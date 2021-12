On le sait depuis le début des luttes linguistiques dans les années 70, le travail n’est jamais fini. À peine est-on tenté de se reposer un instant sur nos lauriers que la lente érosion de nos droits reprend. Dans la mythologie grecque, le pauvre Sisyphe était ainsi condamné à pousser sans fin une roche jusqu’en haut d’une colline d’où elle retombait immanquablement. Aujourd’hui, les Canadiens français ont pris le relais!

Cette érosion de nos droits est insidieuse: elle apparaît, par exemple, sans prévenir, au moment d’une pandémie, quand il s’agit d’étiqueter des produits nettoyants: en anglais seulement, histoire d’aller plus vite. Au pire, on s’excuse après coup.

Plus conséquent, on nomme une lieutenante-gouverneure unilingue («anglophone», est-ce utile de le préciser!) dans la seule province officiellement bilingue au pays. On récidive avec une gouverneure générale qui ne parle pas français non plus dans un pays pourtant officiellement bilingue. Même si la stature de Mary Simon et ses origines inuites en faisait une candidate hors normes en ce douloureux moment de notre histoire, reste que le bilinguisme officiel n’a pas pesé lourd dans la balance.

Au tour maintenant du premier ministre Higgs d’accuser un député d’opposition de parler français pour «faire diversion». Naïvement, Higgs a dit ce que tous ces gens pensent: que le Français ne sert pas tant à une large partie de la population de s’exprimer qu’à gêner un premier ministre qui n’y comprend rien ou à entraver les expédients politiques de nos dirigeants.

Pour contrer cette situation, il convient, selon moi, de reconnaître d’abord que, trop souvent, nous n’avons pas été suffisamment sur nos gardes, que nous avons baissé les bras, fermé les yeux et choisi de nous taire. C’est bien normal, après tout! On se fatigue de protester, de dénoncer, de se plaindre sans cesse, même si, aujourd’hui, on voit où ça mène! Ce constat effectué, il faut réagir: revendiquer encore, exiger avec détermination, refuser les compromis, porter plainte encore et toujours, mais surtout, surtout, parler haut, fort, avec fierté et sans complexe.

Une loi, révisée ou pas, ne fonctionne que si on s’en sert!