante du titre 2019.

Du côté des hommes, trois prétendants peuvent envisager remporter le titre, parmi les 30 joueurs nominés. L’attaquant français du Réal de Madrid, Karim Benzema bat les records par ses nombreux buts et titres. Lionel Messi, joueur du Paris Saint-Germain et lauréat de six Ballons d’Or, dont celui remis en 2019, excelle toujours. Finalement, le Polonais Robert Lewandowski, attaquant du Bayern de Munich, est un sérieux candidat à considérer avec ses nombreux buts.

Les gagnants seront dévoilés le 29 novembre prochain, lors d’une soirée au Théâtre du Châtelet à Paris. Le Ballon d’Or est une récompense honorifique qui a été créée en 1956 par le magazine France Football, d’abord pour les hommes et seulement en 2018 pour les femmes. L’attribution du titre passe par un processus de votes des 208 sélectionneurs et capitaines d’équipes nationales membres de la FIFA, ainsi qu’un panel de 208 journalistes. Il est à noter qu’aucun Ballon d’Or n’a été remis pour l’année 2020, en raison de la pandémie.