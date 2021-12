Le président, le pape et le vote catholique

NDLR: L’auteur, Philippe Bernier Arcand, est essayiste et professeur à temps partiel à l’Université Saint-Paul à Ottawa. Il enseigne également à l’Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse. Il signera, tous les samedis, une chronique sur un enjeu de l’actualité internationale.

Avec Joe Biden, pour la première fois depuis John Fitzgerald Kennedy, les États-Unis ont un président catholique. Il vit d’ailleurs sa foi de façon assez publique, en témoignant de l’aide qu’elle lui a apportée lors de la mort accidentelle de sa première épouse et de sa fille en 1972.

Le mois dernier, lors de sa tournée européenne où il a participé au G20 à Rome et à la COP26 à Glasgow, Joe Biden en a profité pour faire un arrêt au Vatican et être reçu par le pape François. Cette première rencontre depuis son élection à la Maison-Blanche a permis de tourner la page des années de la présidence de Donald Trump où les relations entre les États-Unis et le Saint-Siège ont été refroidies par de nombreux différends, notamment en ce qui concerne la question migratoire et l’environnement.

Même si la fonction de pape exige de se tenir au-dessus des questions politiques et des partis, les prises de position du pape François au cours des dernières années semblaient peu compatibles avec les valeurs prônées par le prédécesseur de Joe Biden, Donald Trump. Par exemple, dans son encyclique Fratelli tutti, publiée en octobre 2020 durant la campagne présidentielle américaine, il remarquait que «ce qui, jusqu’il y a quelques années, ne pouvait être dit par une personne sans qu’elle risque de perdre le respect de tout le monde, peut aujourd’hui être exprimé sans détour même par certaines autorités politiques et rester impuni.»

L’encyclique mentionnait aussi que le populisme devient «malsain» lorsqu’il «devient l’habileté d’un individu à captiver afin d’instrumentaliser politiquement la culture du peuple, grâce à quelques symboles idéologiques, au service de son projet personnel et de son maintien au pouvoir». Certains y ont vu une allusion à peine voilée au président Donald Trump.

Même si Joe Biden a noué, tout au long de sa carrière, des liens forts avec le Vatican, une grande partie de l’élite catholique américaine n’a pourtant pas semblé se réjouir de son élection. Les relations entre le Parti démocrate – le parti de Joe Biden – et la hiérarchie catholique américaine se sont dégradées au cours des dernières décennies.

Le Parti démocrate a souvent eu l’appui de minorités, dont la communauté irlandaise qui était majoritairement catholique et de laquelle était issu le premier président catholique de l’histoire des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy. Cependant, dès la fin des années 1960 – un peu comme on l’a observé au Québec et en Acadie -, les catholiques sont devenus de moins en moins catholiques en ce sens que leur pratique a fortement diminué. Ce sont des courants plus conservateurs qui sont restés proches de l’Église catholique. Ces courants ont été plus sensibles à certains enjeux moraux – notamment l’arrêt Roe v. Wade de la Cour suprême sur l’avortement en 1973 – et ont rejoint de plus en plus le Parti républicain, notamment sous les présidences de Richard Nixon et de Ronald Reagan. Autrement dit, la population catholique qui a appuyé John Fitzgerald Kennedy en 1960 a peu de caractéristiques socio-politiques communes avec la population catholique de 2021.

Aujourd’hui, une partie de la hiérarchie catholique américaine non seulement appuie le Parti républicain, mais a des positions très conservatrices qui sont en conflit avec celles du pape. Par exemple, plusieurs évêques américains estiment que l’Église catholique doit refuser la communion à Joe Biden parce qu’il est favorable à l’avortement. Ils ont d’ailleurs dû se prononcer à ce sujet, il y a quelques jours à la Conférence épiscopale américaine à Baltimore le 17 novembre dernier, en ne faisant finalement pas mention d’une privation de ce sacrement pour les élus partisans du droit à l’avortement. Il faut dire que quelques jours auparavant, le 29 octobre dernier au Vatican, Joe Biden avait reçu l’Eucharistie de la part du pape lui-même.

Ainsi, même si ses relations avec le Pape François et le Saint-Siège en général semblent se réchauffer après les froides années Donald Trump, Joe Biden et le Parti démocrate n’ont pas réussi à créer des liens forts avec la communauté catholique – particulièrement son aile la plus conservatrice – qui semble préférer les politiques du Parti républicain. Il est toutefois intéressant de remarquer que certaines populations historiquement associées à la culture catholique, on pense aux descendants d’Irlandais, d’Italiens, voire de Canadiens-français, diminuent au sein de la population catholique américaine pour laisser place à des populations originaires d’Amérique latine. Ces populations se sont montrées généralement critiques envers la politique migratoire du Parti républicain à l’époque de Donald Trump et se sont opposées à son idée de mur entre le Mexique et les États-Unis. C’est sans doute auprès de ces populations catholiques que Joe Biden et le Parti démocrate peuvent espérer obtenir des appuis.