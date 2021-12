Spider-Man – Sans retour: tout un spectacle!

Bien peu de choses font vendre autant que la nostalgie. Spider-Man: Sans retour (Spider-Man: No Way Home) le prouve en mettant en scène des personnages tirés des 20 ans d’histoire des aventures de Peter Parker au cinéma.

Entre reboots, remakes et univers cinématographique, il est normal d’être confus quant à l’histoire de Spider-Man au grand écran. Tout a commencé en 2002 quand Sam Raimi, surtout reconnu à l’époque pour ses prouesses au cinéma d’horreur, a tourné l’universellement adoré Spider-Man avec Tobey Maguire dans le rôle-titre. Ont suivi Spider-Man 2 (2004) et 3 (2007), avant que Raimi et Maguire ne passent à autre chose.

En 2012, un réalisateur au nom prédestiné de Marc Webb a ramené l’homme-araignée au cinéma dans The Amazing Spider-Man, cette fois avec Andrew Garfield dans le rôle principal. Une suite a vu le jour deux ans plus tard. Une guerre de droits d’auteurs entre Sony, Marvel et Disney a par la suite sonné le glas du Spider-Man de Webb.

Marvel a alors intégré une version différente de Spider-Man (nouveau comédien, nouvelles origines) dans son gargantuesque univers cinématographique. Le lanceur de toiles a fait ses débuts aux côtés d’Iron Man et compagnie dans Captain America: Civil War (2016). Parker, interprété par l’hilarant Tom Holland, a depuis combattu aux côtés des Avengers dans quelques films, en plus d’avoir droit à ses propres aventures dans trois colossales oeuvres distinctes.

La plus récente de ces oeuvres est Sans Retour, un film de Jon Watts qui est en salles depuis jeudi soir.

Je m’en voudrais de trop en dévoiler – certaines surprises ont été accueillies par des salves d’applaudissements lors de mon visionnement jeudi soir! Sachez simplement que l’identité de Spider-Man est maintenant connue et que pour aspirer à une vie plus simple, l’homme-araignée demande au Docteur Strange (Benedict Cumberbatch) de régler le problème.

Évidemment, un pépin survient au moment où le bon docteur jette son sort, de sorte que des ennemis de Spider-Man venant d’autres univers convergent dans le New York des Avengers. Aidé de MJ (Zendaya) Spidey doit donc combattre le Bouffon vert (Willem Dafoe), Sandman, Doc Ock (Alfred Molina), Electro (Jamie Foxx) et Lizard – tous des vilains classiques des franchises de Raimi et Webb.

Vingt-septième film de l’univers cinématographique Marvel, Sans retour est assurément un des huit meilleurs. Les scènes d’action sont impeccables, les dilemmes moraux nombreux et l’émotion occupe une place insoupçonnée.

Le combat entre Spider-Man et Doc Ock est le plus réussi de l’histoire de l’homme-araignée au cinéma. Les interactions entre Parker et Strange sont quant à elles hilarantes alors que leur inévitable confrontation est tout simplement épique.

Il y a de plus quelque chose de profondément réconfortant de retrouver Dafoe et Molina, deux comédiens classiques dont la prestance a vieillie comme un très bon vin – surtout Dafoe, vraiment effrayant par moment.

En cette ère «covidienne», le film est une subtile attaque envers la désinfor­mation des médias non traditionnels et un important rappel des vertus de la science.

Même s’il est par moment trop verbeux et que le talent de Zendaya est sous-utilisé, Sans retour est un divertissement exceptionnel, rempli de surprises, d’humour et fraîcheur, qui, à mon très grand plaisir, se distance avec énormément d’originalité de l’usée «formule Marvel».

(Quatre étoiles et demi sur cinq)

Till Death

Megan Fox dans une scène de Till Dead – Gracieuseté

Lancé dans quelques salles américaines en juillet, Till Death, avec Megan Fox, a piqué ma curiosité quand j’ai vu à quel point le film s’était attiré des critiques positives. Disponible sur Amazon depuis quelques jours, ce suspense ne m’a finalement pas enchanté.

L’histoire de Megan Fox est absolument fascinante. Figurante dans Bad Boys II (2003), elle est devenue un véritable sex-symbol à la suite de sa présence dans les deux premiers films de la saga Transformers (2007 et 2009).

Une mémorable et très publique prise de bec avec l’influent réalisateur Michael Bay l’a toutefois chassée de la franchise. La nouvelle gloire de Fox lui a tout de même permis de décrocher des rôles importants dans Jonah Hex (2010) et Jennifer’s Body (2010), deux films très commerciaux.

Mis à part sa très facilement oubliable interprétation d’April O’Neil dans les deux volets de Teenage Mutant Ninja Turtles (2014 et 2016), les dix dernières années ont été difficiles pour Fox, qui a dû se contenter de rôles tertiaires dans de grosses productions ou de rôle principal dans des oeuvres à très petit budget.

Son jeu dans Till Death – un suspense sans moyen tourné en Bulgarie – a toutefois retenu l’attention, ce qui m’a fait sourciller. Personne, en effet, ne confondra jamais Mme Fox avec une gagnante d’un Oscar d’interprétation…

Elle y tient le rôle d’Emma (photo), une femme superbe unie à un homme contrôlant dans un mariage dont le feu est depuis longtemps éteint. Emma entretient d’ailleurs une relation avec un collègue de son mari…

Un matin, Emma se réveille dans la maison de campagne du couple, menottée à son mari… qui se tire une balle dans la tête.

S’amorce alors pour Emma un véritable parcours du combattant, alors que le mari, conscient de l’infidélité de sa femme, a tout prévu pour lui rendre la vie misérable…

Premier long métrage de S.K. Dale, Till Death emprunte énormément à Gerald’s Game (2017), Hush (2016), The Game (1997) et Saw (2004), quatre suspenses qui lui sont supérieurs.

Le scénario est extrêmement tordu et s’appuie sur une prémisse très peu crédible. Dale est tout de même parvenu à créer un huis clos assez angoissant, notamment grâce à une trame sonore très originale. Sa maitrise de la caméra est aussi plutôt impressionnante.

Et Fox dans tout ça? Il n’est toujours pas question d’Oscar – loin de là. Par contre, dans un tournage qui n’a pas dû être facile, la starlette montre, à l’image de son personnage, énormément de ressources et de combativité. Voilà peut-être ce dont elle avait besoin pour enfin se débarrasser de son étiquette de poupée gâtée?

(Deux étoiles et demi sur cinq)

Elves

Elves (Netflix) – Gracieuseté

Envie d’un dépaysement de circonstance à l’approche des Fêtes? Je vous suggère la série fantastique danoise Elves (Nisser, sur Netflix).

La courte série de six épisodes – d’une durée totale d’environ 150 minutes – raconte l’histoire d’une famille citadine qui décide de passer Noël sur une île reculée du Danemark.

En voiture vers le chalet qu’ils ont loué, les visiteurs semblent heurter quelque chose. Toute la famille s’arrête pour constater l’ampleur des dégâts. Elle remarque alors une imposante clôture électrifiée tout près de la route.

Au même moment, un gros camion arrive sur les lieux. Son occupant enjoint la famille à se rendre immédiatement à son chalet et à ne plus emprunter cette route.

En soirée, la plus jeune des deux enfants de la famille, Josefine (photo), demeure convaincue que sa famille a frappé un petit animal. Elle part donc à son secours. À sa grande surprise, ce n’est pas un animal blessé qu’elle découvre, mais un mignon bébé elfe.

Petit à petit, Josefine et sa famille découvrent que l’île, peu habitée, est un refuge pour les elfes, que ceux-ci souhaitent récupérer leur bébé blessé et, surtout, qu’il y a une très bonne raison au fait qu’ils vivent derrière une immense clôture…

Premier constat: le scénario de cette série est très peu inspiré. Il regorge d’idées qui ont déjà été abondamment exploitées au cinéma, notamment dans le film norvégien Trollhunter (2010) et le classique Gremlins (1984). La scène d’ouverture est de plus empruntée à Parc Jurassique (1993).

Pour cette raison, le film devrait davantage plaire aux adolescents et aux jeunes adultes qui n’ont pas connu ces oeuvres et leurs multiples rejetons.

Malgré son absence d’originalité, Elves offre tout de même quelques bons moments de tensions. Beaucoup de questions restent toutefois sans réponse, ce qui laisse peut-être présager une deuxième saison.

Comme de nombreuses oeuvres du genre, la série est une analogie sur la sortie de l’enfance. Il faut aussi beaucoup de temps pour voir les terribles créatures en entier – une technique reconnue pour étirer le suspense à peu de coûts.

Parlant des créatures, les effets spéciaux sont assez impressionnants, alors qu’on a droit à un mélange d’images de synthèses et de marionnettes.

Au final, une série simple, courte et pas trop demandante, idéale pour ceux dont le temps est limité.

(Trois étoiles sur cinq)

La Matrice: Résurrections

(The Matrix Resurrections)

(en salles vendredi)

L’engouement envers cette suite à la trilogie culte a beaucoup diminué depuis la mise en ligne de la bande-annonce surprise, au début septembre. Les premières critiques laissent présager un film sans but et sans âme. Les familles voudront peut-être plutôt se tourner vers Chanter 2 alors que les purs et durs opteront probablement pour The Tragedy of Macbeth, de Joel Coen (Fargo).

Being the Ricardos

(sur Amazon mardi)

Dans les années 1950, la série I Love Lucy a fait un tabac. Ses comédiens principaux, Lucille Ball (Nicole Kidman) et Desi Arnaz (Javier Bardem) en sont venus à former un couple dans la vie. Ce film raconte l’histoire de l’ancêtre de ce que nos amis anglophones appellent les «power couples».

Emily in Paris – Saison 2

(sur Netflix mercredi)

La première saison de cette série haute en couleur n’a absolument rien réinventé – en plus d’entretenir des clichés sur les Français. C’est tout de même un plaisir coupable, surtout en raison du jeu de Lily Collins et des décors parisiens qui font rêver. Espérons qu’Emily aura appris un peu de français dans l’entre-saison…

Don’t Look Up: Déni Cosmique

(Don’t Look Up)

(sur Netflix vendredi)

Imaginez une version du film culte Armageddon (1998), avec des comédiens de première qualité et un scénario beaucoup plus ancré dans le réel. C’est ce que propose ce film d’Adam McKay (Anchorman, Vice) dans lequel Leonardo DiCaprio (avec un bouc!) et Jennifer Lawrence (en rousse!) dans le rôle de scientifiques qui tentent de convaincre le monde qu’un astéroïde se dirige vers la Terre.