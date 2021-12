En route vers la Coupe du Monde

Cette semaine, faisons le point des qualifications de la Coupe du Monde FIFA 2022 dans les différentes confédérations.

Commençons notre tour du monde par la zone de la Concacaf, avec le Canada en tête de file. Les hommes de John Herdman n’ont pas volé cette première place, livrant des rencontres spectaculaires depuis plusieurs mois. Les matchs retours sont déjà engagés dans cette ronde finale. Le plus dur pour les Rouges sera de garder leur rythme impressionnant s’ils veulent s’assurer d’une qualification directe pour la Coupe du monde. Dans cette zone, seulement trois nations obtiendront un laissez-passer. La quatrième devra passer par un match intercontinental.

Le Mexique, les États-Unis, le Panama et le Costa Rica ne seront pas à prendre à la légère.

Dans la zone Afrique, dix nations ont atteint le troisième et dernier tour, et la moitié seulement se rendra au Qatar. Actuelle championne d’Afrique et invaincue depuis ses 33 derniers matchs, l’Algérie est sans aucun doute la nation à surveiller. L’Égypte est à prendre très au sérieux avec l’excellent ailier droit du Liverpool, Mohamed Salah. Le Sénégal, le Nigéria, la Tunisie et le Maroc ont eux aussi de solides atouts pour prétendre à l’une des places pour le Mondial. Il faudra patienter jusqu’au printemps pour connaitre les équipes qualifiées, le tirage des matchs n’ayant pas encore eu lieu.

En Europe, parmi les dix pays ayant validé leur billet, nous retrouvons sans surprise les grandes nations du soccer telles que la France, championne du monde en titre, l’Allemagne, l’Angleterre, l’Espagne, la Belgique, les Pays-Bas et la Croatie. La particularité dans cette zone est qu’il ne reste que trois places à conquérir pour douze équipes, dont de grandes pointures comme l’Italie, la Suède, la Russie et le Portugal.

Trois groupes de 4 équipes se rencontreront au printemps, et chaque gagnant de groupe remportera le sésame pour les portes du Qatar. Lors du tirage au sort des barrages européens du 26 novembre dernier, il a été décidé que les deux derniers champions d’Europe, le Portugal en 2016 et l’Italie en 2020, soient dans le même groupe. Assurément, un ne participera pas à la coupe. Pour l’autre, aucune garantie. Ce seront sans aucun doute les matchs à suivre.

Du côté de l’Asie, l’Iran, la République de la Corée, l’Arabie saoudite et le Japon mènent au classement. Rien n’est encore décidé dans ce championnat se terminant aussi au printemps prochain. Il est à noter que le Qatar figure dans cette zone, mais étant le pays organisateur, il bénéficie d’un laissez-passer direct.

Terminons notre tour du monde avec la zone d’Amérique du Sud. Dix pays sont opposés dans cette dernière ronde. Le Brésil et l’Argentine ont déjà assuré leur place au Mondial 2022. Il reste seulement deux billets à prendre et six nations sont encore en course. L’Équateur se démarque avec ses 23 points. La Colombie et le Pérou suivent avec 17 points chacun. Le Chili et l’Uruguay les talonnent avec 16 points et la Bolivie suit avec 15 points. Le cinquième du groupe passera par un match de barrage intercontinental.