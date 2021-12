Du 29 novembre au 3 décembre se tenait la dixième campagne de sensibilisation Le poids? Sans commentaire! Le thème de cette année – «Fermons la porte aux commentaires sur le poids!» – avait comme but de sensibiliser les jeunes et les adultes aux conséquences négatives des commentaires sur le poids.

Pour entretenir une relation saine entre son corps, ses pensées, l’activité physique et l’alimentation, il est tellement important de cesser de commenter le poids des autres, mais aussi le sien! De nos jours, donner son opinion sur le poids d’une personne est devenu presque un automatisme. Qu’il soit fait par nous ou par autrui, de façon consciente ou inconsciente, les commentaires sur l’apparence physique entraînent des conséquences négatives à tous les niveaux: santé, estime de soi, bien-être, image corporelle, comparaison avec les autres, etc.

Poids et pandémie

Malgré le travail remarquable, effectué par la campagne Le poids? Sans commentaire!, il demeure que l’image de la minceur est encore très valorisée par la société. Selon un sondage effectué entre le 12 et le 23 août 2021 auprès de 1817 Québécois âgés de 14 ans et plus, deux participants sur trois souhaiteraient perdre du poids, et cela, peu importe qu’il en ait ou non à perdre.

La pandémie est également venue se mêler le nez dans cette affaire! En effet, un participant sur trois est davantage préoccupé par son poids qu’il ne l’était avant l’arrivée de la COVID-19. Et maintenant que le confinement est terminé, c’est un participant sur cinq qui appréhende les moments où son corps est exposé aux regards et aux commentaires des autres.

Qu’ils proviennent des autres ou de vous, soyez bienveillants envers vous-même. Non seulement il est important de fermer la porte aux commentaires des autres, mais également à toutes les conversations destructives que vous pouvez avoir envers votre propre poids.

Même si la société a parfois des messages contradictoires au sujet de la diversité corporelle, n’oubliez jamais que vous êtes tellement plus important-e qu’un chiffre sur la balance (ainsi que les gens qui vous entourent). Prenez le temps de remercier quotidiennement votre corps de vous permettre d’accomplir mille et une choses, et cela, même s’il ne correspond pas tout à fait à votre idéal. Chaque personne mérite d’être respectée et valorisée pour ses différences, ses compétences, et ce, peu importe sa silhouette. Soyez bienveillant et efforcez-vous tous les jours de devenir la meilleure version de vous-même!

Bon samedi et bonne réflexion!