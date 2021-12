L’invariant

Nous avancions vers la fête comme les rennes tirant le charriot. À une vitesse telle qu’on ne touchait plus à terre! Voilà qu’un variant se place au milieu de la route. Incapable de l’éviter, il nous frappe de plein fouet. Il modère nos ardeurs. Pour le meilleur: la nécessité de ralentir. Et pour le pire: des plans à refaire.

La présence d’Omicron dans notre province n’a rien d’un présent de Noël. Après Delta, il bouleverse nos plans. Il déjoue aussi la science pour un certain temps: elle cherche à évaluer sa dangerosité, sa résistance au vaccin et ses effets à long terme.

Les variants dérangent. Ils apparaissent avec leur lot d’inconnus. Ils obligent à revoir les consignes et les habitudes. Ils nous gardent sur un pied d’alerte. C’est usant à la longue.

+++

La stabilité et la permanence rassurent. Dans un certain ordre établi, on trouve refuge et sécurité. La fidélité à des personnes ou à certaines réalités aide à se bâtir intérieurement. Or, l’histoire des technologies, de la science et du savoir démontre que nous sommes dans la variance continue et absolue. C’est une caractéristique de l’Occident des derniers siècles: tout change. De plus en plus vite. Rendant désuet ce qui était une nouveauté inouïe hier.

Dans ce contexte de relations fragiles, de frontières morales floues, de faits alternatifs et d’emplois précaires, il n’y a rien d’étonnant à constater une fatigue mentale. L’humanité se cherche des assises pour se reposer, surtout pendant ce temps des fêtes qui s’ouvre. Dans notre monde en perpétuel changement, quels sont les invariants sur lesquels nous fonder une existence? Sur lequel prendre appui à Noël?

+++

Peut-il avoir autre invariant que l’amour? J’entends le ricanement: encore l’amour, l’élixir des croyants! Et pourtant: c’est la seule réalité qui persiste à travers tout, qui suffise à tout. Un chrétien de la première génération l’a compris: «les prophéties et les connaissances seront un jour dépassés, le don des langues disparaîtra, l’amour ne passera jamais.»

Et dans une envolée lyrique aussi belle que vraie, il décrit cet amour d’une manière telle qu’on peut faire du copier-coller avec ce texte ancien, mais toujours jeune: «J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, s’il me manque l’amour, je ne suis qu’une cymbale retentissante. J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien. J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien. L’amour prend patience; l’amour rend service; l’amour ne jalouse pas; il ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil; il ne fait rien d’inconvenant; il ne cherche pas son intérêt; il ne s’emporte pas; il n’entretient pas de rancune; il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai; il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L’amour ne disparaît jamais.» (I Cor. 13)

+++

La nature-même de l’invariant commande la permanence. Cela n’empêche pas la liberté. Chacun doit trouver comment traduire l’amour dans son quotidien. À chacun son interprétation. L’amour est une symphonie qui doit se jouer parfois avec «une bulle» réduite à quelques-uns. La répétition de certaines traditions permet de rester fidèle au compositeur; la créativité vient ajouter la touche personnelle de chaque maestro.

Le paradoxe de cet invariant, c’est qu’il me renouvelle. L’amour suscite chaque fois une naissance. En aimant, je suis enfanté à de nouvelles potentialités. À une autre vie. L’amour me fait sortir de ma ténèbre. J’entre dans un autre monde annonciateur du Royaume.

+++

La vie, c’est l’amour: c’est vraiment lui qui est à l’origine de tout et qui a le dernier mot. Depuis l’aube de nos vies, on nous dit d’aimer. Nous n’entendons pas: nous manquons ce rendez-vous. Les circonstances et les déchirures de la vie peuvent nous fournir des excuses, mais nous ne pouvons pas nous mentir à nous-mêmes: lorsque l’amour s’aigrit ou s’affadit, nous passons à côté de la joie pure.

Aux approches de Noël, alors que la nuit s’épaissit, comme il est doux de recevoir cette lettre d’amour qui a traversé les siècles et les mers: «Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous: Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui.» (I Jn 4, 9). L’amour d’un autre monde ne m’empêche pas d’aimer celui-ci. Au contraire! À Noël, Dieu redit qu’Il est épris de notre terre au point de venir y planter sa tente.

Noël, c’est l’amour. Pour Noël, je choisis d’aimer. Je veux être avec ceux que j’aime et qui m’aiment. Et pour que mon amour soit complet, je veux aussi me faire proche des autres que j’ai de la difficulté à aimer: l’autre que j’ai déçu et qui m’a trompé, l’autre que j’ai blessé et qui m’a trahi. Si je ne peux le prendre dans mes bras, je peux commencer par le cœur. C’est mon souhait: Noël d’amour!