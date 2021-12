En route vers la Coupe du Monde

L’année 2021 tire sa révérence et le temps est venu de faire le bilan des équipes de soccer féminine et masculine du Canada.

Commençons par l’équipe masculine, avec son impressionnante montée en puissance sur le terrain, qui a fait un bond de 32 places au classement FIFA en une année. Elle accède ainsi au 40e rang et égalise son record de 1996. Les Rouges comptabilisent un bilan de treize victoires, deux défaites et quatre matchs nuls. L’équipe affiche un impressionnant record de 55 buts marqués pour seulement 11 buts encaissés. Ses deux seules défaites, subies lors de la Gold Cup en été dernier, ont été contre les États-Unis et le Mexique.

Nul n’aurait imaginé, en janvier, que l’équipe masculine dominerait la zone de la Concacaf et terminerait l’année leadeur de la ronde finale des qualifications de la Coupe du Monde 2022, sans aucune défaite en prime. Il est important de souligner que la dernière présence du Canada dans la ronde finale d’une qualification pour un mondial remonte à 1997. C’est vous dire l’énorme progression des Rouges. Les mots d’ordre pour les joueurs sont de rester concentrés et de surtout garder le momentum. L’entraineur-chef John Herdman veille à faire respecter cette consigne: «Nous jouons pour le Canada, et c’est pour les partisans que nous faisons tout cela. Nous voulons offrir à ce pays et à nos partisans une participation à la Coupe du Monde de la FIFA.»

Les championnes olympiques

L’équipe canadienne de soccer a soulevé la passion du Canada en conquérant la médaille d’or des jeux Olympiques de Tokyo l’été dernier. Les championnes olympiques peuvent être fières de ce titre. Bien installées à la 6e place du classement de la FIFA, elles restent dans le top 10 des meilleures équipes féminines mondiales. La solide formation présente cette année une fiche de neuf victoires, cinq matchs nuls et trois défaites.

L’excellente entraineur-chef Bev Priestman a d’ailleurs attiré l’attention et a été récompensée pour son travail remarquable. Elle s’est vu nommer entraîneuse nationale de l’année par l’International Federation of Football History & Statistics (IFFHS). La réussite de l’équipe s’explique également par la qualité de son effectif. Pour preuve, quelques joueuses ont été mises en nomination pour des titres individuels à l’échelle mondiale. La gardienne Stéphanie Labbé et la capitaine Christine Sinclair se sont retrouvées en lice pour de prestigieux prix de l’IFFHS. La solide Sinclair est de plus arrivée en 6e position dans la course au Ballon d’Or féminin du magazine France Football. Suivaient ensuite deux autres Canadiennes, Ashley Lawrence et Jessie Fleming, en 8e et 9e positions.

Bev Priestman résume bien cette dernière année: «La médaille d’or à Tokyo a été incroyable, mais la façon dont nous avons pu célébrer avec nos partisans en octobre a créé des souvenirs incroyables qui nous pousseront vers de nouveaux sommets.»

Nous prendrons une pause du ballon rond et c’est avec plaisir que je vous retrouverai à la mi-janvier. Je vous souhaite un très beau temps des Fêtes!