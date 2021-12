Roman troublant et chansons douces

En littérature, je vous propose de découvrir le plus récent roman de Larry Tremblay qui explore la quête artistique d’un des plus grands peintres au monde. En musique, l’auteur-compositeur-interprète émergent, Jonathan Sonier, vient de lancer un deuxième opus inspiré par la distance.

Tableau final de l’amour, Larry Tremblay

Il y a de ces écrivains dont les œuvres nous marquent à jamais. Je crois que Larry Tremblay fait partie de ceux-là. J’ai rencontré l’auteur du célèbre roman L’orangeraie en 2015 alors qu’il était de passage au Festival Frye à Moncton. Si Tableau final de l’amour se situe dans un tout autre registre, il reste que l’écrivain continue de scruter l’âme humaine. Écrit merveilleusement bien, son plus récent roman s’inspire librement de la vie du peintre britannique Francis Bacon. Réputé pour ses triptyques, ce grand artiste du 20e siècle est l’un des plus cotés sur le marché de l’art.

En entrevue pour un autre média, Larry Tremblay a déjà affirmé être fasciné par l’oeuvre de cet artiste qui a peint les corps d’une façon déchirante. La violence de ses tableaux exprime des émotions très fortes, complexes et résonne comme un cri.

Il faut dire que Francis Bacon a eu une vie tumultueuse, ayant grandi auprès d’un père violent qui l’a jeté à la rue en découvrant son homosexualité. Il ira vivre à Paris où il s’adonne à la prostitution, pour ensuite déménager à Londres où il a installé son atelier. Son œuvre s’inscrit aussi dans une Europe traversée par les deux grandes guerres mondiales, un siècle parmi les plus meurtriers. Il sera profondément marqué par la cruauté humaine.

Dans son roman, Larry Tremblay fait le récit de la relation mouvementée et tragique entre le peintre et son amant qui lui a servi de modèle pendant plusieurs années. Il ne le nomme pas, mais on devine qu’il s’agit de George Dyer. Ce dernier s’est suicidé dans un hôtel à Paris en 1971.

L’originalité de ce récit est que le peintre en est la voix narratrice. Tout au long de l’histoire, il s’adresse à son amant, pour lui raconter son histoire. Leur relation a débuté après que le jeune homme, un voleur sans envergure, s’est introduit dans son atelier pour le cambrioler. Une violente lutte s’en est suivie. Francis Bacon devient alors obsédé par l’homme, cherchant à peindre ce qui se cache derrière lui, son essence même. Le roman permet aussi de retracer le parcours artistique du peintre, une quête sans compromis nourrie par la violence, la douleur et les ténèbres.

«J’avais mis en scène, d’un tableau à l’autre, l’absurdité de la condition humaine, son désespoir, sa cruauté, et l’absence de toute éternité salvatrice. En cela, un réalisme indéniable se dégageait de ma peinture, puisque le monde qu’il visait dépassait en horreur ce que mes pauvres toiles jetaient au regard», confie le narrateur.

Bien que troublant et bouleversant, ce livre nous permet de mieux comprendre son œuvre et après la lecture, on a juste une envie: celle d’admirer ses tableaux. Si certains passages sont douloureux, ce roman, qui nous captive dès les premières pages, est très brillant. (Éditions La Peuplade, 2021). ♥♥♥♥

Tableau final de l’amour de Larry Tremblay. Sur la page couverture, on peut voir la photo de Francis Bacon (à droite) et de son amant. – Gracieuseté: La Peuplade Jonathan Sonier. – Gracieuseté Mémoire musculaire de Jonathan Sonier. – Gracieuseté

Mémoire musculaire, Jonathan Sonier

Concepteur d’environnement sonore au théâtre (Savèches), Jonathan Sonier est aussi auteur-compositeur-interprète. Le musicien de Moncton vient tout juste de sortir un deuxième mini album, Mémoire musculaire, qui rassemble cinq pièces inspirées par la distance. Les chansons traitent de différentes facettes de la distance, celle que l’on peut avoir avec les autres, avec des objets ou encore avec une image du passé. Un sujet qui tombe à point nommé. Trait particulier de cet opus, c’est que l’éloignement a également motivé le processus de création.

Jonathan Sonier a collaboré à l’écriture avec un ami de longue date, Rémi-Julien Savard, qui habite au Québec. Ils ont donc écrit les textes à distance en les colorant chacun de leur réalité géographique. Chacun écrivait une partie du texte selon l’angle choisi pour ensuite les réunir dans une mélodie. La création et la production se sont déroulées pendant le premier confinement en mars 2020 jusqu’en septembre.

À certains égards, sa voix enveloppante et sa poésie d’atmosphère imagée me rappellent un peu l’univers de Cédric Vieno. Jonathan Sonier aborde différentes thématiques pleines d’humanité. Celui qui a étudié en jazz, propose des mélodies planantes dans un folk ambiant, très doux, teinté de quelques effets sonores. Les guitares côtoient le piano, les synthétiseurs, les percussions, la mandoline et parfois la clarinette, mais de manière discrète en donnant toute la place aux voix et aux textes. La complexité se trouve davantage dans les paroles.

Malgré quelques petites maladresses, ce nouvel opus laisse présager un avenir très prometteur. Parfois, c’est dans la simplicité que l’on retrouve les plus belles trouvailles. «Les vents ne soufflaient jamais assez fort pour détourner ton regard, c’est pas un orage qui t’aurait cloué au lit» chante-t-il dans Ta photo, une pièce particulièrement touchante. Dans Confort confortable, il écrit «Pour mon bonheur embouteillé, j’achète des bébelles que t’auras fabriqué avec des mains mal payées…»

Ce deuxième opus constitue une belle continuité à son premier projet Bateau de verre d’eau. À découvrir. ♥♥♥