Le trésor des arbres

On a coupé un immense arbre devant le presbytère. Il était membre du club sélect des centenaires qui charment les maisons ancestrales. Je me suis résigné à la décision du conseil paroissial de gestion. J’avais apporté mon véto au printemps dernier, mais rendu à l’automne, mes arguments ne faisaient plus le poids face aux dangers de ses immenses branches qui pouvaient tomber et de ses multi-troncs qui menaçaient de s’ouvrir.

Ça pèse lourd dans la balance ces aspects liés aux risques d’accidents, à la sécurité et aux assurances. Beaucoup plus que ceux liés aux charmes de l’environnement et de la vie sociale. Sale temps pour les arbres. En plus, dans notre province, les compagnies forestières nous ont appris à évaluer un arbre uniquement à l’aune de sa valeur marchande.

+++

«Il a fait son temps!». C’est une des raisons que les spécialistes ont données pour justifier la coupe. Ils sont comme nous les arbres, m’a-t-on dit; chaque espèce a un terme prévisible. En plus du temps, ils deviennent vulnérables parfois. Chez-nous, la crise du verglas a laissé des blessures qui ne sont pas toutes guéries. Je ne sais pas quels insectes, champignons, bactéries ou virus avait atteints cet arbre, mais lorsqu’il a été mis à l’horizontale, l’intérieur de son tronc laissait voir qu’il avait été infecté.

Ma consolation: son enfant! À l’ombre du grand arbre, un autre cherchait à s’élever. Le grand houppier de son aïeul empêchait le soleil d’atteindre de ses rayons ses feuilles et le sol. Désormais, il va pouvoir prendre son essor. Au printemps, les flots de lumière qui vont se déverser sur ses branches vont déclencher un tel appétit de photosynthèse qu’il va croître à la vitesse d’un adolescent. Puisque les branches peuvent gagner jusqu’à 50 centimètres par année, une vingtaine d’années suffira pour colmater la brèche. Voilà mon espoir!

+++

Comme les autochtones qui, dans leur spiritualité, tiennent à remercier l’esprit d’un animal avant de le tuer pour avoir sa nourriture, j’ai eu le goût de dire «Merci» à cet arbre. Parce qu’il a embelli le quartier institutionnel de la ville pendant des décennies.

Les arbres sont sans pareil pour embellir un lieu. Rien de plus pittoresque pour des photos de mariage ou de famille. Les plus beaux quartiers de nos villes et villages représentent souvent un jardin pour les arbres et les fleurs. Que serait un pèlerinage à Ste-Anne-du-Bocage sans ses érables majestueux? Une visite à Grand Pré sans ses saules pleureurs? Une balade à Kouchibouguac sans ses grands pins?

L’arbre qui vient de tomber aura été témoin de tous les grands événements de la région. J’imagine à son ombre le Père Thomas Albert en train de rédiger sa grande Histoire du Madawaska dans ses temps libres. Ou le père du mouvement coopératif acadien se faisant le propagandiste d’une économie gérée par les gens d’ici. Ou encore soeur Irène Léger marchant du couvent à l’église pour confier son projet d’une université à Shippagan.

Il aura servi de parapluie à des passants. Peut-être qu’un amoureux a gravé le nom de sa fiancée sur son écorce; c’était ça les graffitis d’autrefois! Dans ses branches, des oiseaux auront appris à leurs oisillons à s’envoler. Des écureuils auront aménagé leur garde-manger. Des vents auront découvert de nouvelles sonorités. La lune se sera amusée avec son reflet.

Et voilà! C’est fait. Cet arbre qui avait nécessité des années de croissance pour atteindre sa maturité a été éliminé en quelques heures. Ce jour-là, je n’ai pas pu rester au presbytère. C’est la mer qui m’a réconforté avec le clapotis de ses vagues. Tout passe ici-bas. «Il y a un moment pour tout, et un temps pour chaque chose sous le ciel: un temps pour donner la vie, et un temps pour mourir; un temps pour planter, et un temps pour arracher.» (Ecclésiaste 3, 1-2)