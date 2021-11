Le CF Montréal finit la saison en remportant la Coupe des Voyageurs

Cette semaine, prenons une pause des qualifications de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 et parlons de la Coupe des Voyageurs. Cette compétition réunit 13 équipes professionnelles canadiennes d’un océan à l’autre et a débuté au printemps dernier. La finale, qui a eu lieu au Stade Saputo de Montréal le 21 novembre, a été remportée par le CF Montréal. Un score de 1 à 0 face au Toronto FC a permis au club montréalais de conserver son titre de champion canadien.

Le CF Montréal avait pourtant amorcé difficilement sa saison avec le départ inattendu de l’entraineur-chef Thierry Henry en février. Wilfried Nancy, alors entraineur adjoint, s’est retrouvé promu à la tête de l’équipe. Le défi était de taille pour lui, héritant d’une jeune équipe avec plusieurs recrues. Pour sa première expérience comme entraineur-chef, il a le mérite d’avoir gagné le championnat canadien. Les hommes de Wilfried Nancy ont maitrisé leur parcours du championnat canadien jusqu’à la finale. Ce titre de champion canadien était l’un des objectifs du club montréalais. L’autre, une participation aux séries de la Major League Soccer, ne s’est pas concrétisé.

Ce trophée canadien permet tout de même à Wilfried Nancy de garder la tête haute et de poursuivre sereinement la reconstruction de l’équipe. Lors du bilan de fin de saison, tous avaient de bons mots au sujet de l’entraineur-chef, comme le témoigne le milieu de terrain, Samuel Piette, «Dans le vestiaire, il est très respecté et lorsque tu arrives à gérer ton vestiaire, c’est plus facile d’adhérer à ses principes de jeu. Ça regarde bien pour la suite.» Avec le titre de la Coupe des Voyageurs, le CF Montréal représentera le Canada à la Ligue des Champions de la Concacaf 2022.

La Ligue des Champions de l’UEFA

Le sprint final est entamé pour la conquête des dernières places des huitièmes de finale de la Ligue des Champions européenne.

Cette compétition réunit les 32 meilleures équipes dans l’échiquier européen, et les derniers matchs seront déterminants pour quelques équipes qui espèrent toujours poursuivre leur parcours.

La non-qualification aux huitièmes de finale pour le FC Barcelone pourrait être une surprise. Le club espagnol est toujours au coude à coude avec l’équipe portugaise, le Benfica de Lisbonne. Depuis le départ de Lionel Messi, l’équipe de Barcelone est en eau trouble aussi bien dans le championnat espagnol que dans la Ligue des Champions. Les matchs à surveiller sont dans le groupe G, où toutes les équipes peuvent encore se qualifier. Le club français de Lille, mené par l’attaquant canadien Jonathan David, est en tête du groupe avec 8 points, devançant d’un seul point le FC Séville. Salzbourg et Wolfsburg les talonnent avec 6 et 5 points respectivement.

Parmi les dix équipes ayant validé leur place pour les huitièmes de finale, on retrouve le tenant du titre, le Chelsea Football Club. Le Paris Saint-Germain, avec son fabuleux trio NMM (Neymar, Messi et Mbappé), le Bayern de Munich mené par le buteur polonais Robert Lewandowski ainsi que le Manchester United et son célèbre Christiano Ronaldo sont également qualifiés.

Nous connaitrons les cinq derniers qualifiés les 7 et 8 décembre prochains. Les troisièmes de chaque groupe poursuivront leur parcours européen dans une autre compétition appelée la Ligue Europa, moins prestigieuse, mais tout aussi intéressante. La grande finale se déroulera au printemps prochain.