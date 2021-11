Mot de l’éditeur

Chers abonnés (es) et lecteurs,

Au cours des 20 derniers mois, nos vies ont été toutes affectées d’une manière ou d’une autre par un virus qui nous a surpris par son ampleur. Cet épisode nous a toutefois amenés à observer, à réfléchir, à revoir nos activités et à nous adapter.

Ç’a aussi été le cas pour votre quotidien l’Acadie Nouvelle. Nous avons vu changer sous nos yeux les habitudes de lecture de nos abonnés.

Ceux-ci se tournent davantage vers les plates-formes numériques pour s’informer plus rapidement sur le monde qui les entoure. Nous avons également vu de nouveaux lecteurs adhérer à notre média afin d’obtenir une information fiable.

À l’heure actuelle, plus de 75% des abonnés de l’Acadie Nouvelle se sont prévalu d’un accès au site web acadienouvelle.com ou à son édition numérique. Et presque la moitié des abonnés du journal le sont à la version numérique uniquement.

Cet intérêt croissant pour le numérique ainsi que la situation financière favorable dans laquelle nous nous trouvons nous apparaît aussi un moment opportun pour innover et accélérer notre transition numérique tout en offrant la même information de qualité dans le journal.

À compter de l’été 2022, le journal sera dorénavant publié en format papier cinq (5) jours semaine, soit du mardi au samedi. Une édition numérique continuera d’être offerte aux abonnés en lieu et place de l’édition papier du lundi.

Cette décision n’affectera pas le nombre d’emplois au sein de notre organisation. La nouvelle approche permettra simplement de réaffecter certaines de nos ressources pour la préparation et la diffusion de contenus d’information crédibles dans le journal et sur nos plates-formes numériques. Bref, pour continuer à bien vous servir.

Un sondage mené en 2020 rappelait que le mandat premier de l’Acadie Nouvelle est d’informer la population francophone sur des sujets importants pour elle. C’est pourquoi vous retrouvez maintenant plus d’enquêtes, plus de reportages approfondis, plus d’analyses et de commentaires d’experts qui se prononcent dans nos pages.

Le sondage avançait aussi que le développement à plus long terme du journal devait se faire en fonction du numérique, plutôt que de l’imprimé. C’est d’ailleurs ce qui a motivé notre décision de procéder dès l’an prochain à notre transition numérique.

Nous entendons améliorer l’offre à nos abonnés par le biais d’un contenu numérique enrichi et par la publication de l’ensemble des textes de nos journalistes dans l’édition papier, qui continuera d’exister tant que le lecteur la voudra.

Votre communauté, c’est aussi la nôtre. Nous vous parlons de notre province, des enjeux qui vous affectent, des décisions qui ont un impact sur votre vie.

Ceci nous semble toujours important, en cette période de grands changements et d’adaptation.

L’Acadie Nouvelle et vous, tant de choses en commun.

Francis Sonier

Éditeur-directeur général