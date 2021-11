Les gens du Restigouche et du Madawaska ont déjà eu leur tapis blanc. Il a fondu. Ailleurs, quelques flocons sont tombés un matin. En après-midi, ils avaient fondu. Nous attendons encore notre première neige. Celle qui sera plus abondante. Celle qui va rester.

L’événement arrive à quelques reprises pendant l’automne. Les flocons tombent; ils fondent. La période est assez longue entre les précipitations pour nous faire espérer ce qui deviendra notre prochaine «première neige». Lorsqu’elle arrive, nous voilà à nouveau redevenus enfants.

Rien de mieux que ces cristaux pour nourrir la nostalgie de l’enfance et les souvenirs féériques. Qui n’a pas entendu parler de la sortie de la messe de Minuit accompagnée des gros flocons descendant du ciel? À les entendre dire, c’est comme si la période blanche commençait immanquablement chaque nuit du 24 décembre autrefois. Pourtant, rien de plus imprévisible que la première neige.

+++

Comme toujours, elle nous surprendra. Certains auront oublié de changer leurs pneus. D’autres n’auront pas encore sorti leurs pelles. Parfois, des gens agissent comme si elle n’allait pas tomber certaines années. Pourtant, rien n’est plus certain que la neige en hiver en Acadie.

La première neige rythme nos vies. Chaque année, elle choisit sa journée: pas de date précise au calendrier. Des années, elle tombe un lundi pour laisser présager qu’elle sera au travail cette année. Une autre année, elle arrive la nuit. Certaines années, elle se fait attendre.

Elle ne respecte pas le calendrier comme le fait Noël. Imaginez nos discussions si c’était le cas:

– C’est demain le jour de la première neige. J’ai hâte!

– Oui, voilà des jours que je me prépare; j’ai invité des amis pour l’occasion.

– J’ai prévu le coup: les enfants sont avec moi cette année.

+++

Yves Girard s’est laissé toucher par un enfant qui regardait pour la première fois de sa vie les gros flocons qui descendaient du ciel. Debout, le visage collé sur la vitre, l’enfant n’entendait même plus ses parents qui criaient son nom. Il contemplait. L’enfant semblait être au comble du bonheur, transfiguré, sans posséder ce qu’il voyait. Et il ne cherchait pas à s’approprier ce qu’il voyait, contrairement à son réflexe de tendre la main pour saisir tout objet et le ramener à sa bouche. Il était rassasié par ce qu’il voyait.

Et le moine de poursuivre: «Vas-tu me croire si je te dis que les chemins de ton accomplissement sont choses aussi faciles à découvrir et bienfaisantes à vivre? Il te suffirait d’imiter cet enfant pour te retrouver parfaitement accompli et rassasié. Rien ne te manque. Seule te fait défaut une plus grande capacité d’admiration.»

Tout au long de nos vies, nous accumulons des savoirs, des expériences, de l’argent et des biens. Nous croyons que nous serons devenus heureux lorsque nous aurons accès à une propriété, à tel diplôme ou à tel avantage. Et pourtant, il y a plus de joie à admirer une perfection accomplie qu’à la posséder.

+++

En voyant les premiers flocons, un moment de joie nous envahit. Devenus adultes, nous ne restons pas longtemps dans ce moment. On se projette dans le futur. Parfois en anticipant des heures de ski en forêt ou des jours de vacances en montagne; la hâte s’installe. Parfois, en maugréant intérieurement sur ce qu’il y aura à pelleter et à subir pour de trop longs mois; l’impatience nous contrarie.

Lorsque nous ne sommes pas dans ce qui vient, nous sommes dans nos souvenirs du passé: les tempêtes de notre jeunesse, un accident sur une chaussée glissante, la beauté d’un paysage.

Peu importe si nous nous projetons en arrière ou en avant, nous ne sommes plus dans le moment présent. À cause de cela, nous sommes souvent incapables de laisser durer ce moment de joie. Le Royaume, c’est un enfant qui se réjouit de voir tomber la première neige. Sans aucune autre raison. Sans être ailleurs dans le temps.

+++

Si l’industrie marchande pouvait faire tomber la neige, je suis certain qu’elle l’aurait déjà fait. Parce que ça augmente la consommation la première neige. Les gens vont alors acheter du rêve: des cadeaux, des bulles, du parfum.

On peut faire bien des choses pour anticiper Noël. On peut décorer et fêter bien avant le 25 décembre. Mais il y reste une chose que nous devons attendre patiemment tous ensemble: la première neige.

C’est le temps de l’attente qui commence. Parce qu’en plus de la neige, il y a une autre raison qui en pousse plusieurs à tendre vers l’avant: un enfant s’en vient. Le mystère est en avant de nous. Il est à contempler, davantage qu’à posséder. Il serait surpris celui qui voudra enfermer un flocon dans la paume de sa main pour le conserver. Ou encore celui qui, ravi devant un ciel étoilé, voudrait tendre la main pour en décrocher une.

Je pense que c’est la même chose pour l’enfant qui vient. Ceux qui croient pouvoir le posséder et le comprendre son insondable richesse sont dans l’illusion. Lui, l’au-delà de tout, Il se fait attendre alors qu’Il est déjà là. Bon Avent!