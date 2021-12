Le chant du cygne: hautement philosophique

Si vous saviez que vous voyiez l’amour de votre vie et votre enfant pour la dernière fois, mais qu’eux l’ignorent, que leur diriez-vous?

C’est un des dilemmes devant lequel est placé le personnage interprété par le toujours excellent Mahershala Ali dans Le chant du cygne (Swan Song), une exclusivité d’Apple TV+.

Ali, un ancien rappeur d’Oakland, est d’ailleurs finaliste au Golden Globe du meilleur comédien dans un film – drame pour son rôle dans Le chant du cygne.

Ça devient une habitude pour celui qui a fait ses débuts au cinéma dans L’étrange histoire de Benjamin Button (2008) après avoir brillé au petit écran dans la série de science-fiction The 4400 (2004-2007).

Ali multiplie en effet les nominations majeures depuis cinq ans, ayant notamment remporté les Oscars du meilleur comédien dans un rôle secondaire pour son jeu dans Moonlight (2017) et Le livre de Green (2019).

La réputation de celui qu’on a aussi vu dans les séries télévisées Luke Cage, House of Cards et True Detectives n’est donc plus à faire. Il interprétera d’ailleurs le mythique chasseur de vampires Blade dans une nouvelle série de films qui sera bientôt lancée par Marvel.

Dans Le chant du cygne, Ali personnifie Cameron, un dessinateur atteint d’un cancer incurable. Sa femme, la pétillante Poppy (Naomie Harris) et son fils, Cory, ignorent toutefois tout de sa condition.

Un jour, Cameron est confronté à un choix. Une entreprise lui offre la possibilité de créer un clone qui partagerait ses souvenirs. Ce double pourrait alors prendre sa place aux côtés de Poppy et Cory, qui n’auraient pas conscience du changement.

Cameron hésite, d’autant plus que Poppy est enceinte. Peut-il imposer une telle supercherie à ceux qu’il aime plus que tout au monde? D’un autre côté, leur épargner le chagrin de sa mort n’est-il pas le plus beau cadeau qu’il puisse leur offrir?

Cameron doit se décider rapidement: son cancer le dévore et il n’aura bientôt plus le luxe de cacher son mal à sa famille…

Je ne m’éterniserai pas sur la performance d’Ali, sublime, dans le rôle de Cameron et de son clone. L’homme sait pleurer comme bien peu d’autres à Hollywood, mais dans Le chant du cygne, il interprète un personnage torturé intérieurement – un type de rôle extrêmement difficile à rendre, habituellement.

À mes yeux, les meilleurs films sont ceux dans lesquels le spectateur peut se mettre dans la peau des personnages et se demander s’il agirait de la même façon. Ce sont aussi eux qui nous mettent devant des questions morales auxquelles il est impossible de répondre sans vraiment prendre le temps de réfléchir.

Le chant du cygne, premier long métrage de Benjamin Cleary, est exactement ce type de films. On est loin du cinéma bonbon dans lequel les méchants doivent mourir et les gentils vaincre dans la gloire.

Profondément philosophique, l’oeuvre de Cleary est un hommage à la valeur de la vie et de l’amour, au caractère permanent de la mort ainsi qu’à notre hantise de rater de beaux moments de joie une fois décédé.

C’est un film profondément touchant et sensible, dont le magnifique esthétisme épuré rappelle un peu Blade Runner 2049 (2017), de Denis Villeneuve.

À voir pour pleurer un grand coup. Ou pour se rappeler que la vie, le bonheur et l’amour sont si précieux parce qu’ils ne sont pas éternels…

(Quatre étoiles sur cinq)

Affamés

Jesse Plemons et Keri Russell dans une scène de Antlers (Affamés). – Gracieuseté

Sorti en salles le temps de quelques jours à l’Halloween, Affamés (Antlers) a retenu mon attention en raison de la présence au générique de deux gros noms: Keri Russell et Jesse Plemons.

Maintenant disponible en vidéo sur demande, ce suspense paranormal s’avère être un triste navet.

Julia (Russell) est de retour dans la maison de l’Oregon où elle a grandi après avoir fui un père abuseur maintenant décédé. Elle y vit avec son frère, le shérif du village.

Institutrice, Julia s’intéresse à un de ses élèves, Lucas, après que celui-ci ait raconté une histoire très morbide dans un cours de littérature. Le petit garçon est maigre, renfermé et possède un cahier rempli de dessins cauchemardesques.

Convaincue que le petit est victime d’abus de la part de sa famille, Julia fait part de ses soupçons à la directrice de l’école. Quand cette dernière est retrouvée, deux jours plus tard, à moitié dévorée,

Julia et son frère réalisent qu’une bête sanguinaire a fait de leur village son terrain de chasse…

Mise au monde par son rôle de Felicity dans la série télévisée du même nom (1998-2002), Keri Russell roule depuis sa bosse à Hollywood. Sa performance dans la série d’espionnage The Americans (2013-2018) en a fait une grande vedette.

Jesse Plemons a suivi un parcours semblable. Après un passage remarqué dans la série Friday Night Lights (2006-2011), il a fait le saut au cinéma, où il alterne entre films commerciaux (Game Night) et projets plus artistiques (Le pouvoir du chien).

Ces deux comédiens de haut niveau ne parviennent cependant pas à briller dans Affamés, un film lent et décousu où les enjeux sont mineurs – pardonnez mon langage, mais on n’en a malheureusement bien peu à foutre du sort de Julia et de son frère…

Film d’horreur atypique, l’oeuvre repose davantage sur des corps inertes ensanglantés que sur n’importe quoi d’autre pour effrayer. La tension est en effet étrangement absente.

Affamés suit la même trame narrative que tous les films de créatures surnaturelles tueuses (vampires, loups-garous, etc.): un humain devient la bête, la bête tue, quelqu’un est convaincu qu’il existe une explication rationnelle, un héros tue la bête.

La bête en question est le Windigo, une créature née du folklore algonquin. Dans le cadre de ce film, l’homme blanc s’est approprié cette légende à des fins commerciales et l’a réduite à sa plus simple expression sans montrer la moindre forme de respect aux Premières Nations. À vomir.

De grâce, ne payez pas 20 ou 25$ pour acheter la version numérique de ce film. C’est médiocre, sans imagination et dépourvu de la moindre once de sens artistique.

(Une étoile sur cinq)

Le Psy d’à côté

Will Ferrell et Paul Rudd dans une scène de Le psy d’à côté. – Gracieuseté

Il y a de ces séries télévisées auxquelles ont ne croirait pas si elles n’étaient pas basées sur une histoire vraie. Le psy d’à côté (The Shrink Next Door, Apple TV+) fait partie du lot.

Marty Markowitz (Will Ferrell) a hérité d’un magasin de tissus profitable de Manhattan. Anxieux, insécure et replié sur lui-même, Marty a vécu toute sa vie dans l’ombre de son père, un commerçant habile et millionnaire.

Un jour, la soeur de Marty, Phyllis (la sublime Kathryn Hahn) lui propose de consulter un psychiatre dont on dit beaucoup de bien, Ike Herschkopf (Paul Rudd, alias Ant-Man).

Marty accepte à à contrecœur. Petit à petit, toutefois, les deux hommes se rapprochent et l’héritier retrouve graduellement confiance en lui. Le docteur profitera alors de la dépendance affective de

Marty pour contrôler chaque aspect de la vie de son patient – pendant 27 ans! – et s’enrichir énormément au passage…

J’ai beaucoup de difficulté à déterminer si j’ai aimé ou non Le psy d’à côté.

L’oeuvre a ses forces, à commencer par les maquillages. La série – d’une durée de six heures – se déroule sur une période de plus de 30 ans. On voit donc Ferrell et Rudd vieillir grâce à la magie de maquilleurs et de coiffeurs extrêmement doués. J’avoue avoir été très impressionné, moi qui accorde généralement peu d’attention à cet aspect du cinéma.

La reconstitution historique est aussi bien faite. Le Manhattan des années 1980 est à s’y méprendre. Et que dire des habits décontractés du docteur Herschkopf, qui constituent un cours en accéléré sur la mode des années 1980 et 1990. Sublime!

Le jeu de Kathryn Hanh (la sorcière Agatha Harkness dans la série WandaVision) est exceptionnel. Ça peut sembler cliché, mais chaque fois qu’elle ouvre la bouche, elle relègue dans l’ombre ses deux co-vedettes. Rudd est aussi très bon dans le rôle du psychiatre jovial et très manipulateur.

Ce qui fonctionne moins bien avec cette série adaptée d’un balado à succès, c’est qu’elle est longue et ennuyeuse. Mon Dieu que la sauce est étrivée… Et ladite sauce est composée de longs dialogues dépourvus de rythme.

Il y a aussi quelque chose de profondément inconfortable de voir un homme comme Marty être si dupe et généreux envers un médecin qui abuse honteusement de sa bonté. On rit plus jaune qu’aux éclats, disons…

Je conseille donc cette série aux inconditionnels de Rudd et Ferrell ou à ceux qui ont un intérêt envers la psychologie à deux cennes.

(Deux étoiles et demi sur cinq)

À surveiller

Cyrano

(en salles le vendredi 31 décembre)

Spécialiste des reconstitutions historiques européennes (Pride & Prejudice, Atonment, Darkest Hour), Joe Wright récidive, cette fois avec Cyrano. Peter Dinklage est l’homme au grand nez alors que Haley Bennett (The Magnificent Seven) interprète Roxane.

The Book of Boba Fett

(sur Disney+ mercredi)

Personnage culte de la saga Star Wars, le chasseur de prime Boba Fett est le héros d’une histoire racontée à l’écran pour la première fois. Cette série se déroule à la même époque que The Mandalorian et raconte la prise en charge du monde interlope de la planète Tatooïne par Fett (Temuera Morrison).

Cobra Kai – Saison 4

(sur Netflix mercredi)

Ayant grandi avec The Karate Kid, cette série qui se déroule 30 ans après les événements des films est pour moi un véritable plaisir coupable. Ce n’est pas de la grande télé, les comédiens sont pour la plupart médiocres et le récit est extrêmement superficiel et prévisible, mais je ne me lasserais jamais de voir Daniel LaRusso (Ralph Maccio) à l’écran!

The Lost Daughter

(sur Netflix vendredi)

Considérée parmi les meilleures comédiennes de sa génération, Maggie Gyllenhaal (Rachel Dawes dans The Dark Knight) fait ses débuts au cinéma en tant que réalisatrice dans ce film adapté d’un roman. C’est l’histoire d’une femme dont les doux jours de vacances près de la mer prennent une tout autre tournure quand des souvenirs d’enfance enfouis commen­cent à refaire surface. Avec Dakota Johnson (50 nuances de gris) et Olivia Coleman (Elizabeth II dans The Crown).