L’amour aussi est un vaccin

Enfin, le 21 décembre s’est pointé le bout du nez! Et l’hiver peut commencer à squatter nos vies, nous titillant d’un infime rayon de lumière de plus tous les jours. Et Noël qui arrive, les bras chargés de questions, de souvenirs, de guirlandes, de promesses. Mais, cette année, c’est un Noël hésitant, dirait-on, entre la joie de la fête et la peur du virus.

Grands rassemblements, petits rassemblements? Comment réveillonner en famille devant une caméra et un écran? Comment faire la bise, comment s’embrasser, comment s’étreindre sans se toucher? Comment sourire derrière un masque? Comment lâcher son fou en restant prudent?

Pourquoi préparer un six-pâtes, une dinde, un jambon, des bûches, des tartes, des montagnes de chocolat si on se retrouve seul, ou à deux, ou à trois, autour d’une table préparée pour la famille, la parenté, les proches? Pourquoi décorer si personne ne peut se déplacer?

Décidément, cette année, Noël apparaît comme une équation insoluble!

***

Pourtant, Noël n’a pas changé. C’est toujours une fête de la convivialité. Un moment où l’on exprime aux autres l’attachement qu’on leur porte, l’importance qu’ils ont dans nos vies, le sentiment de bien-être qu’ils font naître en nous. On dit que Noël est la fête de l’amour. Et l’amour peut s’exprimer de mille façons.

Cette année, par exemple, alors que nous sommes toujours englués dans cette mautadite pandémie, c’est manifester de l’amour envers les autres que de respecter scrupuleusement les consignes sanitaires mises en place pour nous protéger les uns, les autres.

C’est manifester de l’amour envers les autres que de s’abstenir de tenir de grands rassemblements sous l’épée de Damoclès d’un nouveau variant qui nous menace et menace ceux que l’on aime.

C’est manifester de l’amour envers les autres que d’accepter, même à contrecœur, de ne pouvoir célébrer comme on en a l’habitude. S’adapter aux circonstances est un signe d’intelligence, paraît-il, et encourager ceux qu’on aime à faire face à la situation avec intelligence et imagination, devient un signe d’amour.

***

Car souvent l’amour se cache dans les recoins des événements qu’on est appelé à vivre. L’amour n’est pas toujours flamboyant, ostentatoire, tonitruant. L’amour n’est pas toujours sur le party. Même à Noël.

À preuve, tant de gens vivent Noël en dehors du tohu-bohu du temps des Fêtes, des déplacements stressants et compliqués, sans succomber à la frénésie générale ou à l’hystérie consumériste si bien orchestrée par les anges gardiens du commerce.

Peut-être avons-nous oublié que Noël est une fête du cœur, ce lieu mystérieux où naît l’amour, l’amour de soi, l’amour des autres.

C’est la vérité de Noël qu’on devrait célébrer, pas une mise en scène collective qui nous invite à penser moins et à dépenser plus.

***

Ciel, j’ai l’impression d’écrire un sermon! Manquerait plus que je vous bénisse!

Peut-être que je dis gauchement l’essentiel. Et l’essentiel, c’est toujours qu’il est super le fun de faire la fête, je l’ai tellement fait moi-même, je sais de quoi je parle!

Et cette année, à cause de la situation sanitaire, c’est même légitime de vouloir fêter encore plus, et encore plus fort, parce qu’on en a tous et toutes ras le pompon des contorsions exigées de nous pour passer à travers cette épreuve virale.

On a envie d’oublier tout ça. Et c’est parfait.

L’exigence qui nous est demandée est de le faire en respectant des conditions qui ne menacent pas les gens que l’on aime, et avec qui on veut fêter pour leur manifester notre amour et notre affection.

***

Certains et certaines, malgré l’hécatombe planétaire dans laquelle on patauge depuis plus d’un an, n’en continuent pas moins à refuser de se faire vacciner pour des raisons souvent tarabiscotées.

Que n’ai-je lu ou entendu sur de prétendus complots ourdis par des puissances occultes, ou gouvernementales, ou économiques, visant à nous assujettir, à brimer nos libertés, à prendre le contrôle de nos vies.

Même si cela dépasse l’entendement, même si cela jure contre le gros bon sens, on doit respecter cette effervescence de croyances alimentées autant par la superstition que par l’Internet.

Ces déraillements de la pensée cartésienne ont de tout temps existés. Chaque époque a eu à vivre avec des «raisonnements» qui juraient contre l’air du temps; raisonnements qui croyaient mieux savoir et savoir plus.

La peur se manifeste de plusieurs manières. C’en est une. À nous de comprendre et de tenter calmement d’éclairer ceux et celles qui s’abreuvent à l’irrationnel en ces temps qui mettent à mal nos perceptions, nos certitudes, nos consciences. Quitte à nous tenir loin d’eux, le temps que ça passe.

***

Chers lecteurs zé lectrices chéries, je vous souhaite de passer un Noël sans nul autre pareil que vous aurez rendu mémorable par la manière dont vous ferez face à la situation. Le fameux dicton «faire contre mauvaise fortune, bon cœur» n’a jamais été autant de mise!

Car l’amour et l’affection que vous portez à vos proches ne diminuent pas même si les circonstances sont différentes cette année.

D’autres générations d’hommes et de femmes avant nous ont eu à subir des revers qui les ont marquées. Aujourd’hui, nous les célébrons comme les survivants qu’ils furent. Leur résilience nous impressionne. Puisse-t-elle nous donner des ailes aujourd’hui, au moment où c’est notre génération qui est confrontée à l’adversité!

***

Surtout que nous sommes assurés que cette «adversité virale» passera, comme sont passées les adversités d’antan. Déjà, les scientifiques sont parvenus à créer un vaccin en un temps record. Oui, la pandémie a permis un saut quantique quant à la concoction d’un vaccin. C’est une réussite de plus à mettre au compte de notre génération.

Et combien d’autres avancées de cette nature nous attendent maintenant et après la pandémie! Des avancées qui feront en sorte que les générations à venir seront mieux protégées. Soyons-en fiers!

Et surtout, profitons de ce Noël «différent» pour nous ploguer sur l’essentiel, une fois n’est pas coutume: que l’amour compense la distance et l’absence. L’amour aussi est un vaccin. Le meilleur qui soit.

Joyeux Noël!

Han, Madame?