Impardonnable: À voir pour Sandra Bullock

En développement pendant plus de dix ans et adapté d’une série télévisée britannique, Impardonnable (The Unforgivable, sur Netflix depuis vendredi) débarque enfin dans nos salons. Le résultat est un film sur le pardon qui fait beaucoup réfléchir.

Ruth Slater (Sandra Bullock) sort de prison après avoir purgé une peine de 20 ans à la suite d’un meurtre. Elle doit maintenant intégrer une société qui refuse de lui pardonner: un employeur ne veut pas l’engager, son nouveau petit ami (Jon Bernthal, alias le Punisher dans la série Netflix du même nom) la largue quand il découvre son passé et quand elle décroche enfin un boulot, une collègue la tabasse.

Sans compter que les enfants de la victime de Ruth sont extrêmement frustrés de la voir réintégrer la société.

Le pire, toutefois, c’est que Ruth n’a qu’un seul but: retrouver sa soeur, Katherine, qui était âgée de 5 ans au moment du crime. Malheureusement, les parents adoptifs de la jeune femme sont loin d’être chauds à l’idée de voir leur fille, déjà émotion­­nellement fragile, côtoyer une tueuse…

Depuis que le film culte Clanche! (Speed) l’a révélée au monde il y a 17 ans, Sandra Bullock nous a habitués à des rôles où elle interprète une femme forte, déterminée et dotée d’un solide sens de l’humour. Il lui est même arrivé de jouer les belles de service, notamment dans Miss Personnalité (2000).

Absolument rien à voir avec son personnage de Ruth dans Impardonnable. Bullock y interprète une femme brisée (en bon français, on dirait «morte en dedans»), insensible à son apparence, qui ne sourit jamais, refermée sur elle-même et, surtout, totalement démunie.

Parce qu’il lui permet de montrer une image d’elle beaucoup moins artificielle, c’est un rôle aussi difficile qu’attirant pour une comédienne vedette. Bullock s’en tire à merveille. L’absence de lumière dans ses yeux – pourtant toujours si brillants – risque de vous donner la frousse…

Bullock n’est pas la seule à se démarquer. Méconnaissables, Bernthal et, surtout, Vincent D’Onofrio (le sadique et calculateur Wilson Fisk dans la série Daredevil) sont excellents. On les voit malheureusement trop peu, à l’instar de la toujours intense Viola Davis (La couleur des sentiments).

Malgré sa cinématographie trop peu audacieuse, Impardonnable est un film sur les erreurs qui sont impossibles à réparer.

Le récit n’est parfois pas assez subtil et la fin est très clichée, mais il met correctement la table pour un film extrêmement dur qui porte sur la difficulté de la société à pardonner.

Ruth admet d’ailleurs avec justesse que partout où elle va, les gens la voient d’abord comme une meurtrière et non comme une femme qui a payé sa dette à la société.

Certains moments sont d’une très grande intensité, notamment quand Ruth dévoile son passé à son nouvel ami (une scène à briser le coeur) et, au troisième acte, lors d’une confrontation mémorable avec le personnage interprété par Davis – et où les détails du crime de Ruth nous sont révélés.

Je suis conscient que sur l’agrégateur Rotten Tomatoes, vendredi, les critiques d’Impardonnable étaient généralement négatives – surtout en ce qui a trait au scénario.

Ce que je peux vous dire, de mon côté, c’est que le film m’a fait beaucoup réfléchir, qu’il m’a forcé à me mettre dans la peau de tous les personnages pour évaluer leurs choix et que je n’ai jamais eu envie, pendant le film, de faire ou de regarder autre chose. C’est plus que ce que je peux dire de beaucoup de films que j’ai vu ces dernières années.

(Trois étoiles sur cinq)

Démoniaque

Carly Pope dans une scène du film Demoniaque (Netflix). – Gracieuseté

Considéré il n’y a pas si longtemps comme un des cinéastes les plus prometteurs de la planète, le Canadien d’adoption Neill Blomkamp touche le fond avec Démoniaque (Demonic), un décevant film d’horreur qu’il a écrit et tourné.

Blomkamp a surpris la planète cinéma en 2009 quand il a réalisé District 9, une oeuvre de science-fiction extrêmement originale qui cache une très puissante allégorie sur l’Apartheid.

Le potentiel de celui qui est né en Afrique du Sud et qui a grandi à Vancouver n’est pas passé inaperçu. Les super vedettes Matt Damon et Jodie Foster ont accepté de tourner dans Elysium (2013), alors que Hugh Jackman et Dev Patel ont fait de même dans Chapie (2015), deux films corrects, sans plus.

Le quatrième long-métrage de Blomkamp, Démoniaque, était donc très attendu. Tourné en pleine pandémie en Colombie-Britannique, le film déçoit énormément. Lancée à l’automne dans quelques salles nord-américaines, l’oeuvre a été un tel échec qu’elle se retrouve déjà sur Netflix.

C’est l’histoire de Carly (Carly Pope, photo), une jeune femme dont la mère a commis une série de crimes atroces 20 ans plus tôt.

Par le biais d’une nouvelle technologie compliquée de réalité virtuelle, Carly est en mesure d’entrer en contact avec sa mère, maintenant dans le coma.

Carly découvre alors que sa maman était sous l’emprise d’une entité diabolique quand elle a commis ses crimes et que l’entité en question en a maintenant après elle…

Mélange raté entre Total Recall (1990) et The Exorcist (1973), le film de Bloomkamp s’appuie sur un scénario indigne de Hollywood. Comme tout film du genre, il s’impose des règles… qu’il ne suit pas. Ce n’est par exemple jamais expliqué pourquoi l’entité est obsédée par Carly alors qu’elle peut posséder n’importe qui et être tout aussi puissante.

On sait de plus que très peu de choses au sujet Carly, si ce n’est qu’elle a une mère assassine et qu’elle tente de reprendre contact avec de vieux amis. J’ai rarement vu un personnage principal aussi peu développé au cinéma.

Les comédiens font de leur côté un travail honnête, mais ils sont pour la plupart Canadiens et, donc, inconnus.

La conclusion est totalement ridicule – il y est question de la Sainte Lance. Le pire, toutefois, c’est que contrairement à District 9, qui était une inspirée métaphore, Démoniaque n’a aucun deuxième degré. C’est un simple divertissement.

Et quand j’écris «divertissement», je suis très généreux…

(Une étoile sur cinq)

Yellowjackets

Une scène de la série télévisée Yellowjackets. – Gracieuseté

La série Yellowjackets (Crave) s’est attirée des critiques extrêmement élogieuses lors de la mise en ligne de son premier épisode, il y a un mois. Quatre épisodes plus tard, l’ensemble a toutefois perdu un peu de lustre.

Yellowjackets raconte l’histoire fictive de l’équipe féminine de soccer d’une école secondaire du New Jersey. Championnes d’États, les Yellowjackets prennent l’avion pour Seattle afin de participer au championnat national.

En chemin, une tempête se dresse sur le parcours de l’appareil. Le pilote prend donc la décision de faire un détour au nord pour éviter la dépression. Pour une raison encore inconnue, l’avion s’écrase dans une région densément boisée – les scénaristes ont affirmé qu’il s’agit du nord de l’Ontario, mais cela n’a pas encore été confirmé dans l’émission.

L’accident fait quatre victimes parmi le groupe d’une trentaine de personnes. Dix-neuf mois plus tard, seulement quelques survivants seront secourus, alors qu’il est fortement insinué que le groupe a eu recours au cannibalisme pour tenir aussi longtemps…

Le récit suit deux lignes du temps empreintes de mystère. Une première se déroule en 1996, avant et après l’accident d’avion. La seconde se situe 25 ans plus tard et suit quatre survivantes qui ont repris un semblant de vie normale, mais qui se sont entendues pour taire les circonstances entourant leur survie. Lesdites circonstances sont menacées d’être étalées au grand jour quand une rescapée se lance en politique.

Le premier épisode, fortement inspiré de la série Lost, est brillant. Les mystères sont nombreux et c’est un réel plaisir de voir à l’oeuvre la Québécoise Sophie Nélisse et deux très grandes vedettes des années 1990: Juliette Lewis (Natural Born Killers) et Christina Ricci (Casper, Sleepy Hollow).

La musique est aussi bonne que dans le ton. Les joueuses des Yellowjackets ayant toutes un petit côté rebelle, on a donc droit à du Hole et du PJ Harvey, ainsi qu’à une sublime reprise de Never Tear Us Appart par Paloma Faith.

Ça se gâche malheureusement un peu dans les épisodes suivants. Le rythme ralentit énormément, la bonne musique se fait plus rare, les réponses tardent à venir et après quatre épisodes, on sent que la série est encore loin d’être entrée dans le vif du sujet (le cannibalisme).

Reste qu’il est difficile de ne pas être curieux, notamment sur les lourds secrets que cachent chacune des survivantes – qui ont, on va se le dire franchement, toutes un petit côté psychopathe.

(Trois étoiles et demi sur cinq)

À surveiller

Spider-Man: Sans retour

(Spider-Man: No Way Home)

(en salles vendredi)

Son identité ayant été révélée au grand jour, Spider-Man (Tom Holland) demande l’aide de Docteur Strange (Benedict Cumberbatch). Sauf qu’une erreur du bon docteur fera en sorte que l’homme-araignée sera attaqué par un paquet de méchants venant de différents univers… dont certains qui vous seront très familiers.

Ron ne va plus

(Ron’s Gone Wrong)

(sur Disney+ mercredi)

Lancé dans un petit nombre de salles à l’automne, ce film d’animation familial débarque sur Disney+. Il y est question d’un futur où chaque enfant possède son propre robot. Quand le timide Barney recevra l’endommagé droïde Ron, l’aventure et la folie s’immisceront dans sa vie.

Station Eleven

(sur Crave jeudi)

Tournée en Ontario, cette «complexe» série américaine porte sur un groupe de survivants à une pandémie qui tente de rebâtir un monde utopique. Avec Mackenzie Davis (Grace dans Terminator: Dark Fate).

The Witcher – Saison 2

(sur Netflix vendredi)

Adaptée d’un jeu de rôle polonais, la première saison de cette série fantastique et médiévale à gros budget de Netflix a connu un succès intéressant en 2019. On en apprendra maintenant davantage sur Geralt, un magicien chasseur de monstres interprété par Henry Cavill (Man of Steel).