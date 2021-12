Affaire SANB – lieutenante gouverneure du N.-B.: litige linguistique ou stratégie politique?

Après plusieurs mois de délais, le litige entamé par la SANB contre le premier ministre et la gouverneure générale dans la foulée de la nomination de Brenda Murphy au poste de lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick en 2019 sera entendu la semaine prochaine devant la Cour du Banc de la Reine de la province.

Au cœur de cette contestation, on retrouve l’enjeu de la nomination par son Excellence la gouverneure générale (d’alors) Julie Payette, sur recommandation du premier ministre Justin Trudeau, d’une représentante de Sa Majesté qui ne parle pas les deux langues officielles de la province.

En effet, la nomination d’une personne unilingue anglophone en remplacement de Jocelyne Roy-Vienneau, décédée en août 2019, avait été fortement décriée, tant dans l’arène publique néo-brunswickoise qu’auprès du Commissariat aux langues officielles fédéral. Ce dernier avait rendu un rapport faisant la lumière sur son impuissance contre un processus dont la décision finale reposait presque entièrement entre les mains du premier ministre, le pouvoir de nomination des représentants de Sa Majesté étant une prérogative non assujettie à la Loi sur les langues officielles.

Le Cabinet du premier ministre, qui avait effectué le processus de sélection accéléré et avait éventuellement donné ses recommandations au premier ministre, ne fait pas partie de la fonction publique canadienne. Ceux et celles qui y travaillent sont des membres du parti au pouvoir. Il n’aurait donc pas non plus été tenu à respecter la LLO dans sa recherche d’une nouvelle lieutenante-gouverneure. En somme, la considération des compétences linguistiques des candidats et candidates aurait été une question de leadership politique (manquant à l’appel), plutôt que d’une question d’obligation juridique.

Face à ces constats, pourquoi donc la SANB prend-elle le chemin des tribunaux? Y a-t-il réellement dans ce litige quelque chose à gagner du point de vue du droit?

N’étant pas juriste, je m’abstiendrai de faire des prédictions. Mais au-delà de l’espoir évidemment entretenu par la SANB d’obtenir une réponse positive de la part de la Cour, on peut aussi voir en ce litige une stratégie politique. On l’oublie parfois, mais la voie judiciaire est aussi une façon de garder l’affaire dans l’arène publique à plus largement parler. Cela permet de continuer à conscientiser la population face à cette nomination et à ses lacunes – au grand dam du gouvernement fédéral, dont la nomination de Mme Murphy a terni la réputation de «grand champion des langues officielles» auprès de la population francophone et acadienne, dans la province et au-delà.

À l’extérieur de l’arène judiciaire, ce litige a donc comme but d’envoyer le message qu’il y a un coût politique à cette mise au rancart des langues officielles pour les nominations à venir – et ce, même si la Cour décide, à l’instar du Commissariat aux langues officielles, que la LLO n’a pas d’incidence sur le pouvoir de nomination du premier ministre.

Au-delà du résultat de l’audience de cette semaine, une question demeure: le message sera-t-il entendu à Ottawa?