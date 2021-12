Musiques d’hiver et du temps des Fêtes

De la musique classique à la chanson populaire en passant par l’humour et les rigodons, voici quelques suggestions musicales pour la période des Fêtes, apportant ainsi un peu de réconfort et de chaleur en cette saison froide.

Messiah/Complex, Orchestre symphonique de Toronto, Against the Grain et artistes variés

Cette relecture audacieuse du célèbre oratorio de Haendel rassemble 12 solistes et quatre chœurs de différentes régions du Canada. Parmi ces ensembles, le Chœur Louisbourg, dirigé par Monique Richard, qui interprète de façon magnifique For unto us a child is born (Un enfant nous est né), une pièce particulièrement inspirante. La prestation du chœur semi-professionnel du Nouveau-Brunswick a été enregistrée à la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption à Moncton en 2020. Ce projet virtuel mené par le collectif d’opéra Against the Grain et l’Orchestre symphonique de Toronto nous fait vivre de grandes émotions. C’est une merveilleuse idée d’avoir réuni des artistes de partout au pays pour interpréter cette œuvre. Le Messie chanté en six langues avec des extraits en français, anglais, inuktitut, arabe et tuchtone du sud, offre des moments sublimes. Une belle façon de redécouvrir cette musique.

D’abord composée pour le temps de Pâques en 1741, Le Messie est devenu une tradition de la période des fêtes, puisque la première partie de l’oratorio traite de la venue du Christ. Cette œuvre au caractère sacré dépasse largement les églises. La production vidéo qui a été enregistrée et diffusée sur le web en 2020 peut à nouveau être visionnée en ligne (lien de visionnement sur le site de Against the Grain) jusqu’au 9 janvier. L’album est maintenant disponible en format numérique. ♥♥♥♥

Hiver Nation, compilation de chansons franco-albertaines

Personnellement j’adore la saison hivernale, surtout la neige et j’aime les chansons sur le thème de l’hiver. J’ai découvert cette jolie collection de chansons hivernales un peu par hasard. Des chanteurs et musiciens francophones originaires de l’Alberta proposent des œuvres inédites en lien avec la saison froide. «Fille d’hiver et de froidure/ Je vis l’hiver depuis longtemps/ Comme la terre j’ai bien compris que sous la neige se cache le printemps…» Cet extrait de la chanson Fille d’hiver de Marie-Josée Ouimet et Renelle Roy donne un peu le ton et l’esprit à l’ensemble du projet.

On y retrouve 11 chansons empreintes de nostalgie, de douceur et d’introspection qui abordent autant de sujets. Les styles musicaux sont variés allant du folk aux ballades avec des touches de jazz, en passant par le hip-hop, le R’n’B et la pop planante. À travers leurs chansons, les artistes abordent Noël de différentes façons tandis que certains proposent plutôt une réflexion sur l’amour, le temps passé et la fin de l’année ou du semestre comme le rappeur 2Moods d’Edmonton qui suggère de célébrer tous les moments mémorables en s’entraidant. Donne-moi ta main pour qu’ensemble on s’envole/N’aie pas peur d’être jugé/Ensemble pour s’entraider/Ça va aller.»

Christian De La Luna, Crystal Plamondon, Sympa Cesar, Pierre Sabourin, Mireille Wilson, Post Script et Marie-Josée Ouimet figurent parmi les artistes de la compilation. Ce que j’aime particulièrement de cet album, c’est que ce sont toutes des pièces originales offrant ainsi une belle incursion dans le paysage musical francophone de l’Alberta. Cette production signée par trois réalisateurs est un projet qui a été mené par Centre de développement musical de l’Alberta en 2020. ♥♥♥

Ça goûte Noël, Qw4rtz

Dans un mélange de chansons douces, de folklores, de reprises de classiques du temps des fêtes et de pièces plutôt humoristiques, le nouvel opus de l’ensemble vocal de Trois-Rivières navigue à travers différents univers musicaux. Pour son premier disque de Noël en carrière, le quatuor a cappella offre des pièces surtout en français, mais aussi en anglais, en latin et en allemand. Sur la face A de l’album double de 19 titres, on retrouve principalement des classiques de Noël, tandis que la face B explore davantage le répertoire populaire tout en offrant quatre compositions originales, dont certaines à saveur humoristique. Ce quatuor qualifié d’«a cappella aux stéroïdes» propose même quelques chansons savoureuses comme ses propres recettes de gravlax, de sucre à la crème, de pain sandwich et même la recette du bonheur.

À ce bouquet varié, s’ajoutent des collaborations avec des artistes comme Marc Hervieux, Les Petits Chanteurs du Mont-Royal, la soprano Anna-Sophie Neyer et le trio féminin français Les Itinérantes.

C’est loin d’être banal comme album de Noël. Si certaines pièces m’ont plu davantage que d’autres, il reste qu’il s’agit d’une production de qualité soignée où la voix et les harmonies sont à l’honneur. On y retrouve bien sûr des classiques de Noël comme Sainte Nuit, Noël blanc, Marie-Noël, Le sentier de neige, mais revisités à la saveur Qw4rtz. ♥♥♥