La fortune espagnole mythique de la famille DeGrâce

Vers la fin du 18e siècle, le hasard de la vie a fait qu’un homme né en Espagne a abouti en Gaspésie puis sur la côte nord du Nouveau-Brunswick. Il a pris femme et pays et a fondé la famille DeGrâce. L’histoire de cette famille acadienne a été marquée par une quête incessante pour un héritage resté en Espagne qui aurait rendu plusieurs descendants millionnaires.

La majorité des connaissances sur cette histoire nous vient du défunt Mgr Donat Robichaud, historien et généalogiste originaire de Shippagan. Il en a fait état entre autres dans la Revue d’histoire de la Société historique Nicolas-Denys, intitulée La fortune des DeGrâce (volume XV, no 2, 1897)

Le généalogiste et historien acadien Placide Gaudet s’est aussi à cette affaire.

D’Antoni Gras à Antoine De Grâce

Antoine DeGrâce, premier du nom en Acadie, serait né Antoni Pedro Gras, ou encore Père Antoni Gras en 1755 (ou 1757) à Majorque, île espagnole dans la Méditerranée. Son père se nommait Joseph (ou Josef) et sa mère, Magdalena Pujades, originaire de Barcelone.

En 1884, Placide Gaudet a eu un entretien avec l’un des fils d’Antoine DeGrâce, Pierre, qui s’était établi à Shippagan. Âgé de 87 ans, Pierre DeGrâce lui a raconté l’épopée de son père :

Antoine est entré dans la marine à l’âge de 22 ans. Il accompagne son célèbre oncle (soi-disant) François Joseph Paul, comte de Grasse, officier français, vainqueur de la bataille de la baie de Chesapeake en septembre 1781, lors de la Révolution américaine.

Antoine aurait été capturé avant de se rendre à la baie de Chesapeake. Fait prisonnier en Jamaïque, il est emmené à Québec, où il «s’associe avec un nommé Lachance» engagé dans le commerce du poisson dans la baie des Chaleurs. Il finit par s’établir à Népisiguit (Bathurst).

«Antoine DeGrâce connaissait sept langues – l’hébreu, le grec, le latin, l’anglais, le français, l’espagnol et l’italien.»

Peu après son arrivée à Népisiguit, il épouse, en juillet 1787, Angélique Haché, fille de Joseph et de Madeleine Doucet. Le couple aura 14 enfants et une multitude de petits-enfants.

De par divers témoignages familiaux, Mgr Robichaud souligne qu’Antoine DeGrâce était l’héritier «d’une vaste fortune en Espagne» qui aurait été déposé en tutelle pour lui et ses descendants. «On parlait facilement de cinquante millions» (la devise n’est pas précisée). Son épouse ne voulait pas qu’il se rende en Espagne réclamer son dû, parce qu’elle «craignait qu’il fût mis en prison et exécuté pour sa participation à la guerre américaine.»

Dans un article du Moniteur Acadien en 1887, Placide Gaudet disait avoir su par les enfants d’Antoine DeGrâce que celui-ci avait écrit plusieurs fois à ses parents, «mais, chose assez frappante, il n’a jamais eu de réponse à ses lettres». Antoine aurait aussi, selon son fils Pierre, écrit à plusieurs reprises au comte de Grasse.

La famille du comte de Grasse, ayant eu vent que des individus d’Amérique du Nord nommés DeGrâce revendiquaient des liens familiaux, a vivement démenti le tout. Mgr Robichaud cite une lettre du comte de Grasse (un parent du héros de la baie de Chesapeake), rapportée par le journal L’Évangéline en 1931, qu’il était impossible qu’il y ait un lien entre la famille espagnole DeGrâce (Gras) et les nobles de Grasse français.

La course au trésor familial

Si Antoine DeGrâce n’était pas au courant d’un héritage fabuleux, plusieurs de ses descendants allaient en être convaincus et certains traverseront l’océan pour tenter de l’obtenir.

Ce ne sont pas les enfants, mais les petits-enfants d’Antoine qui vont se lancer dans la quête. Certains journaux acadiens en conservent plusieurs traces :

En 1887, le Moniteur Acadien rapporte que Charles DeGrâce s’est rendu en Espagne en compagnie d’un avocat du Michigan «et a pu s’assurer que cette fortune existe réellement et qu’elle se monte à $30 millions.» Une rencontre des héritiers était prévue peu après.

En 1894, le Moniteur Acadien annonce que Joseph DeGrâce, de Saint-Louis-de-Kent, «est dans la jubilation à la nouvelle qu’il est l’un des héritiers d’une immense fortune», et que «la succession vient d’être réglée et la fortune va être divisée entre les héritiers sans autre délai.»

La même année, le Courrier des provinces maritimes raconte que John DeGrâce, de Duluth, au Minnesota, après avoir fait un séjour dans le nord du Nouveau-Brunswick, est parti en Europe et s’est rendu à l’île Majorque. À son retour, il s’est fait discret et a prévenu la famille «de ne pas se faire d’illusion». Certains disaient qu’il était devenu riche.

Ces démarches sont restées sans lendemain. En 1915, Hector DeGrâce, originaire de Shippagan, mais habitant Buffalo, ravive le rêve et se rend en Espagne. Cet arrière-petit-fils d’Antoine estimait la fortune à maintenant 350 millions $; il en revendiquait 5 millions $. Selon un article du Courier Express de Buffalo de 1927, Hector et d’autres «représentants» de la famille sont allés en Europe, mais sont «revenus muets vis-à-vis leurs découvertes».

Plus tard, Louis J. DeGrâce, descendant de Pierre, fils d’Antoine, et habitant la Virginie, s’est lui aussi rendu à Majorque, dans les années 1960, pour enquêter sur cette affaire. Il y a trouvé les actes de mariage et de décès des parents d’Antoine DeGrâce, ainsi les actes de baptêmes de ses frères et sœurs.

Il semble que c’est là où cette incroyable poursuite se soit terminée. Qui sait, un jour saura-t-on peut-être le fond de l’histoire?