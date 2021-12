Eh misère! C’est Noël. Un temps de réjouissances et de festivités pour la plupart d’entre nous. C’est l’occasion de revoir ceux qui nous sont chers et que nous avons peut-être négligés un brin durant l’année.

En tout cas, c’est ce que Jacques va faire. Il faut savoir que Jacques a été contraint de placer sa mère, Rita, au Pavillon Eudore-Labrie au début de l’année. Sa maladie dégénérative a finalement eu le dessus et elle n’arrivait plus à s’occuper de sa personne et encore moins de sa maison.

Le Pavillon, c’était l’idée de Rita. Fatiguée d’être aux crochets de son fils unique, elle s’était rendue à l’évidence que pour ne pas être un poids inutile, elle devait faire ce sacrifice ultime. Jacques, lui, était contre. En même temps, il ne pouvait pas nier qu’avec son emploi de plus en plus prenant, s’occuper d’elle devenait bien compliqué. Mais le jour de son entrée au Pavillon, il lui fait une promesse: Maman, j’va pas être c’te genre de fils-là qui abandonne sa mère. Promis.

L’année a donc commencé avec une visite par semaine; chaque dimanche, Jacques passait l’après-midi à jouer aux cartes avec sa vieille mère. Puis, un jour, un petit pépin au bureau força Jacques à passer son tour sur sa visite dominicale. «C’est pas grave, mon garçon. Fais c’que t’as à faire pis on s’verra une autre fois». Avec la bénédiction de Rita, il alla régler son urgence en se promettant de passer la voir dans les prochains jours. Mais c’est fou comme les journées déboulent vite. Les soirées aussi d’ailleurs.

Leurs rendez-vous passèrent d’une fois par semaine à une fois toutes les deux semaines très rapidement. Rendu au mois de juin, avec la chaleur qui commençait à arriver et les touristes qui débarquaient, Jacques devint de plus en plus occupé à sa job, et oublia quelques fois sa pauvre mère. «Fais-toi z’en pas avec ça, mon gars. Y’a toujours tcheuqu’un avec moi, ici. J’suis bien. On s’verra plus tard». Cette autre bénédiction le rassura… un peu.

Au mois d’octobre, lors d’une soirée bien arrosée au Dragueur, Jacques rencontra une fille. «À l’est tellement belle, maman. À m’fait penser à toi», raconta Jacques à sa mère au téléphone. Oui, parce que comme il ne l’avait pas visité depuis presque trois semaines, il lui lâcha un petit coup de fil pour la mettre à jour dans les nouvelles. Elle était si heureuse pour son fils qu’elle en parla toute la journée au Pavillon.

Ce n’était pas étonnant puisqu’il ne passait pas une heure sans que Rita vante son Jacques auprès des autres résidents. T’es vraiment chanceuse que ton gars vienne te voir de temps en temps s’exclamait régulièrement Thérèse, sa voisine de chambre. À cette affirmation, Rita ne répondait jamais. Ses yeux se remplissaient de larmes, puis elle se mettait à sucer son paparman un peu plus fort pour calmer sa peine.

C’est sûr que de passer ses grandes journées entre quatre murs, ce n’est pas exactement ce qu’elle appelait « le bonheur ». Elle qui a passé sa vie à travailler dans le public, la voilà maintenant prisonnière de sa condition physique. Elle ne voit plus que les préposées, les résidents… et la visite des autres. Elle berce son restant d’existence toute la journée en se remémorant de beaux souvenirs. Elle pense à son défunt mari, à ses amies décédées… ses douze frères et sœurs qui sont également tous partis avant elle. Il ne lui reste plus que son fils, Jacques.

Avec Noël qui arrive à grands pas, elle se rappelle aussi toutes les fois qu’elle a reçu chez elle, sur Les Caps à Fatima. À l’époque, elle faisait tout, toute seule : pâtés à la viande, galettes au sucre, galettes à la poudre. Personne n’était indifférent aux tartes aux pommes de Rita. Et que dire de son sucre à la crème au chocolat?

Cette année, Jacques s’est promis de célébrer le temps des fêtes en grand. Puisqu’il ne pourra compter sur sa chère mère pour les tartes aux pommes et le sucre à la crème, il devra se débrouiller seul en consultant le site de Ricardo. Évidemment, ça ne sera pas pareil, mais du Ricardo c’est toujours bon. Avec sa nouvelle blonde, il s’est même payé un voyage en amoureux au Mexique, à deux pas de la Playa Del Carmen. Un rêve qui se réalisera enfin pour lui. Ils partiront du 26 au 31 décembre, revenus juste à temps pour le grand décompte vers 2022.

Aujourd’hui, c’est Noël. Jacques et sa blonde se rendent au Pavillon porter une belle canisse de sucres à la crème à Rita. Y sont pas aussi bons qu’les tiens, mais c’est du Ricardo, fait que c’est bon pareil, lance Jacques. Dix minutes après être arrivé, il s’excuse auprès de sa mère et lui explique que la famille de sa blonde les attend pour un grand réveillon avec musique, dinde et cadeaux. On r’vient du Mexique le 31 pis c’est avec toi, maman, qu’on va passer le jour de l’an. Promis! Rita lui donne une fois de plus sa bénédiction, mais cette fois-ci avec une lueur particulière dans l’œil. Jacques comprend qu’elle souhaite d’abord et avant tout son bonheur. Il quitte sans oublier d’embrasser sa mère. Dès qu’il a le dos tourné, elle se met à téter son paparman très fort… encore plus fort que d’habitude.

S’il avait su que la lueur en question était plutôt le reflet rassurant des souvenirs d’une famille unie qui traversait le regard de sa mère… s’il avait su à quel point le cœur de sa maman était gros de voir son fils unique lui glisser entre ses doigts arthrités, alors qu’elle se sentait prisonnière d’une fin de vie qu’elle n’avait pas choisie… et s’il avait su qu’à son retour tout bronzé, le 31 décembre, Rita ne serait plus là pour l’embrasser… peut-être qu’il serait resté plus longtemps. Peut-être.

Joyeux Noël, Rita!

Joyeux Noël…

On se r’parle!