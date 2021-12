L’amour dans tous ses états

Depuis toujours l’amour inspire la création artistique. Voici deux œuvres en provenance de l’Est et de l’Ouest inspirées par ce qui fait battre le coeur. L’une est poétique par la voix de Mo Bolduc, poète acadien.ne, et la seconde est musicale, à travers les explorations de l’auteur-compositeur-interprète Ponteix de la Saskatchewan.

Matin onguent, Mo Bolduc

«Quand vivre te tire à terre te rentre dedans même si c’est beau c’est le temps de recommencer», écrit Mo Bolduc au tout début de son deuxième recueil, symbolisant ainsi le renouveau. Cette renaissance, si l’on peut dire, coïncide avec son déménagement à Montréal où iel a écrit les textes de ce livre, nourris par la vie urbaine, l’amour et le trop-plein d’émotions. Une écriture intense et prenante à fleur de peau qui plonge dans son intimité, tout en jouant avec les règles de la langue et les contraintes de genre. Si certains thèmes de son premier recueil, Dead End, se retrouvent dans Matin onguent, ce n’est pas une suite, précise l’auteur.e qui approfondit sa quête identitaire et les relations amoureuses.

Encore une fois, Mo Bolduc navigue en eaux troubles. L’artiste non binaire s’interroge sur son identité. Ses textes sont écrits à la première personne. Le je est parfois féminin, masculin ou neutre, pour aboutir vers une identité plus inclusive.

L’écrivain.e aborde des choses très personnelles de sa vie, l’ayant forcé ainsi «à replonger dans le noir, l’alcool, le sabotage, etc.» Un travail difficile sur le plan émotionnel, admet l’artiste. En laissant paraître sa vulnérabilité, l’auteur.e se met à nu pour faire face à ses démons.

Même si sa poésie emprunte des chemins personnels et intimistes, son œuvre touche à quelque chose d’universel. C’est un peu comme si on ose dire tout haut ce que certaines personnes pensent au plus profond d’elles-mêmes. «L’œuvre comme un miroir qui nous pousse à voir des choses en nous et autour de nous.»

Il n’est pas nécessaire de remettre en question son identité pour apprécier cette œuvre émouvante et troublante qui aborde des sujets très humains. Malgré la gravité des sujets, le recueil se termine sur une brèche de lumière. «La 4e partie est pour moi l’explosion finale, le dévoilement de ce bourdonnement-là, de cette flamme qui m’habite que je ne suis plus capable de cacher. C’est en quelque sorte la naissance de Mo. La mise à nu de mon identité.»

«Même les plus gros déluges oseront jamais m’éteindre, je suis un matin qui veut jamais finir.»

Divisé en quatre parties correspondant à un matin différent (manège, ecchymose, coupable, onguent), le recueil fait écho aussi au film Matin ecchymose d’Émilie Peltier dans lequel des personnes sourdes interprètent en langue des signes la poésie de Mo Bolduc.

Avec ce deuxième ouvrage, Mo Bolduc prouve qu’iel figure parmi les voix poétiques signifiantes de l’Acadie. Certains passages sont un pur délice. Une poésie percutante et rythmée qui, à certains égards, n’est pas très loin de l’oralité, jonglant avec les registres de la langue française. Aussi comédien.ne, l’artiste qui a présenté régulièrement des lectures publiques de ses œuvres, a fait partie des poètes de la délégation acadienne invitée à Paris à la fin novembre. (Éditions Perce-Neige, 2021). ♥♥♥½

Matin onguent de Mo Bolduc. – Gracieuseté: Perce-Neige Ponteix. – Gracieuseté: Nicole Marie Ponteix. – Gracieuseté: Hannah Alex

Amélia, Ponteix

J’avais envie depuis longtemps de vous parler de cet auteur-compositeur-interprète fransaskois qui, à mon avis, se distingue dans le paysage musical francophone. La parution de son nouvel opus Amélia en novembre me donne donc l’occasion de vous le présenter. En choisissant Ponteix (nom d’un village francophone de la Saskatchewan), Mario Lepage fait un clin d’oeil à l’histoire de la francophonie de l’Ouest.

Voyageant à travers les sonorités électros dans une pop qui groove, un peu psychédélique aux couleurs R’n’B, Ponteix explore divers univers musicaux.

Le multi-instrumentiste à la voix singulière a collaboré à l’écriture des chansons avec l’artiste fransaskoise bien connue, Anique Granger, qui apporte une touche de poésie et de raffinement. «J’ai envie de ralentir le sable du sablier pour te garder, te regarder… » (extrait de la pièce Les années).

Le mini album Amélia survient dans nos écouteurs deux ans après la sortie de Bastion qui m’avait séduit. Son propos, ses orchestrations fournies et sa voix douce et authentique font de ce projet une œuvre distincte. Dans une forme un peu plus légère, son nouvel opus de quatre chansons explore les thèmes de l’amour et de l’amitié. Celui qui dans son expression marie le français et l’anglais, nous propose une musique ample, planante et aérienne inspirée par la vastitude des plaines de l’Ouest. On pourrait facilement comparer sa musique à des artistes comme Karkwa, l’ex-formation de Louis-Jean Cormier. Le premier extrait de son album, Les années, assorti d’une vidéo se veut une carte postale des Prairies. Bref, un album très lumineux. ♥♥♥½