Vivement la Lumière!

Pour certains, l’Avent est commencé. L’Avent, c’est l’attente fébrile de la naissance de l’enfant d’une jeune vierge devenue enceinte par l’opération du saint Esprit, et sauvée de l’opprobre par un vieux charpentier qui a accepté de l’épouser et d’élever l’enfant comme si c’était le sien. Gros, gros mystère tout ça!

Pour d’autres, on entre dans les Fêtes de la surconsommation. Cette période du mois de décembre où une bonne partie de la population capote. Décorations, parties de bureaux, achats de cadeaux, tout y passe, on ne regarde pas à la dépense! Le tout culminera aux alentours de minuit le soir du 24 décembre. Ici, aucun mystère.

Beaucoup ne voient plus le lien entre ces deux interprétations d’une même célébration, sauf peut-être ceux qui savent que cette exaltation date du début des temps, alors qu’émergeait du néant la conscience fragile du genre humain ébloui par le solstice d’hiver, par ce moment merveilleux où la lumière revenait doucement, lentement, s’amplifiant de jour en jour, redonnant à chacun un sentiment de sécurité intérieure indéfinissable, mais bien réel.

Un sentiment de sécurité que le fils adoptif du vieux charpentier et de la jeune vierge sublimerait en en faisant une vertu capitale appelée espérance, nous rapprochant du Bondieu, son véritable père selon l’évangéliste Jean quand il écrit: «Et le Verbe s’est fait chair».

* * *

Chaque année, à ce moment-ci, on entend la même question: que signifie Noël? Et les réponses fusent: c’est la fête du Divinenfant!, c’est la fête de tous les enfants!, c’est la fête de la famille!, c’est la fête de la Paix!, c’est la fête de l’Amour! C’est la fête de la Lumière!

Autrefois, c’était saint Nicolas, un Turc, incarnant à la fois le religieux et le profane, qui illustrait cet amalgame de réponses. Aujourd’hui, c’est Santa Claus, gros bonhomme rouge entouré de lutins verts qui triment à l’année longue pour apporter un peu de couleur dans la vie des enfants du monde, et dans celle de leurs parents qui trippent parfois plus sur le gros bonhomme que leurs enfants!

L’Américain Santa Claus – qu’on a le droit d’appeler Père Noël depuis l’adoption des lois linguistiques au Canada – répond mieux à la sécularisation d’un siècle rompu aux exigences de la société de consommation.

Grâce à lui, nous pouvons faire semblant de ne croire en rien.

Certes, il se trouve toujours quelques audacieux qui risqueront la messe de minuit, surtout si elle est célébrée tôt en soirée afin de ne pas déranger la dinde du réveillon qui se fait dorer au four. Et d’autres qui n’iront pas à la messe, mais se risqueront néanmoins plus tard à entonner quelques cantiques d’ancien temps, faussant allègrement en dévorant l’infortunée dinde dorée.

Mais, soyons honnêtes: la plupart feront fi de ces histoires religieuses d’un autre siècle, entamant la veillée familiale avec force libations, essayant vaillamment de contourner les sujets à éviter «en présentiel»: le sexe, la politique, l’argent, l’éducation des enfants, la mort, les héritages.

* * *

On est choyé cette année: on pourra parler ad nauseam de la pandémie, du mozusse de virus, de ses surprenants variants qui nous enseignent l’alphabet grec; chaque convive y allant de ses connaissances pointues apprises sur l’Internet, de ses considérations sur la suite des événements; ou même, pour les plus militants, de leurs théories complotistes, elles aussi puisées sur le Net.

On parlera de libertés, du droit de se faire vacciner ou de ne pas se faire vacciner, des choix personnels ou du bien commun mis à mal. Le ton montera, quelqu’un tentera de mettre fin à ce faux débat entre épidémiologistes de circonstance, on trinquera en ronchonnant ou ricanant, et on finira par aller se coucher, épuisé par ce cérémonial païen qui nous aura donné l’impression de nous avoir fait du bien.

Le lendemain, jour de Noël, on prendra des Tylenol en attendant que le café soit prêt. On s’activera pour remettre un peu d’ordre sur le champ de bataille, on devisera sur la suite des célébrations: qui part, qui arrive, qui visite qui, où, quand, comment. (Jamais de pourquoi.)

Et c’est ainsi qu’après avoir succombé à notre Sur-moi à Noël, on se traînera collectivement jusqu’aux célébrations du jour de l’An, moment gravissime de l’année où le Ça sort du sac, et où l’on se fait des promesses, à soi-même et aux autres, comme si l’on croyait encore à nos propres mensonges et comme si les autres en étaient dupes.

* * *

Et puis, le temps recouvrera ses esprits, il reprendra son cours normal, on se remettra au boulot, recommençant à jongler avec nos factures et nos rêves, attendant de voir poindre à l’horizon une nouvelle fête, nouvel appel à célébrer la vie.

Au fond, c’est à cela que servent ces fêtes. Exprimer la joie d’être une présence dans l’histoire, la joie d’exister, quoi!

Chaque moment de fête, que ce soient les grandes fêtes du calendrier ou celles, plus discrètes, de notre vie personnelle, est un interstice du temps qui nous invite à nous y faufiler pour jouir de la beauté d’être en vie.

Chaque temps fort de la civilisation humaine possède sa façon d’exprimer sa présence au monde.

Depuis l’adoration du soleil devant des grottes, jusqu’à la célébration de la lumière dans les rues de la Rome antique, jusqu’à l’avènement en Orient d’un enfant qui allait changer la face du monde, jusqu’à la mutation actuelle de ce moment par nos lubies de surconsommation, tout exprime le rapport que l’on noue avec le mystère d’un au-delà qui nous fascine et nous terrifie à la fois.

Qu’on le contemple ou qu’on le fuie!

* * *

C’est pour cette raison que cette saison des Fêtes prend un sens si profond chez nous, et en nous.

Ne boudons pas notre plaisir! Peu importe le sens premier que l’on donne à cette fête de Noël, elle est et elle demeure la fête d’une communion planétaire à quelque chose de plus grand que nous et qui nous invite à ressentir notre lien fraternel avec l’humanité, indépendamment de toutes nos différences et nos croyances. Vivement la Lumière!

Han, Madame?