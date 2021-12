Des bijoux pour les amateurs de bande dessinée

Pendant la période des fêtes, j’aime lire de la bande dessinée, un genre qui me plaît tout particulièrement surtout si l’on a envie d’oublier les mauvaises nouvelles et de s’évader un peu. Je vous propose donc deux romans graphiques qui sortent de l’ordinaire, provoquant le rire, la curiosité, de l’émotion ou encore des réflexions.

Whitehorse, Samuel Cantin

C’est au Festival international du cinéma francophone en Acadie que j’ai découvert cette bande dessinée, du moins un aperçu. Le court métrage Le syndrome de la tortue à l’affiche du programme d’animation est une adaptation du préambule de cette parodie sur l’amour et le sexe. Le Dr Von Strudel, médecin loufoque et passionné des perroquets, annonce à Henri Castagnette qu’il est atteint du syndrome de la tortue. Son corps se transformera peu à peu pour finir par mourir. Une entrée en matière qui promet. Quand j’ai vu ce film, j’ai eu envie de découvrir cette saga de Samuel Cantin qui a publié en 2021 l’intégral de son diptyque Whitehorse. L’histoire porte sur les déboires amoureux du couple formé de Henri Castagnette, écrivain déchu, angoissé, verbomoteur, et Laura, une comédienne à l’aube de son succès. Puisant dans l’absurde, cette saga à l’humour décapant, créant parfois des malaises, nous entraîne dans un récit rocambolesque.

La relation entre Laura et Henri est sur le point de s’effriter lorsque celle-ci annonce qu’elle a obtenu le rôle principal dans une production du fameux réalisateur Sylvain Pastrami que tout le monde adule, à l’exception, bien sûr, de Henri qui est extrêmement jaloux. Laura devra se rendre à Whitehorse pour le tournage du film sur les caribous. Dépendant affectif, Henri tente par tous les moyens de la dissuader de partir, mais la jeune comédienne qui aspire à une grande carrière poursuit son rêve. Après le départ de Laura, l’état de Henri en pleine crise existentielle se détériore peu à peu. En apprenant sa mort imminente, il décide de s’envoler vers Whitehorse avec son ami Diego pour sauver sa bien-aimée des griffes de l’infâme Sylvain Pastrami, personnage qui s’avère machiavélique. Le tournage a lieu dans un village fantôme où les pélicans sont particulièrement agressifs. Dans cette histoire plutôt intense, on assiste à des scènes complètement désopilantes. Je pense, entre autres, à ce réalisateur que tout le monde adore même si c’est évident que c’est un imposteur. Les dessins en noir et blanc montrent des personnages aux traits un peu déformés. L’écriture vive, les dialogues colorés, parfois crus, touchent à des thèmes contemporains avec plusieurs références cinématographiques. Scénariste, auteur et réalisateur, Samuel Cantin a publié quatre romans graphiques. (Pow Pow, 2021). ◊

Le garçon au visage disparu, Larry Tremblay et Pierre Lecrenier

Bien connu pour son théâtre et ses romans (L’orangeraie, Tableau final de l’amour), Larry Tremblay, un auteur que j’admire, signe ici ce très beau texte sur l’univers mouvementé de l’adolescence. Le bédéiste Pierre Lecrenier a mis en image cette œuvre de merveilleuse façon en créant des dessins teintés de mystère aux couleurs nocturnes.

Le roman graphique raconte l’histoire de Jérémy qui, un jour, se réveille sans visage. Sa bouche, ses oreilles, son nez et ses yeux ont disparu. Très inquiète, sa mère appelle les policiers, un médecin, un prêtre, mais personne n’arrive à résoudre cette affaire plutôt mystérieuse. Sur la porte de la chambre de Jeremy trône une image de l’émission sur les zombies Walking Dead. Comment est-ce possible que son fils ait perdu son visage? Comment tisser à nouveau des liens avec son fils isolé? Dans sa chambre où il est enfermé, il fait très froid. Avec des allers-retours dans le temps, on suit Jeremy pendant les heures ayant précédé sa transformation. Son père, un travailleur humanitaire, est retenu en Afrique. Jeremy en veut à son père d’être toujours parti, le poussant ainsi à commettre des gestes regrettables. Un drame survient en Afrique.

Une atmosphère d’étrangeté ressort de cette œuvre à cheval entre la réalité et le fantastique qui explore de façon émouvante les tribulations de l’adolescence. Ce texte qui s’adresse notamment aux jeunes lecteurs est aussi une œuvre grand public. Il a d’abord été écrit pour le théâtre. (Les Éditions de la Bagnole, 2020).