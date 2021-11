L’arracheuse de temps: beaucoup moins inspiré que son titre

L’Arracheuse de temps (en salle depuis le 19 novembre) est de loin l’oeuvre inspirée des contes de Fred Pellerin qui soit la plus réussie visuellement. Son récit, sa magie et sa portée émotionnelle ne sont toutefois pas du même calibre que Babine (2008) et Ésimésac (2012).

Cette nouvelle oeuvre fantastique du conteur de Saint-Élie-de-Caxton, dans la Mauricie québécoise, raconte une double histoire avec en son centre, Bernadette, la grand-mère de Fred Pellerin.

En 1988, la santé de Bernadette (Michelle Deslauriers, que l’on a déjà vue plus passionnée) est déclinante. Son petit-fils (le charmant Oscar Desgagnés, dans un premier rôle au cinéma) s’inquiète. Pour le rassurer, la vieille femme lui raconte comment, en 1927, tout le village a uni ses forces pour vaincre la mort.

À cette époque, âgée de 20 ans, Berna­dette (Jade Charbonneau, à droite dans la photo) a vu clair dans le jeu de l’Arracheuse de temps qui, après avoir empoisonné le pommier du village, s’est attaquée à la vitalité de ceux qui ont croqué dans ses fruits devenus noirs.

Quand Lurette, la meilleure amie de Bernadette, succombera à son tour, notre héroïne improvisée ira chercher secours chez La Stroop (Céline Bonnier), une femme mystérieuse aux dons multiples.

J’admire Fred Pellerin. À mes yeux, c’est le champion du monde du néologisme. Personne ne manie le verbe, l’adverbe et l’adjectif comme lui. Il est aussi passé maître dans l’art de donner un deuxième sens aux mots. Comme le petit Poucet, c’est un semeur de pépites grammaticales que le spectateur doit trouver et apprécier. Malheureusement, dans L’Arracheuse de temps, les pépites sont plus éparses que ce à quoi Pellerin nous a habitués. Elles sont plus petites aussi.

Oh, il nous offre encore des jeux de mots magistraux, comme cet arbre empoisonné «coupable» et l’excentrique barbier Méo (Marc Messier, de loin le meilleur comédien de la distribution), condamné à mourir, qui regrette de devoir rater un tournoi de cartes «pour cause de mortalité personnelle».

Dans cette oeuvre réalisée par l’excellent Francis Leclerc (Pieds nus dans l’aube), Pellerin tente d’apprivoiser la mort en démontrant que, si ceux qui nous quittent laissent un grand vide dans notre vie, leur souvenir, lui, est immortel.

Le problème, c’est qu’on a déjà vu Pellerin beaucoup plus inspiré. Il emprunte ici à des oeuvres classiques, comme Blanche-Neige et Maléfique (2014). Or, le Québécois nous a gâté au cours des deux dernières décennies à du matériel 100% original, qui ne ressemble à absolument rien d’autre.

Dans L’Arracheuse de temps, ses personnages sont peu développés. Son héroïne est générique. Les enjeux sont nébuleux. La menace… pas vraiment menaçante. On s’ennuie de la bonhommie de Luc Picard et de Gildor Roy, dont les rôles respectifs de Toussaint Brodeur et du forgeron Riopel ont cette fois été confiés à d’autres.

La qualité de la production est impressionnante, tout comme celle de la reconstitution. Reste que ce film, assurément le plus personnel de Pellerin, n’a pas la magie et la verve qu’on associe normalement au rouquin à lunettes.

(Trois étoiles sur cinq)

Hawkeye

Hawkeye (Jeremy Renner) et Kate Bishop (Hailee Steinfeld) dans une scène de Hawkeye (Disney+). – Gracieuseté

J’ignore si les fanatiques d’un personnage de troisième ordre comme Kate Bishop sont suffisamment nombreux pour justifier une série télévisée à grand déploiement sur ses origines. Une chose est certaine, si le reste de Hawkeye (Disney+) est à l’image des deux premiers épisodes, cette série ne s’annonce pas pour être un incontournable.

Si vous avez vu quelques films de l’univers cinématographique Marvel au cours des dernières années, vous savez qui est Hawkeye. C’est l’archer de service des Avengers, interprété depuis 2012 par le toujours très bon Jeremy Renner (à gauche dans la photo). Un personnage secondaire qui a très peu évolué en neuf ans et qui est plutôt effacé.

Kate Bishop, elle, n’existait pas avant mercredi dans le vaste univers multiplateforme mis au monde par Kevin Feige en 2008 avec Iron Man.

Née dans les bandes dessinées en 2005, Bishop est elle aussi une archère de très grand talent dont le costume violet, la personnalité frondeuse et le chien borgne – qui adore la pizza – sont les marques de commerce.

On fait donc connaissance avec cette héroïne interprétée par Hailee Steinfeld (True Grit, Bumblebee) dans le premier des deux épisodes de la série Hawkeye qui ont été mis en ligne sur Disney+ mercredi.

On est alors témoin de ses origines, de sa première rencontre avec son partenaire des BD, Hawkeye, et le début du conflit qui oppose le duo à une organisation mafieuse russe de New York.

À travers tout ça s’ajoute le meurtre d’un homme riche – ennemi de la mère de Bishop – et un nouveau beau-père aux aspirations très louches.

Et tout ça est ennuyant et cliché. Les débuts de Bishop n’ont absolument rien de différent de ceux du Spider-Man de Sam Raimi, il y a déjà 19 ans. En fait, le seul moment du premier épisode qui m’a un peu excité est le générique du début, quand j’ai entendu le Marvel Theme. C’est vous dire…

Le second épisode a un peu plus de rythme alors que Steinfeld et Renner font preuve d’une belle complicité. Par contre, je sais déjà que je vais rapidement me lasser des toujours très cools répliques de Bishop. N’est pas Tony Stark qui veut…

Je doute aussi que cette série ait un quelconque impact sur la saga, si ce n’est que d’y introduire Bishop. Les effets spéciaux sont de plus très décevants.

Bref, quand on sait que des personnages féminins hyper importants et appréciés comme Black Widow et Scarlett Witch n’ont jamais eu droit à une genèse digne de ce nom à l’écran, le fait que Kate

Bishop ait sa propre série me laisse extrêmement dubitatif sur la nécessité de la série.

(Deux étoiles sur cinq)

Hellbound

Une scène de Hellbound (Netflix). – Gracieuseté

Le film Parasite et la série télévisée Le jeu du calmar (Squid Game) ont braqué les projecteurs sur les productions sud-coréennes. La série surnaturelle Hellbound (Netflix) suscite donc la curiosité.

Tournée par le réalisateur de l’excellent film d’action Dernier train pour Busan (2016), Yeon Sang-ho, Hellbound se déroule dans une Corée du Sud où des citoyens apprennent la date de leur mort de la bouche d’une entité surnaturelle – qui précise qu’ils sont destinés à l’enfer.

Les prédictions se concrétisent toujours. Chaque fois, trois êtres apocalyptiques (photo) se matérialisent, tabassent la personne ciblée et repartent avec son âme après avoir brûlé la victime vive.

Mené par un meneur opportuniste, un petit groupe de citoyens profite de l’occasion pour fonder une religion dans laquelle les citoyens doivent éviter de pécher. En retour, la secte assure à ses fidèles qu’ils ne recevront pas de décret mortel. Cette nouvelle église se dote également d’un bras armé qui se permet de battre sauvagement toute personne qui vit dans le péché.

Quand, quelques jours après sa naissance, un bébé reçoit un décret, les bases mêmes de la nouvelle religion sont ébranlées: comme un enfant naissant peut-il avoir péché?

Je suis convaincu que la première question que les abonnés à Netflix se pose est: est-ce que Hellbound ressemble à Squid Game?

La réponse? Oui et non. Oui parce que certaines scènes sont assez sanglantes et parce que les questions de moralité et d’abus de privilège sont au coeur des deux oeuvres. Non, parce que

Hellbound n’est vraiment pas ancré dans le réel et que ses personnages principaux sont beaucoup moins attachants que ceux de Squid Game.

Le premier épisode de Hellbound est très prometteur. Sang-ho y dépose les bases d’intéressantes discussions philosophiques sur la foi, la place de la religion, le péché et l’enfer.

Malheureusement, les réflexions en lien avec ces concepts se fragilisent énormément dans les cinq épisodes suivants. Le scénario s’égare et la philosophie est remplacée par d’inutiles scènes d’action et un suspense qui laisse terriblement à désirer.

Au final, j’hésite encore à statuer si Hellbound est une critique de la religion catholique ou du gouvernement totalitaire nord-coréen… À moins que ce soit les deux? Ou ni un ni l’autre?

Constat: un divertissement qui a le mérite d’être original, mais dont le scénario aurait pu être mieux ficelé.

(Deux étoiles sur cinq)

À surveiller

Le Pouvoir du chien

(The Power of the Dog)

(sur Netflix mercredi)

La pandémie rend encore une fois cette année le portrait des Oscars très nébuleux. Ce film avec Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst et Jesse Plemons pourrait retenir l’attention. C’est l’histoire d’un cowboy qui recommence à croire à l’amour.

Coming Out Colton

(sur Netflix vendredi)

Colton Underwood est un ancien joueur de football professionnel qui s’est démarqué dans l’émission The Bachelor. Il est aussi gai. Cette série documentaire de six épisodes explore la récente sortie du placard de l’athlète.

Mixtape

(sur Netflix vendredi)

Julie Bowen (Claire Dunphy de la série Modern Family) est une des comédiennes les plus drôles à Hollywood. Elle tient le rôle titre dans cette comédie romantique où une fillette apprend à mieux connaître ses parents quand elle est forcée de retracer chacune des chansons qui se trouvait sur une cassette audio qu’elle a détruite par accident.