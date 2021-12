Nom de code: Let’s go, Brandon!

En 1971 à Ottawa, des députés progressistes-conservateurs, alors dans l’opposition, ont accusé le premier ministre Pierre Elliott Trudeau de les avoir insultés en utilisant l’expression «fuck off» à la Chambre des Communes. Dans un point de presse qui a fait l’histoire, Pierre Elliott Trudeau a déclaré qu’il avait plutôt utilisé le terme «fuddle duddle».

L’expression «fuddle duddle» n’est qu’un exemple parmi d’autres de formules à première vue inoffensives, mais qui en fait cachent des injures, souvent à l’intention de politiciens, que seuls les initiés peuvent décoder. En utilisant une phrase d’apparence anodine pour en faire une insulte cachée et attaquer un adversaire politique, on peut nuire sans apparaître comme nuisible.

La scène politique américaine a l’habitude de ce genre d’insulte sibylline. Les opposants du président américain Grover Cleveland, président de 1885 à 1889 et de 1893 à 1897, scandait la phrase moqueuse «Ma, Ma, where’s my Pa?» (Maman, où est mon papa?), qui faisait allusion à des rumeurs d’un enfant illégitime conçu lorsqu’il était avocat à Buffalo.

C’est à ce même phénomène que l’on assiste aux États-Unis au cours des dernières semaines. Les adversaires du président Joe Biden répètent une phrase toute simple «Let’s Go, Brandon!», qu’on pourrait traduire par «Vas-y Brandon!». Le phénomène est né le 2 octobre dernier en Alabama lors d’une course automobile du circuit Nascar, un sport particulièrement populaire aux États-Unis, notamment dans les régions rurales et les villes de petite taille, souvent auprès d’une population à la mentalité plutôt conservatrice et associée au Parti républicain. Brandon Brown, pilote de course, s’est fait interviewer par une journaliste de NBC Sports, Kelli Stavast, qui lui a fait remarquer que la foule criait «Let’s Go, Brandon!»… Or, il se trouve que la foule scandait plutôt «Fuck Joe Biden!»

On ne sait pas si la méprise de la journaliste s’explique par un problème d’audition ou si par élégance elle a déformé le message de la foule, mais une chose est sûre, en plus de devenir une source de moquerie, «Let’s Go, Brandon!» est devenu un nouveau slogan de la droite américaine, particulièrement chez les partisans de Donald Trump, et a même été prononcé au Capitole à Washington. En effet, Bill Posey, un élu républicain de la Floride à la Chambre des représentants, a dit ce slogan en chambre. Son collègue Jeff Duncan, élu républicain de la Caroline du Sud, a porté au Congrès un masque anti-Covid où était imprimé «Let’s Go Brandon».

Parmi les autres déclinaisons de ce slogan, on a aussi vu le sénateur républicain du Texas Ted Cruz publier sur son fil Twitter une photo d’un de ses partisans et de lui-même avec une pancarte «Let’s Go Brandon» lors d’un match de baseball des Astros de Houston. La palme de l’originalité revient toutefois à Lauren Boebert, élue républicain du Colorado à la Chambre des représentants, qui a fait les manchettes en novembre dernier pour avoir porté une robe rouge avec «Let’s Go, Brandon!» affiché en lettres blanches, un clin d’œil à la désormais célèbre robe blanche avec «Tax the Rich» – «taxer les riches» – en lettres rouges que de l’élue démocrate new-yorkaise Alexandria Ocasio-Cortez a porté lors du dernier gala du Metropolitan Museum of Art (Met) en septembre dernier.

Bien communiquer, autrement dit faire passer un message, est essentiel en politique et est un outil indispensable pour conquérir le vote des électeurs. En ce sens, l’habilité dont font preuve ces politiciens, de la frange la plus à droite du Parti républicain, témoigne d’un talent politique certain. Cependant, le message transmis est non seulement injurieux, mais il est loin des messages rassembleurs qui donnent leurs lettres de noblesse à la politique.

La formule devient une manière détournée d’insulter de façon injurieuse l’adversaire politique. Autrement dit, les insultes directes à Joe Biden – particulièrement en utilisant ce que les Américains nomment pudiquement le «F-Word» – n’auraient pas été tolérées au Congrès, notamment à la Chambre des représentants, alors qu’un message détourné peut s’immiscer dans les lieux les plus symboliques de la démocratie, tel le Capitole. En transmettant un message aux allures inoffensives, mais que leurs militants peuvent aisément décoder, ces politiciens peuvent flatter dans le sens du poil leurs partisans en développent un sentiment de complicité avec eux.

Au-delà de la créativité des politiciens et des militants pour jouer avec les mots, cette utilisation de «Let’s Go, Brandon!» illustre le climat politique extrêmement polarisé aux États-Unis de même que de la chute de popularité du président Joe Biden.