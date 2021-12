Des résolutions qui comptent vraiment

Nous allons bientôt tourner une page du calendrier et entamer une nouvelle année le cœur rempli d’espoirs et de projets pour les 365 jours qui suivront.

Les mois de janvier ont toujours été synonymes de début, de commencement, de nouvelle chance à mes yeux.

En regardant ce qui a été tout croche l’an dernier, j’ai décidé de me prêter à des résolutions personnelles beaucoup plus intimes que d’aller à la gym deux fois par semaine ou de réduire ma consommation de caféine.

Cette fois, je prends des résolutions pour que l’an prochain soit plus clément et pour faire ma part dans ce monde qui ne cesse de souffrir.

Pratiquer la gratitude. C’est un super pouvoir dont nous sommes tous munis, mais que nous utilisons très peu puisque le négatif est beaucoup plus appétissant pour le mental que le contentement. Les études psychologiques et neuroscientifiques (dont celles de Bandler et Grinder) démontrent pourtant que la pratique régulière de la gratitude dans notre quotidien peut non seulement aider à combattre la dépression et la démotivation, mais peut aussi reprogrammer notre cerveau et la façon dont il opère. En d’autres mots, plus on apprend à être reconnaissant, plus on remarque le beau au détriment du laid et par le fait même, plus on apprécie la vie et ce qu’elle peut nous offrir.

Développer l’empathie. On révèle que dans le monde, les gens les plus heureux sont issus des pays où les sentiments de communauté, d’empathie et d’entraide sont les plus présents. La Nouvelle-Zélande, le Danemark et l’Islande en sont de parfaits exemples: des pays où les valeurs prédominantes sont la justice et la moralité, où il est dans la nature des gens de vouloir le bien de l’autre.

Nous sommes des êtres sociaux, nous sommes faits pour vivre en communauté et pourtant, nous n’apprenons pas toujours à écouter, encore moins à comprendre, les besoins de l’autre. Développer son empathie commence à la maison, avec nos proches, mais aussi avec les étrangers que l’on rencontre sur notre route. Et je suis convaincue qu’en pensant au bien commun et au bonheur d’autrui, on s’offre à soi-même le plus beau cadeau qui soit… celui de la vraie valeur humaine.

Se satisfaire du moment présent. Eckhart Tolle en parle peut-être depuis 1997, mais l’humanité ne semble avoir découvert ses enseignements que tout récemment. L’auteur à succès mondial ne débat pourtant rien de flyé, il explique simplement comment empêcher son mental de voyager dans le passé et le futur afin de l’ancrer dans le seul moment qui existe réellement: le «ici et maintenant».

Apprendre à se connecter au moment présent, c’est se faire le cadeau énorme de ne plus laisser son esprit vagabonder dans des histoires sans fin que l’on s’invente soi-même. C’est aussi de cesser de ruminer et d’avoir peur de ce qui s’en vient, alors que rien n’est encore arrivé. C’est de cesser de nourrir son égo et ses peurs démesurés et de taire le bruit incessant dans sa tête. Et c’est pour moi l’un des plus beaux enseignements que l’on peut se faire dans ce monde matérialiste et déconnecté.