Garderies à 10$: le N.-B. de nouveau pénalisé par l’approche d’Ottawa

Il y a quelques jours, le réseau de la CBC rapportait qu’Ottawa devrait annoncer cette semaine une entente avec le Nouveau-Brunswick sur les «garderies à 10$». Ce dernier figurait parmi les deux seules provinces (avec l’Ontario) à n’avoir toujours pas conclu d’accord avec le gouvernement fédéral.

Les garderies à 10$ sont de loin la plus importante initiative d’Ottawa en matière de politique sociale depuis plus d’un demi-siècle. En effet, c’est à 1966 qu’il faut remonter pour retrouver une initiative d’une telle envergure. Cette année-là, le Parlement adoptait la Loi sur les soins médicaux, laquelle donna au régime canadien de soins de santé la forme qu’on lui connaît aujourd’hui.

Fait à noter, le régime d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick n’entra en vigueur que le 1er janvier 1971, ce qui fit de cette province la dernière à se joindre à l’initiative d’Ottawa. Ce n’est donc pas la première fois que le Nouveau-Brunswick se fait attendre lors des grands rendez-vous nationaux en matière de politique sociale.

On peut bien sûr se demander pourquoi les choses ont pris autant de temps à déboucher à l’époque. Avec des gouvernements libéraux partageant la même philosophie tant à Ottawa qu’à Fredericton entre 1966 et 1970, ce n’était certes pas au niveau politique que les choses bloquaient. C’est plutôt vers la pratique du fédéralisme qu’il faut se tourner pour comprendre le délai.

À l’époque, lorsqu’Ottawa lançait un nouveau programme dans les champs de compétences provinciales, c’était lui qui tenait le gros bout du bâton. En santé, par exemple, c’était Ottawa qui décidait en bout de ligne quels services seraient couverts et sous quelles conditions ils devraient être livrés.

Qui plus est, les gouvernements provinciaux devaient obligatoirement assumer la moitié de la note. Or, pour une province moins nantie comme le Nouveau-Brunswick, trouver l’argent requis n’était pas une mince tâche, d’où son retard à se joindre au nouveau programme d’Ottawa.

La situation est entièrement différente pour les garderies à 10$ de Trudeau-fils. Cette fois-ci, ce sont les provinces qui contrôlent presque tout. Ce sont elles qui ont le gros bout du bâton en ce qui a trait à l’établissement des priorités. Elles n’ont même pas à s’engager fermement envers la cible fédérale de réduire les frais de garde à une moyenne de 10 dollars d’ici cinq ans. Enfin et surtout, les provinces n’ont pas à égaler la mise d’Ottawa pour obtenir leur financement. En général, elles n’ont plutôt qu’à démontrer que les fonds vont bel et bien être utilisés pour créer des places en garderies et réduire les frais aux parents.

Une autre différence fondamentale entre la dynamique de l’initiative fédérale des garderies à 10$ et les programmes nationaux à frais partagés d’antan a trait à la façon dont Ottawa répartit son financement. À l’époque, les sommes accordées aux provinces pour des programmes comme l’assurance-maladie n’étaient pas déterminées à l’avance. Au contraire, Ottawa s’engageait à défrayer la moitié de la note, peu importe combien salée elle finissait par s’élever.

Dans le cas des garderies à 10$, Ottawa ne fera pas de chèque en blanc. Il va plutôt fournir une contribution additionnelle fixée à l’avance, soit 4.3 milliards $ cette année, une somme qui va s’accroître au cours des cinq prochaines années pour s’établir à 8.3 milliards $ par la suite.

Enfin, la contribution d’Ottawa va être répartie entre les provinces et territoires sur la base de leur population d’enfants de zéro à 12 ans. Une telle façon de faire peut sembler logique car elle semble tenir compte de l’ampleur des besoins de chaque juridiction. Pourtant, ce n’est pas ainsi qu’Ottawa procède pour la santé, où les juridictions les plus âgées sont traitées de la même façon que les plus jeunes.

Le Nouveau-Brunswick va donc se voir encore une fois pénalisé par l’approche d’Ottawa.