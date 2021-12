Pour un Sommet de l’Acadie

Bon, une autre «crise» linguistique: le premier ministre Higgs reproche à un député libéral francophone de parler français à l’Assemblée législative «pour faire diversion»! Comme si on avait besoin de ça au moment où la plupart du monde est occupé à inventer des stratagèmes pour déjouer les mesures sanitaires anti-pandémie pendant le temps des Fêtes!

Si j’ai été choqué d’entendre ce nouvel affront au français de la part de ce premier ministre, j’avoue avoir également été surpris d’apprendre que des députés francophones s’exerçaient à parler la langue de Tonine à l’Assemblée législative, car j’avais lu quelque part que 88 pour cent des débats se déroulaient en anglais…

Ce qui est une anomalie que l’on ne peut reprocher qu’aux francophones qui y siègent bien timidement, comme s’ils étaient des intrus, au lieu de s’y tenir debout en français comme des ayants-droit au même titre que leurs vis-à-vis anglophones.

* * *

Conséquence de ce hourvari: un tsunami de critiques s’abattent sur ce premier ministre intransigeant, pourtant chargé par la loi de veiller au respect du caractère bilingue de la province!

Beaucoup exigent des excuses en bonne et due forme. D’autres en sont carrément à la démission pure et simple.

Le premier concerné, souffrant apparemment d’aveuglement volontaire et de surdité politique, n’y voit pourtant rien de mal. Misère!

Je propose que nous fassions une collecte de fonds pour lui acheter à Noël un abonnement à vie au logiciel linguistique Babbel!

Je l’ai même essayé pour vous montrer:

Babbel: Je-par-le-fran-çais.

— Djipaléfrasshou.

Yéé! Ça marche!

* * *

Farce à part, je déprime parfois à nous entendre gueuler contre les unilingues haut placés, alors qu’en réalité, les vrais coupables, ce sont ceux qui les nomment: nos dirigeants politiques!

À cet égard, mon collègue François Gravel fait mouche, dans son édito de lundi, quand il cible avec brio la responsabilité de Justin Trudeau dans la nomination d’une gouverneure générale qui ne parle pas français et dans celle d’une lieutenante-gouverneure unilingue au Niou-Brunswick.

Rappelons-nous qu’il s’agit du même Justin qui était venu à Saint-Jean, il y a une décennie, vanter aux francophones le mérite des écoles bilingues. A-t-il vraiment compris quelque chose? A-t-il vraiment changé depuis?

Justin Trudeau se fait tout à tous. Officiellement, il aime tout le monde, et plus que ça même. Le tout, soigneusement enguirlandé d’excuses, de larmes et de repentances médiatiques.

Et pourtant, quand c’est le temps de respecter le b-a BA de la réalité linguistique des Acadiens et des Acadiennes, on dirait qu’il passe à côté de l’essentiel. C’est bien, les subventions saupoudrées à la va-vite sur des organismes quasi inféodés, mais il y a plus que ça dans la vie d’un peuple.

Il y a un respect de base, un respect fondamental, qui se jauge non pas en subventions de complaisance, mais en gestes révélateurs exprimant la réalité concrète du fait français.

* * *

En finira-t-on jamais avec ces crises linguistiques?

Oui, si nous prenons nos affaires en main, si nous concentrons nos efforts sur le renforcement, par nos propres moyens, du fait français chez nous, plutôt que de toujours attendre que les autres ne le fassent à notre place.

C’est cette passivité qui explique que le Parti libéral fédéral soit devenu au fil des ans une sorte de tuteur politique de l’Acadie. Il maîtrise l’art de faire semblant de s’intéresser à la francophonie d’ici… qu’il bafoue comme si de rien n’était, conscient que l’Acadie est une clientèle électorale sous emprise.

Pour Ottawa, l’Acadie réelle n’est qu’un gros Pays de la Sagouine où se conjuguent allègrement folklore et fiction. Pour les libéraux, l’Acadie chante quand on lui fait signe de chanter, elle danse quand on lui fait signe de danser, elle applaudit quand on lui fait signe d’applaudir.

Et ça donne quoi, tout ça, exactement?

Si ça lui rapportait quelque chose, depuis le temps qu’elle vote libéral, l’Acadie serait une riche contrée, dotée de centres culturels haut de gamme, d’autoroutes, d’usines modernes et autres infrastructures dernier cri qui attireraient les travailleurs et leurs familles, les immigrants francophones, les étudiants universitaires étrangers et les touristes du monde entier.

La langue française y serait célébrée, honorée, respectée à la lettre dans tous les gestes posés par les gouvernements. Mais ce n’est pas le cas!

* * *

Comment se fait-il que le Niou-Brunswick est l’une des provinces les plus pauvres du pays? Que les jeunes le quittent et que les immigrants n’y viennent pas?

Quel est l’état du français dans les écoles acadiennes? Quel est l’état du français sur les réseaux sociaux fréquentés par les Acadiens? Et dans l’affichage? Les cinémas, les menus?

Combien de francophones ignorent royalement ce journal-ci, seul quotidien francophone à l’est du Québec fermement engagé dans la défense et la promotion du fait français?

Comment pourra-t-on endiguer l’assimilation qui pointe à l’horizon si l’on évite obstinément d’en reconnaître les signes annonciateurs?

Oui, le constat est triste, car il est clair que l’Acadie est vouée à péricliter linguistiquement si elle ne donne pas un vilain coup de barre collectivement. Elle peut le faire sans attendre des excuses de quelques anglophones unilingues. Elle peut le faire en parlant français, elle.

* * *

Ne serait-il pas temps d’envisager sérieusement la tenue d’un Sommet de l’Acadie où seraient réunis tous les intervenants majeurs de la société civile acadienne: municipalités, éducation, entreprenariat, juristes, sports, arts, culture, santé, jeunesse, âge d’or, syndicats, leaders d’opinion, penseurs, médias, etc.?

Mais pas un Sommet où chacun va faire son boniment en langue de bois. Plutôt, un Sommet où chaque intervenant prend un engagement clair, ferme et public visant à améliorer le fait français en Acadie dans son domaine. Avec un échéancier précis.

On verrait ainsi s’ériger sous nos yeux l’échafaudage prometteur d’un avenir plus confiant, dégagé des carcans de la politique partisane et annonciateur d’une Acadie qui prend son destin en main.

Tout est possible. On peut soit agir maintenant, soit mourir à petit feu en attendant des excuses.

Han, Madame?