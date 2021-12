Le pouvoir du chien: brillant!

Dans son premier film depuis Mon Amour en 2009, la grande Jane Campion (La leçon de piano) nous offre Le Pouvoir du chien (sur Netflix depuis mercredi), une oeuvre brillante portée par un scénario quasi divin et une performance exceptionnelle de Benedict Cumberbatch (Docteur Strange).

Tournée en Nouvelle-Zélande (le pays d’origine de Campion), l’oeuvre se déroule dans le Montana, en 1925.

On y fait la connaissance de deux frères célibataires propriétaires d’un ranch: le contrôlant, étroit d’esprit et condescendant Phil (Cumberbatch) et George (Jesse Plemons), un homme de peu de mots.

Un jour, alors que les deux frères et leur équipe guident un troupeau de vaches vers un petit village, George fait la connaissance de Rose (Kirsten Dunst), une aubergiste en deuil de son mari et mère d’un adolescent homosexuel (l’époustouflant Kodi Smit-McPhee).

Moins d’un an plus tard, George et Rose sont mariés, ce qui est loin de faire l’affaire de Phil, qui est convaincu que la veuve en a après la fortune de son frère. En homme viril, il voit aussi d’un très mauvais oeil l’arrivée du fils gai sur son domaine…

Plutôt discrète depuis près de deux décennies, Jane Campion, qui est maintenant âgée de 67 ans, prouve dans Le Pouvoir du chien (The Power of the Dog) qu’elle n’a rien perdu de ses talents.

Grâce à La leçon de piano – film qui a notamment mis au monde la Canadienne Anna Paquin, alias Sookie dans True Blood – elle est devenue, en 1994, la première femme à remporter la Palme d’Or à Canne et l’Oscar du meilleur scénario original.

Tourné grâce à l’appui financier de BBC Film, son nouveau film s’appuie sur un magnifique travail d’écriture. C’est d’abord une oeuvre sur la masculinité toxique, sans que Campion aborde le sujet de front. Tout est dans le non-dit. Parlant de non-dit, dès la première minute, on sent que quelque chose se prépare. On ignore toutefois quoi et par qui…

La tension grimpe de minute en minute et on sent qu’on se dirige vers une finale qui n’aura rien de pacifique. Bien malin, toutefois, celui qui pourra deviner l’issue, même si tous les indices sont là. Quand les pièces du casse-tête se mettent en place, on ne peut que saluer la brillance d’un scénario totalement imprévisible – chose de plus en plus rare au cinéma.

Campion a toujours su faire parler ses décors et Le Pouvoir du chien ne fait pas exception. Les paysages désertiques sont magnifiques.

Comme si ce n’était pas assez, la cinéaste a su s’entourer de comédiens qui sont littéralement au sommet de leur art.

Cumberbatch, pour un, nous offre un accent parfait du mid-ouest (un véritable tour de force pour un Londonien!) en plus d’être totalement convaincant dans le rôle d’un manipulateur constamment sur le point d’exploser de colère.

Démaquillée et cernée, Dunst n’a absolument rien des personnages de femmes fatales auxquels elle nous a habituées.

La révélation est toutefois Smit-McPhee (le plus récent Nightcrawler dans la saga X-Men). En d’autres circonstances, on l’accuserait d’être trop efféminé. Mais ici, ça fonctionne. C’est en effet le contraste entre la fragilité assumée de son personnage et celle refoulée de Phil qui est la très solide pierre d’assise sur laquelle s’appuie la grandeur du récit.

Mettez maintenant toutes ces qualités ensemble et vous avez là un des meilleurs films de l’année qui s’achève.

(4,5 étoiles sur 5)

La réalité en face

Sans être ratés, les débuts à la télévision de la super vedette Kevin Hart auraient pu être plus glorieux.

Hart, un humoriste américain qui s’est fait une niche très confortable à Hollywood (on l’a notamment vu dans les franchises Jumanji et Mise à l’épreuve) produit et tient la vedette dans La réalité en face (True Story), une minisérie qui semble fortement inspirée de la vie du multimillionnaire.

C’est donc l’histoire d’un très riche humoriste, The Kid (Hart), qui vient de faire ses débuts au cinéma dans un film de superhéros qui fait un tabac partout sur la planète. L’artiste est adulé et il s’apprête à présenter son spectacle à Philadelphie, sa ville natale (Hart est aussi né dans la Ville de l’amour fraternel).

Sauf que le conte de fées prend fin bien assez vite quand, après une soirée bien arrosée, le Kid se réveille dans sa luxueuse chambre d’hôtel aux côtés de sa conquête d’un soir… qui ne respire plus.

Paniqué, l’humoriste demande conseil à son frère, le très louche Carlton (Wesley Snipes). Ce dernier fait alors appel à un mafieux grec, Ari (Billy Zane), afin de se débarrasser du corps.

S’amorce alors la rapide descente aux enfers du Kid…

Si Hart prouve une chose dans cette série d’une durée d’environ 4h30, c’est qu’il est plus qu’un comique. On sait tous qu’il peut faire le clown, mais rarement l’a-t-on vu élargir autant son registre. Il faut dire qu’à titre de producteur, Hart a assurément eu un très grand droit de regard afin que le scénario mette ses forces en valeur.

Malheureusement pour lui, il se fait voler la vedette par ses collègues. Snipes, pour un, est très bon dans un rôle qui est à des années-lumière de sa zone de confort. La palme revient toutefois à Zane, qui offre une des meilleures performances de l’année dans la peau d’un mafieux très arrogant.

Sans être haletante, cette série noire est bien écrite et nous réserve quelques belles surprises – notamment la géniale première minute du second épisode.

Reste que La réalité en face nous met devant un dilemme étrange. D’un côté, la série nous manipule à souhaiter que le Kid s’en sorte, mais de l’autre, le personnage n’est pas très aimable, d’autant plus qu’il ne recule devant absolument rien pour sauver son statut de super privilégié.

Bref, une série correcte, sans plus, qui est beaucoup plus sombre qu’on aurait pu le croire.

(3 étoiles sur 5)

Cousteau

Un des premiers, sinon le premier écologiste de la mer, le Français Jacques-Yves Cousteau croyait que l’humain protège ce qu’il aime. Le documentaire Cousteau (Disney+) retrace le parcours exceptionnel de ce pionnier dont les enseignements sont encore très d’actualité aujourd’hui.

Le commandant Cousteau a marqué l’histoire de la mer comme bien peu d’humains. Après avoir découvert les rudiments de la plongée sous-marine en 1936, il a développé un paquet d’inventions qui ont révolutionné cette activité.

Quinze ans plus tard, il est aux commandes lors du premier voyage du Calypso – un bateau dont la fonction était de conduire Cousteau, sa famille et son équipage aux quatre coins de la planète afin d’étudier la vie marine.

Au passage, il invente une des premières caméras sous-marines. Il devient alors cinéaste océanographique et son premier film, Le Monde du silence, remporte en 1956 la Palme d’or du Festival de Cannes et l’Oscar du meilleur documentaire.

La consécration mondiale vient à la fin des années 1960 quand une émission américaine documentant ses voyages à bord du Calypso – The Undersea World of Jacques Cousteau – est vu chaque semaine par 26 millions de personnes.

En 1971, le Français utilise sa popularité – qui n’était aux États-Unis dépassée que par celle du président – pour avertir la planète des dangers que constitue la pollution pour les océans.

Un combat qu’il mena jusqu’à la fin de se vie, en 1997, et qui mena, en 1991, à l’organisation du premier sommet politique environnemental auquel assistèrent 170 chefs d’État à Rio.

Quarante ans plus tard, les questions soulevées par Cousteau sur le réchauffement climatique, la fonte de la calotte glacière et la surabondance de CO2 dans l’air sont plus que jamais d’actualité.

Tourné par National Geographic, le documentaire d’une durée de 97 minutes est un condensé des moments forts de la vie de Cousteau, par le biais d’images et de bandes sonores d’archives.

Cousteau étant le père de la cinématographie sous-marine, je m’attendais a de plus belles images. Il est aussi étrange d’entendre que la plupart des monologues de Cousteau sont en anglais…

Le documentaire n’a pas peur d’affronter les sujets difficiles – notamment la double vie de Cousteau et la mort de son fils -, mais, mis à part les 15 dernières minutes hautement d’actualité, le reste est assez académique, ennuyeux et pas nécessairement à la hauteur du visionnaire qu’a été le commandant.

(2,5 étoiles sur 5)

À surveiller

West Side Story (en salles vendredi)

Cette adaptation par Steven Spielberg de la comédie musicale de 1957 et du film de 1961 avec Nathalie Wood traite de l’histoire d’amour impossible entre une jeune immigrante portoricaine du Bronx (Rachel Zegler) et un Irlandais (Ansel Elgort). Attendez-vous à beaucoup de numéros musicaux et à une histoire vieille comme le monde.

Welcome to Earth (sur Disney+ mercredi)

Tournée par National Georgraphic et Darren Aronofsky (The Wrestler), cette série documentaire suit le comédien Will Smith dans certains des endroits les plus spectaculaires de la planète.

And Just Like That (sur Crave jeudi)

Maintenant dans la cinquantaine, Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte (Kristin Davis) et Miranda (Cynthia) font un retour au petit écran dans cette série de dix épisodes qui est une suite au phénomène Sexe à New York (Sex and The City).

The Unforgivable (sur Netflix vendredi)

Ce film porte sur une femme qui est relâchée de prison après une peine pour un crime violent et qui tente de refaire sa vie dans une société qui refuse de lui pardonner. Avec Sandra Bullock et Viola Davis (The Help).