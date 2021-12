Antonine et Joséphine, héroïnes

Antonine Maillet invitée à l’Élysée. Joséphine Baker entre au Panthéon. Femmes extraordinaires, nées hors de France, qui n’en ont pas moins donné à ce pays un surplus d’âme par leur créativité et leur indéfectible amour de la France et de la culture française. Que du bonheur!

On a beau dire, on a beau faire: la France, quand on l’a dans la peau, même à notre corps défendant, on ne peut plus s’en passer!

On a beau être d’Amérique, on a beau afficher des différences culturelles significatives, on a beau malmener cruellement ici notre langue commune, il n’en demeure pas moins que vit en nous – peut-être devrais-je dire: que persiste en nous – un je-ne-sais-quoi de cet idéal français qu’apportèrent dans leur bagage nos ancêtres aussi vaillants qu’intrépides.

Des ancêtres qui seraient appelés plus tard à gravir les marches d’un héroïsme patriotique dont la plupart ignoraient sans doute être porteurs. Et des descendants, nos grands-parents, qui nous transmirent, autant que faire se peut, des pans entiers de cet idéalisme français.

* * *

Aujourd’hui, force est de reconnaître qu’on se contente simplement de ne transmettre que des bribes de cette riche culture, comme autant de pièces de puzzle dépareillées dont il faut imaginer ce qu’elles sont censées représenter.

Certes, on a pu reprocher à la France d’avoir laissé tomber ses enfants d’Amérique au temps des guerres anglo-françaises, mais maintenant qu’elle a fait un retour via la culture sur ses anciens territoires, depuis plus de cinquante ans, on serait malvenu d’ignorer la chance que l’on a d’être toujours connecté à cette culture qui nous singularise tant, ici, en Amérique.

Cela dit, il ne faudrait pas que ces «retrouvailles» demeurent la prérogative d’une élite voyageant aux frais de la princesse. Surtout que ce n’est pas l’élite qui a besoin de la France, mais bien l’Acadie ordinaire, celle qui trime dur pour rester française, et encore plus celle qui est tentée de baisser les bras sous la pression anglomaniaque de l’Amérique.

Les retombées positives de ces rencontres au sommet doivent ruisseler jusqu’en bas de la pyramide sociale acadienne. La France doit le comprendre. Et nos élites aussi.

Question de bon sens, certes; mais question de survie, surtout!

* * *

L’Acadie aussi doit rendre hommage à Antonine Maillet. Et la plus belle façon de le faire, serait de dépasser nos fiertés de jour de fête pour faire de chaque jour un jour de fierté française.

Antonine Maillet elle-même disait, lors de l’hommage français à l’Élysée, que l’Acadie vivrait «aussi longtemps que ma génération sera là, aussi longtemps que ceux qui font mon métier seront là».

J’ai été frappé par cette phrase apparemment anodine placée dans la conversation. J’ai compris qu’elle misait sur les écrivains pour perpétuer la transmission de cette langue française aux générations montantes.

C’est un appel qu’elle nous lance. Saurons-nous y répondre?

* * *

Évidemment, cela n’empêche pas de connaître et d’apprécier la langue anglaise (ou toute autre langue), même si en Acadie le rapport à l’anglais a une dimension politique problématique. Pour certains, elle exprime le pouvoir. Pour d’autres, la domination.

Et cela n’interdit pas non plus de jouer avec le chiac pour ceux qui s’y intéressent pour le plaisir, et non pas pour camoufler un manque de maîtrise du français.

Toutefois, en ce qui a trait aux écrivains surtout, mettre l’accent sur la langue de Molière – ou de Tonine! – permettrait d’espérer que l’Acadie reste française.

Après tout, c’est cette langue française maîtrisée qui a redonné à l’Acadie ses lettres de noblesse, et cela, grâce à Antonine Maillet.

* * *

La France, qui honore tout un peuple en honorant sa femme la plus illustre, notre Antonine nationale, qui elle-même s’est fait connaître en honorant ses modèles de femmes les plus vaillantes et les plus intrépides, la Sagouine et Pélagie, cette France-là vibre en nous qu’on en soit conscient ou non, qu’on le veuille ou non, qu’on l’admire ou non.

Cette France fait partie de notre ADN, au sens strict comme au sens métaphorique. À ce titre, elle est constituante de notre histoire, de notre culture, de notre vision du monde, donc de notre destin.

Et malgré les démons qui l’assaillent en ces temps de questionnement identitaire et de morosité planétaire, elle demeure le pays des Lumières, le pays des libertés, le pays des droits humains, qui a su donner également à Joséphine Baker, femme noire échappée des griffes d’une Amérique ségrégationniste, tout l’espace de créativité dont elle avait besoin pour exprimer ses talents aussi exotiques qu’affriolants dans la France colonialiste du temps, et reconnaître ensuite sa ferveur patriotique comme elle l’a démontré à titre de militaire et de résistante pendant la Deuxième Guerre mondiale.

C’est tout à l’honneur de la France de reconnaître celles qui viennent d’ailleurs et ajoutent un plus à ce qui est déjà la culture française enracinée dans une histoire millénaire. Inspirant.

* * *

Même si la France n’est pas acadienne, l’Acadie est française! Et cette particularité civilisationnelle française ici préfigure un avenir qu’on serait ingrat de ne pas idéaliser, car c’est l’idéal qui nous pousse et nous porte en avant, au-delà, là où tout possible. Nous serions malvenus de nous priver de ces Lumières.

Ça ne lui enlève pas ses petits ou grands défauts, mais ça les atténue, parce que familiers, et ce, sans enlever quoi que ce soit à qui que ce soit, mais révélant à chacun ce qui nous fait tous frères et sœurs dans une culture aux dimensions universelles.

«J’ai été adoptée par la France et j’ai adopté son sens humaniste», a dit Joséphine Baker. «Ma France, c’est Joséphine», a lancé, presque en écho, le président Emmanuel Macron à la toute fin de son éloge à Joséphine Baker au Panthéon.

Je fais mienne ces paroles du président, et j’ose le paraphraser pour dire: «Mon Acadie, c’est Antonine!».

Han, Madame?