Le party de Noël de Boris Johnson

En politique, tout est une question d’image. Le politicien cherche notamment à projeter l’image du bon citoyen ce qui signifie au minimum de respecter les règles que lui-même promulgue. Lorsque cette image est sans rapport avec la vraie personnalité du politicien, il risque de chuter dans les sondages, voire au sein de son propre parti.

C’est ce qu’est en train de réaliser le Premier ministre britannique Boris Johnson. Les révélations du tabloïd Daily Mirror sur les fêtes de Noël qu’il a tenu l’an dernier, au 10 Downing Street à Londres – la résidence officielle du Premier ministre –, alors que les Britanniques étaient soumis à un strict confinement, sans possibilité de se réunir avec leurs proches, le mettent dans l’eau chaude. Ce scandale a été surnommé le «partygate», en référence au «Watergate» – immeuble à Washington où a eu lieu, en 1974, une affaire d’espionnage politique qui mena à la démission du président Richard Nixon – qui a donné son nom au scandale.

Ce n’est pas uniquement le Premier ministre Boris Johnson qui est concerné par ce scandale, le Daily Mirror a révélé qu’une fête de Noël avait également eu lieu au ministère des Transports à la fin d’année 2020. Cela ne fait que s’ajouter aux autres cas qu’on a vu au cours des derniers mois où des membres du gouvernement Johnson ont été accusés de ne pas respecter les mêmes règles que le reste de la population par rapport à la pandémie.

Par exemple, l’été dernier, le ministre de la Santé Matt Hancock a été contraint de démissionner lorsque le tabloïd The Sun a publié des photos où il embrassait une conseillère de son ministère, Gina Coladangelo. Plus qu’un scandale de mœurs, dont le Royaume-Uni a l’habitude, c’est que cette relation extraconjugale ne respectait pas les règles de distanciation sanitaire qui a mis le ministre de la Santé dans l’embarras.

Un peu avant, en mars 2020, Dominic Cummings, alors conseiller de Boris Johnson, avait rompu les règles strictes de confinement pour se rendre chez ses parents âgés, à Durham, au nord-est de l’Angleterre, alors que non seulement il présentait les symptômes de la Covid-19, mais qu’en plus son épouse en était infectée. Malgré cela, le Premier ministre Boris Johnson avait refusé de le sanctionner.

Le mécontentement envers Boris Johnson se ressent désormais dans son propre camp, celui du Parti conservateur. Le premier ministre britannique s’est fait défier par ses députés – de l’aile la plus «libertarienne» du parti –, le 14 décembre dernier, lorsque près de 100 d’entre eux – des députés arrière-ban – ont voté contre différentes mesures, dont l’instauration d’un «passeport sanitaire» pour les grands événements, afin de lutter contre la propagation du variant Omicron du coronavirus. Si ces nouvelles mesures ont pu être mises en place, c’est grâce à l’appui des députés travaillistes qui forment l’opposition officielle.

La baisse de popularité de Boris Johnson s’est même ressentie dans les urnes le 16 décembre dernier où il a vécu un grave revers lors de l’élection partielle du North Shropshire. Cette circonscription, conservatrice depuis près de 200 ans, est passée aux mains des Libéraux-Démocrates grâce à la victoire de la candidate Helen Morgan. La victoire des Libéraux-Démocrates, très pro-européens, est d’autant plus surprenante puisque cette circonscription, rurale et conservatrice du centre de l’Angleterre, avait voté pour le Brexit – soit pour l’option de quitter l’Union européenne –, lors du référendum sur l’appartenance du Royaume-Uni à l’Union européenne en 2016. L’élection de la candidate du parti libéral-démocrate Helen Morgan, dans un bastion conservateur, est un clair désaveu de Boris Johnson et de sa gestion de la pandémie.

Suivre l’adage «faites ce que je dis, pas ce que je fais» est généralement peu recommandé et c’est sans doute encore plus vrai en politique. Ce qui choque la population, c’est l’hypocrisie de Boris Johnson plus que le scandale des fêtes de Noël dans sa résidence officielle.

Le Premier ministre Boris Johnson, comme bien des citoyens britanniques, en a sans doute assez de la pandémie et des restrictions pour lutter contre le virus. Les réactions dans les sondages, dans les urnes et auprès de son propre parti lui rappelle qu’il n’est toutefois pas un citoyen ordinaire et qu’il a un devoir d’exemplarité.