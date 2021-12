Une ambassadrice d’exception

La promotion de l’écrivaine Antonine Maillet au rang de Commandeur de l’Ordre de la Légion d’honneur par le président Emmanuel Macron constitue une reconnaissance hautement méritée. L’ancien premier ministre Louis J. Robichaud avait été le premier Acadien à être fait Commandeur de ce prestigieux ordre.

Le sénateur Pascal Poirier a été le premier Acadien à recevoir la Légion d’honneur. Plusieurs décennies plus tard, le Père Léger Comeau, alors président de la SNA, avait le privilège de diriger en 1988 une délégation de notre société nationale qui avait été reçue au Palais de l’Élysée par le président François Mitterrand. Ce dernier lui avait remis la Légion d’honneur au rang de Chevalier.

Antonine Maillet a eu l’occasion de côtoyer à maintes reprises des présidents français. Lors de sa visite privée à Caraquet en 1987 en marge du Sommet de la Francophonie de Québec, le président Mitterrand lui avait demandé de l’accompagner pour cet événement historique. Au retour la même journée à Québec pour prendre part a un déjeuner offert aux chefs d’États et de gouvernements par le premier ministre Richard Hatfield, celui-ci avait demandé à madame Maillet de prendre la parole au nom de la province et de la communauté acadienne. Son discours avait été accueilli chaleureusement par les dignitaires et particulièrement par le président Mitterrand.

Un autre moment phare a été la rencontre du président Jacques Chirac avec la communauté acadienne a Memramcook en marge du Sommet de la Francophonie de 1999. À cette occasion, Antonine Maillet lui avait remis comme Chancelier de l’Université de Moncton un doctorat honorifique.

Lorsque le consulat de France en Atlantique était encore une fois menacé de fermeture, Antonine Maillet a pu convaincre le président Macron de revenir sur cette décision. Le transfert du consulat de France d’Halifax a Moncton avait été fait à la demande du premier ministre Louis J. Robichaud. C’est grâce à une volonté politique appuyée par de nombreux alliés en France que le consulat a toujours pignon sur rue à Moncton.

Les liens historiques entre la France et l’Acadie ont été particulièrement reconnus lors de la visite historique d’une délégation de la SNA en 1968 à l’invitation du président Charles de Gaulle dont les résultats avaient été rapportés dans le journal Le Monde. Ce moment a marqué les débuts d’une coopération généreuse de la France a l’endroit de l’Acadie avec des bourses d’études, la venue de coopérants et une aide au journal l’Évangeline.

La récente mission en France de la SNA n’est pas de la même nature. Elle n’a pas la même ampleur et portée que celle de 1968. Être invité au Palais de l’Élysée pour la remise d’une décoration à Antonine Maillet, comme l’indique l’agenda présidentiel, ne saurait être confondu à une rencontre officielle avec le président Macron. Antonine Maillet est une ambassadrice de bonne volonté à laquelle certains acteurs institutionnels de la société civile acadienne aiment accrocher leurs wagons.

Souhaitons que cette mission de la SNA puisse avoir des retombées concrètes pour l’Acadie.