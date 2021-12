J’ai une jolie liste comprenant six noms à vous présenter. Je vous préviens, ce n’est pas n’importe quelle liste.

Elle est composée de Roland Melanson, Scott Pellerin, Luc Bourdon, Patrice Cormier, Sean Couturier et Philippe Myers.

Ces six gars-là sont les seuls Acadiens qui sont parvenus à représenter le plus meilleur pays du monde au plus prestigieux tournoi de hockey junior sur la planète.

Rien de moins.

Pour l’Acadie, c’est la crème de la crème. Quand tu as ton nom dans cette liste, l’immortalité t’attend.

La preuve, les trois premiers sont déjà au Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick et les trois autres iront assurément les rejoindre dans quelques années.

Demandez à n’importe quel hockeyeur de grand talent en Acadie ce qu’ils pensent de cette liste. Que ce soit Guy Dupuis, Dominic Noël, Dean Ouellet, Jean-Claude Sawyer, Kelsey Tessier, Kevin Gagné, ou encore les frères Saulnier, Allain et Alex, ils vous diront tous qu’ils en ont bavé d’envie le temps d’atteindre la vingtaine.

Lukas Cormier a bien failli réussir l’an dernier. Il est venu tellement près qu’il été parmi les derniers joueurs retranchés.

Heureusement, le surdoué de Sainte-Marie-de-Kent aura droit à une autre chance. Une ultime chance puisqu’il a 19 ans.

Et cette fois-ci, je crois sincèrement que Cormier sera retenu. Ça sent bon.

Je crois même que si les étoiles peuvent bien s’aligner, le quart-arrière des Islanders de Charlottetown jouera un rôle de premier plan au sein d’Équipe Canada.

Le fils de Mario et Gisèle va nous rendre fiers, comme l’ont fait avant lui Rollie, Pelly, Ti-Luc, Pat, Coots et le grand Phil.

En passant, il ne faudrait pas oublier que six autres Néo-Brunswickois ont porté l’unifolié au fil du temps. Ils sont dans l’ordre Patrick Daley, Mike Eagles, Everett Sanipass, Chet Pickard, Jake Allen et Nathan Beaulieu.

Du bien beau monde tout ça.

Lapierre le troisième?

Parlant d’Équipe Canada junior, si jamais Hendrix Lapierre parvient à se tailler une place, il deviendra seulement le troisième représentant du Titan d’Acadie-Bathurst à réaliser l’exploit après Olivier Roy en 2011 et Noah Dobson en 2018.

Plutôt mince pour une équipe qui compte une Coupe Memorial, deux coupes du Président et deux autres participations en finale.

Peut-être que certains d’entre vous sont tentés de me signaler que Roberto Luongo (1999), Patrice Bergeron (2005) et Mason McDonald (2014) y ont également pris part. Vous avez raison, ils y ont pris part. Le problème c’est qu’ils ne portaient pas (ou plus) les couleurs du Titan au moment de leur sélection.

Ceci dit, en comptabilisant tous les pays, le tableau de chasse d’Acadie-Bathurst atteint pour le moment le nombre de neuf joueurs.

Outre Roy (2011) et Dobson (2019), les autres sont l’Ukrainien Alexander Materukhin (2000), les Slovaques Juraj Liksa (2004), Mario Kurali (2012) et Michal Ivan (2018 et 2019), les Tchèques Petr Pohl (2006) et Jan Bednar (2021), ainsi que le Russe German Rubtsov (2018).

J’aimais beaucoup Materukhin, mais quel fichu caractère il avait dans le feu de l’action. Pohl, lui, j’en garde le souvenir d’une bombe sur patins.

Alors que Bednar est assuré d’y retourner pour l’édition de 2022, Harijs Brants, lui, peut déjà se vanter d’être le 10e Titan au Mondial junior. Même que le Letton sera en prime coiffé du titre de capitaine de son équipe. Reste maintenant à Lapierre de confirmer sa place.

Toutefois, notons qu’à part Luongo, Bergeron et McDonald, plusieurs autres anciens porte-couleurs du Titan ont pris part au tournoi alors qu’ils appartenaient à l’époque à une autre organisation junior.

Il s’agit des Slovaques Miroslav Durak (2001), Vladimir Kutny (2004 et 2005), Juraj Mily (2016), Christian Kovacik (2020) et Oliver Turan (2020 et 2021), des Tchèques Martin Vagner (2004), Tomas Svoboda (2007) et Patrik Zdrahal (2014 et 2015), de même que de l’Allemand Mirko Höfflin (2011) et le Suisse Noah Delemont (2021).

Quelques joueurs ont par ailleurs participé à un camp de sélection d’Équipe Canada junior sans toutefois parvenir à convaincre les décideurs qu’ils méritaient de rester. De mémoire, il y a eu Jonathan Girard (1999), Bruno Gervais (2004) et Mathieu Perreault (2007 et 2008).

En terminant, saviez-vous que Dobson est le seul des neuf représentants du Titan au Mondial junior qui soit parvenu à ramener l’or à la maison.