Du brouillard dans la boule de cristal

C’est le temps de l’année où on demande habituellement aux politologues de prédire ce que l’avenir politique nous réserve. Le moins qu’on puisse dire, c’est que les dernières semaines de 2021 ont semé un épais brouillard dans nos proverbiales boules de cristal.

La remontée fulgurante du nombre de cas de COVID-19 des derniers jours nous porte à croire que les premiers mois de 2022 ressembleront énormément à 2021, d’autant plus que les décisions de nos gouvernants au sujet des restrictions du temps des Fêtes ne reposent pas nécessairement sur la science. Confinements, écoles fermées, et voyages annulés risquent malheureusement de faire partie de notre quotidien collectif, encore pour quelque temps.

Cela dit, le gouvernement ne peut pas fonctionner en mode «urgence» indéfiniment. La COVID ne peut pas paralyser toutes les autres décisions fédérales – d’autant plus que le Parti libéral n’y est pas allé de main morte avec les promesses durant les dernières élections.

Le programme de places de garderies à 10$ est en bonne voie d’être mis en œuvre partout, Blaine Higgs s’étant rallié à huit de ses homologues provinciaux. Seul l’Ontario résiste encore à l’offre du fédéral. Mais beaucoup d’autres dossiers restent en suspens.

À commencer par l’environnement. Si l’année 2021 a été un signal d’alarme retentissant pour les Canadiens à l’égard des changements climatiques, les sécheresses et les incendies de forêt précédant de peu les inondations monstres tant à l’Ouest qu’à l’Est du pays, le résultat de la COP26 n’a rien eu pour nous rassurer du sérieux avec lequel la communauté internationale traite de cet enjeu. L’arrivée de Steven Guilbeault au ministère de l’Environnement se voulait un signal que le gouvernement avait fini de tergiverser dans ce dossier, mais des actions concrètes se font attendre.

La dernière année a aussi été marquée par la tragique trouvaille de corps d’enfants autochtones décédés dans les pensionnats, dont le nombre s’élève maintenant à plus de 7000. On doit souhaiter que cette prise de conscience collective n’ait pas été vaine et qu’au-delà de la création d’une journée annuelle de commémoration, dont la symbolique a déjà été bafouée par le premier ministre en septembre dernier, des actions concrètes seront prises à Ottawa. La moindre des choses serait de remplir la promesse datant maintenant de 2015 d’assurer un accès durable et sûr à l’eau potable aux 29 communautés autochtones qui sont toujours sur la liste des avis d’ébullition. Le déroulement du processus d’indemnisation des enfants autochtones retirés de leur foyer sera un autre dossier à suivre en 2022.

Enfin, les communautés francophones trépignent d’impatience à l’égard de la modernisation de la Loi sur les langues officielles. Il est impératif que ce dossier se règle tôt en 2022, ne serait-ce que parce qu’un autre enjeu de taille, soit les consultations en vue du prochain Plan d’action sur les langues officielles (2023-2028), attendent aussi la ministre Petitpas Taylor.

De quoi garder tout le monde à Ottawa occupé en 2022 – même avec une pandémie qui s’éternise.