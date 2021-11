La résilience des enfants

Le célèbre auteur Antoine de Saint-Exupéry avait bien raison de faire dire au Petit Prince que les adultes n’avaient rien compris de la vie et qu’il fallait toujours tout leur expliquer.

Car du haut de ses 4 ans et demi, mon fils Éliott m’en fait découvrir de toutes les couleurs sur le monde que l’on partage ensemble.

Arraché de son «enfance» à cause de la COVID-19, il n’a pas la chance qu’ont eue ses parents de passer des journées dehors avec les voisins ou de pouvoir célébrer son anniversaire avec ses amis préférés de la garderie.

Les premiers souvenirs qu’il gardera réellement en mémoire seront les visites accumulées dans les centres de dépistage, les longs mois enfermés à la maison reculés du monde entier et le mécontentement général de la population quant au port d’un couvre-visage.

Il est douloureux de constater le monde dans lequel nos enfants grandissent aujourd’hui et comme parents, il est normal de vouloir préserver l’innocence de nos petits et de les protéger face à cette vague de souffrances humaines.

La fin de semaine dernière, Éliott a eu une réflexion qui m’a chamboulée de l’intérieur et qui m’a fait voir la situation sous le regard d’un enfant.

Alors qu’on discutait de la COVID-19 et des vacances de Noël qui arrivent à grands pas, le petit bonhomme de 4 ans nous demande, aux adultes, pourquoi on est «tristes».

On lui explique qu’on a bien hâte de retrouver une vie un peu plus normale, de pouvoir revoir la famille, de voyager. On lui dit que les gens sont fatigués et un peu tannés de la situation et que l’on trouve cela difficile pour les enfants, comme lui.

Et il nous répond: «Ben, ça va être correct maman. Éliott trouve pas ça difficile lui, y’a juste les grands qui trouvent ça difficile.»

Pour ajouter en riant et en se secouant la tête, comme s’il pensait au sujet le plus hilarant au monde: «Ah! Les grands hein!».

Stupéfaits et amusés par sa réflexion, on s’est tous lancé un petit regard avant de rire et de se dire que les enfants, eux, comprennent des choses que les grands ne comprennent pas.

Il réussissent à trouver dans le moment présent tout ce qu’il leur faut pour être bien, sans tenter de regarder ce qui les attend plus loin au bout du chemin.

Certes, on me dira que les enfants n’ont pas encore été brisés par l’âge et que leur enfance les préserve de ces conflits internes que l’on s’inflige soi-même à l’âge adulte.

Mais je crois que l’on naît avec une vision pure et riche de la vie dont nous tentons trop vite de nous départir en grandissant.

Nous avons tant à apprendre des enfants, de leur simplicité face aux défis quotidiens de la vie, de leur force et de leur résilience.

Quand je pense à Éliott et que mon cœur se serre à l’idée de l’avoir privé de son enfance dans ce monde de masques et de vaccins, je prends le temps de le regarder et de l’apprécier.

Le monde a peut-être changé depuis un an et demi, mais je suis certaine d’une chose: les enfants de demain seront plus forts que jamais et ce sera leur vision qui apportera du réconfort dans ce quotidien brisé par les grandes personnes.