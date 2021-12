Prisonniers du paradis

Le départ du dernier traversier de l’année, à l’époque, provoquait en nous un étrange mélange d’émotions: la fierté d’avoir «survécu» à un autre été touristiquement éprouvant, mais aussi l’excitation de reprendre enfin notre vie paisible. À travers tout ça, une vague de tristesse nous assaillait: celle de se retrouver à nouveau seuls. Ces îles que plusieurs qualifient de paradisiaques peuvent s’avérer presque angoissantes quand on réalise qu’on ne pourra ni y entrer ni y sortir durant les prochains mois…

Bien sûr, on pouvait toujours voyager par avion. Pour l’équivalent de trois paiements d’hypothèque de maison et un rein, on était en mesure de se payer un aller-retour vers Montréal sans problème. Évidemment, on préférait souvent donner cet argent-là à Michel Nadeau pour rembourser notre prêt à la caisse populaire. Personne ne veut se mettre son gérant de caisse à dos. Alors on se rendait à l’évidence: pour sortir des Îles, on allait devoir attendre le printemps prochain.

Il faut se rappeler que c’est uniquement en 2009 que le traversier débuta ses traversées hivernales. Avant ça, dès que le golfe nous menaçait de geler, on remisait le bateau. That’s it, that’s all! Pas moyen d’aller se remonter le moral en se comparant avec Souris, pas moyen d’aller voir Garth Brooks en spectacle à Moncton, pas moyen d’aller magasiner à Québec, rien. Tu restais chez vous avec ta petite misère et tu te contentais de faire une drive au Havre-aux-Maisons une fois par semaine en écoutant le country à Jean-Louis à la radio. C’était ça, pour nous, changer le mal de place.

Donc, le départ du dernier traversier de l’année, à l’époque, me donnait l’impression qu’on me ramenait à ma cellule pour entrer en hibernation. Parce que c’était un peu ça. Pour moi, en tout cas. L’improvisation était finie, le théâtre d’été aussi. Certaines places se vidaient au point de fermer pour l’hiver. J’arrêtais mes marches dans le Cap-aux-Meules parce qu’il se mettait à faire trop frette, je n’allais plus voir de spectacles parce qu’il n’y en avait pratiquement plus sur l’archipel. Bref, je n’avais rien d’autre à faire que de mettre la cassette VHS de ma vie sur pause et attendre la prochaine belle saison.

C’est pour ça que des événements comme les carnavals et la mi-carême étaient si importants. Juste l’idée qu’on allait s’asseoir tous ensemble pour rire un bon coup ou qu’on allait taper du pied sur des planchers recouverts de boîtes de carton à Fatima nous réjouissait au plus haut point. C’était comme une délivrance, un pied de nez bien senti à la vie. Après ça, on était près à passer à travers le reste de l’hiver, mais comme le disait si bien notre poète, Georges Langford, dans sa chanson: le 15 mai, arrangez-vous pour qu’y fasse beau.

Il faut quand même être fait fort pour passer l’hiver aux Îles. Mais comprenons-nous bien: cela comporte également ses avantages. On a la paix. On se retrouve entre nous. On peut aller partout sans avoir à faire la file. On n’entend plus dire que le niveau de la nappe phréatique a baissé. Il ne manque presque jamais rien sur les tablettes à l’épicerie. Aucun motorisé ne prend quatre places sur le parking de l’église du Cap-aux-Meules. Aucun char n’est arrêté le long du Havre-aux-Basques pour prendre des photos. Il reste presque toujours du fromage en crottes à la fromagerie. Tu peux même te rendre jusqu’au bout de La Grave sans risquer d’écraser une madame qui trouve ça donc ben beau ces p’tites cabanes-là.

Comment faites-vous pour passer à travers l’hiver, ici?, nous demandent souvent les touristes. On s’habitue, j’imagine. Il faut dire que plusieurs ne connaissent pas autre chose. Alors, on s’adapte. Par exemple, quand j’étais jeune, si tu ne trouvais pas ce que tu cherchais ni chez Peoples ni chez Hector Hébert, tu poignais ton catalogue, tu commandais chez Sears, et t’espérais avoir ça à l’intérieur d’un mois. Tu n’avais pas d’autres options. That’s it, that’s all. L’isolement, ça nous apprend à toujours faire avec ce qu’on a et à être bien avec soi-même.

Ça nous force aussi à garder bien vivantes certaines traditions comme celle d’aller veiller. Chez nous, ce n’est pas rare d’entrer chez quelqu’un sans cogner. Une petite bière chez l’un, un petit gin chez l’autre. On partage les palabres, les ouï-dire, les as-tu su ça? Certains laissent même une vieille guitare à bord du char au cas où. Un p’tit jam de musique est si vite arrivé! On sort les cartes, on placote, on rit, on chante. Et le temps passe.

Aujourd’hui, bien des choses ont changé: le traversier fait ses traversées même l’hiver, l’internet nous permet de faire des emplettes partout sur la planète sans nous exposer au frette, et plusieurs commerces, restaurants et salles de spectacles font des pieds et des mains pour offrir aux Madelinots du service au-delà de la saison touristique. C’est fort probablement ce dynamisme-là et cette résilience-là qui font que même si on sait qu’on s’y sentirait un peu captif, on rêve souvent tous de retourner y vivre. Même en hiver. Dans ce contexte-là, personnellement, je préfère être prisonnier au paradis, que libre ailleurs.

On se r’parle!