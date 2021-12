Être chrétien après Kamloops?

Depuis 2002, le 12 décembre est une journée de prière en solidarité avec les peuples autochtones au Canada. Cette année, cinq jours plus tard, une délégation composée de survivants des pensionnats autochtones et de gardiens du savoir devait se rendre à Rome pour rencontrer le pape, mais cette visite a été reportée à la première occasion possible en 2022 en raison du variant Omicron. Cela met un terme à une année éprouvante pour les communautés autochtones et chrétiennes du pays.

Depuis la découverte en juin dernier des 215 tombes anonymes par la Première nation Tk’emlúps te Secwépemc à Kamloops, des questions m’habitent. Je me demande comment encore être chrétien en apprenant ces histoires? Comment se situer dans ce monde où Dieu semble absent?

+++

A-t-on besoin de mettre au jour ces douleurs portées par les autochtones depuis des générations? À savoir que plus de 150 000 enfants ont résidé dans ces écoles financées par le gouvernement et gérées par des communautés religieuses entre 1870 et 1997. Plus de 139 écoles résidentielles ont existé au pays, dont une dans les Maritimes (Shubenacadie, 1930-1967). La loi permettait de retirer un enfant de sa famille pour lui apprendre le mode de vie de la majorité: la langue anglaise, la religion chrétienne, les mœurs.

Est-il nécessaire de rappeler la stupeur du pays au printemps dernier d’apprendre la découverte de tombes anonymes d’enfants près de ces écoles résidentielles? Déjà, en 2015, la Commission Vérité et Réconciliation avait avancé le chiffre de 4100 enfants morts de malnutrition ou de maladies. Mais ce nombre était sous-estimé à cause des données fragmentaires sur les sépultures.

Cette commission avait aussi mis au jour les abus physiques, sexuels et psychologiques perpétrés sur plusieurs enfants. Elle insistait sur la collaboration entre les gouvernements, les Églises et les victimes pour la guérison et la réconciliation. Les excuses sont d’abord venues du gouvernement fédéral. En 2008, le premier ministre Harper ajoutait des compensations financières de plus de 3 milliards $ pour les survivants.

Ecclésialement, des communautés ont reconnu leur responsabilité d’avoir été complice de ce «génocide culturel». Les Jésuites, les Oblats, plusieurs diocèses catholiques, les Anglicans et l’Église-Unie ont présenté des excuses depuis plusieurs années. Le processus de réparation se poursuit avec l’engagement de l’Église catholique de verser des millions de dollars aux communautés autochtones dans les prochaines années.

Ce qui est demandé par plusieurs, ce sont des excuses de la part de l’Église catholique dans son ensemble, plutôt de son sommet (en l’occurrence le pape). En 2009, Benoît XVI avait exprimé son profond regret à l’égard de conduites déplorables. Le souhait est de voir François venir présenter des excuses au Canada, ce qui pourrait arriver l’an prochain.

S’il y a une nation qui peut comprendre la valeur d’excuses officielles et les difficultés de les recevoir, c’est la nôtre. La SNA a exigé des excuses à la Couronne Britannique pour la déportation. Elles ne sont jamais venues; 250 ans après les événements, une proclamation royale a reconnu les torts subis par les Acadiens.

+++

Peut-on encore être chrétien quand on apprend ces pages sombres de notre histoire? Je crois que oui, mais on doit l’être différemment. Avec plus d’humilité, de lucidité et d’espérance.

Lorsque l’amour de Dieu et de son prochain est au cœur de son message, comment ne pas admettre que l’Église a failli dans sa mission auprès de plusieurs enfants? La réussite de l’Église n’est pas là où on l’imaginait autrefois: dans des églises remplies ou des séminaires débordants. Elle se trouve dans des cœur pétris des valeurs évangéliques de justice et de miséricorde. On a beau rassembler et administrer des sacrements, si cela n’a aucune incidence sur le changement des cœurs, on passe à côté de l’essentiel.

À côté des actes répréhensibles qui sont révélés, il y a des milliers de gestes posés au nom de l’idéal chrétien. Alors que le trésor de l’Église est mis à mal par quelques-uns de ses représentants ordonnés, il est sauvé par des saints anonymes qui sont souvent plus chrétiens que leurs pasteurs. Le bruit des scandales est si fort et assourdissant qu’il empêche d’entendre le bien qui grandit et réconforte.

La lucidité me permet de reconnaître le bien et le mal coexistent. S’attacher à un pays ou à une Église en acceptant uniquement ses heures de gloire, c’est vivre dans l’illusion. Il n’y a pas que l’Église avec des déficits dans son bilan. L’histoire de mon pays n’est pas qu’une épopée des plus brillants exploits: elle a aussi ses pages gênantes de violation sur les droits des minorités, d’exploitation des vulnérables et de disparité.

Je ne vais pas quitter mon pays en croyant que celui qui pourrait m’accueillir sera exempt de malheurs. Pas plus que je pourrais trouver ici-bas une Église de purs dans laquelle je pourrais m’enorgueillir de nos réussites. Mes années aidant, c’est avec sérénité que je pense à mon pays, à mon Église et à ma vie comme un champ dans lequel poussent ensemble le bon grain et l’ivraie.

Enfin, la crise m’invite à l’espérance. Celle de voir comblés les ravins entre les chrétiens qui avancent dans l’humilité et le service, et d’autres qui revêtent encore les habitudes séculaires de la puissance et du contrôle. L’espérance que la synodalité sera plus qu’un souhait et un sujet de discussions. Plutôt une nouvelle manière de travailler ensemble, ministres ordonnés et laïcs, hommes et femmes, nations de souches européennes et peuples autochtones. Pour la réconciliation et la guérison.