Mademoiselle, voulez-vous danser…

Dans le hockey, les directeurs généraux, quand vient le temps de transiger, utilisent souvent un vieux cliché voulant que ça prend deux danseurs pour danser.

Manifestement, Yanick Jean et Sylvain Couturier aiment danser ensemble.

À ce sujet, les rumeurs vont bon train depuis quelques jours à l’effet que les Saguenéens de Chicoutimi et le Titan d’Acadie-Bathurst vont procéder à une autre transaction majeure dès l’ouverture du marché, dimanche.

Plusieurs amateurs salivent déjà amplement à la vue des noms mentionnés.

Ainsi, Félix Lafrance, le meilleur pointeur de la LHJMQ, et Thomas Belgarde sont régulièrement nommés comme étant les gars ciblés par Couturier.

On me chuchote que les deux clubs pourraient aussi s’échanger un Européen. Harijs Brants retournerait à Chicoutimi, là où tout a commencé pour lui, et Matej Kaslik débarquerait à Bathurst. Il y a aussi le défenseur Loris Rafanomezantsoa qui intéresserait, semble-t-il, le Titan.

Si tout ce beau monde débarque à Bathurst, attendez-vous à ce que la facture soit salée, particulièrement au niveau des jeunes espoirs.

En passant, saviez-vous que depuis l’arrivée de Yanick Jean dans les doubles fonctions de directeur général et entraîneur-chef des Saguenéens, quelques mois avant le début de la saison 2014-2015, lui et son bon ami Couturier ont transigé pas moins de 36 fois?

Et lors de ces 36 transactions, pas moins de 110 joueurs et choix au repêchage ont changé de décor. Oui, oui, vous avez bien lu, 110 joueurs et choix au repêchage. L’équivalent de cinq équipes de hockey avec quelques réservistes en bonus.

Parmi ceux qui ont rejoint le Titan, on retrouve évidemment le défenseur Olivier Galipeau, ainsi que les attaquants German Rubtsov, Mathieu Desgagnés, Félix-Antoine Marcotty et Hendrix Lapierre. Ce n’est pas un vilain quintette.

Du côté de ceux qui ont pris la route du Saguenay, les avants Justin Ducharme, Christopher Farmer et Vladimir Kuznetsov sont les plus connus, quoique le Russe n’a finalement jamais porté les couleurs de l’équipe.

Ceci dit, pour être honnête, ce sont surtout les choix de repêchage obtenus qui impressionnent dans le camp de Chicoutimi. On parle ici de 20 sélections de premier, deuxième et troisième tours que le Titan a cédé aux Sags depuis 2014.

Pour la petite histoire, avant même l’entrée en scène de Yanick Jean à Chicoutimi, l’ancien proprio et d.g. Léo-Guy Morrissette aimait lui aussi faire quelques pas de danse avec les Sags.

Rappelez-vous seulement du célèbre troc du 28 décembre 1998, alors que le patron du Titan était allé chercher Ramzi Abid, Mathieu Benoit, Marc Bouchard, Jean-Sébastien Truelle et Jérôme Dumont à Chicoutimi, en retour de sept joueurs et cinq choix au repêchage.

Plusieurs avaient crié au meurtre à la suite de cet échange totalement à l’avantage du Titan, dont le d.g. des Remparts de Québec Raymond Bolduc. La LHJMQ avait d’ailleurs sévèrement puni le Titan quelques mois plus tard, les privant, entre autres, de son choix de premier tour en 1999. Heureusement, le Titan avait eu le flair de sélectionner deux excellents joueurs en deuxième ronde, Olivier Filion et Karl Fournier. C’est aussi cette année-là que le Titan a repêché Charline Labonté avec leur sélection de 11e tour.

Par ailleurs, selon mon confrère Steve Turcotte, du Nouvelliste, le Titan est également fortement intéressé par le défenseur de 20 ans Vincent Sévigny, des Tigres de Victoriaville.

Lions, Titan et Aigles Bleus…

Décidément, les Lions de Trois-Rivières, la nouvelle équipe de la Ligue de hockey de la Côte-Est (ECHL), aiment bien piger parmi les anciens porte-couleurs du Titan d’Acadie-Bathurst.

Déjà qu’Olivier Galipeau et Justin Ducharme sont sous contrat depuis le début de la saison, voilà que les Lions viennent de faire signe à Danick Malouin.

Malouin évolue cette saison pour les Marquis de Jonquière dans la Ligue nord-américaine.

Les Lions semblent également bien aimer les anciens des Aigles Bleus de l’Université de Moncton, puisque Victor Beaulac a déjà disputé quelques parties et Maxime St-Cyr s’apprête à jouer un premier match. St-Cyr qui, d’ailleurs, se veut le meilleur pointeur de la Ligue nord-américaine. Il évolue pour les 3L de Rivière-du-Loup.