Gabriel Boric: grands espoirs pour un jeune président chilien

Le 19 décembre dernier, les Chiliens ont élu Gabriel Boric à la tête de leur pays. Âgé de 35 ans, il en aura 36 au moment où il s’installera à la présidence en mars 2022 devenant ainsi le plus jeune président de l’histoire du Chili.

Ailleurs dans le monde, d’autres trentenaires ont aussi pris le pouvoir et modernisé leur pays grâce à des politiques progressistes. Sanna Marin avait 34 ans en 2019 lorsqu’elle a pris la tête du gouvernement finlandais en formant une coalition de cinq partis tous dirigés par des femmes. Jacinda Ardern avait 37 ans en 2017 lorsqu’elle est devenue Première ministre de Nouvelle-Zélande et a fait preuve d’une grande fermeté concernant le port d’armes à feu après les attentats de Christchurch en 2019. Carlos Alvarado avait 38 ans lorsqu’il est devenu président du Costa Rica en 2018 et a légalisé le mariage homosexuel.

Cependant, il va de soi que les jeunes politiciens n’ont pas le monopole des idées révolutionnaires de même que les politiciens plus âgés n’ont pas celui des idées réactionnaires. La jeunesse n’est pas nécessairement plus progressiste et, à l’inverse, la génération précédente n’est pas nécessairement plus conservatrice.

Au cours des dernières années, d’autres trentenaires ont, au contraire, mené des gouvernements très à droite, voire à l’extrême droite. On pense à Sebastian Kurz, devenu chancelier de l’Autriche à 31 ans en 2017, qui a formé une coalition avec l’extrême droite et qui se retira de la vie politique en octobre dernier en raison d’accusations de détournement de fonds publics. On peut aussi penser à Nayib Bukele qui est devenu président du Salvardor à 37 ans, en 2019, et qui se distingue par un style populiste communiquant sur les réseaux sociaux, une personnalité narcissique et une obsession pour la cryptomonnaie.

Toutefois, dans le cas de Gabriel Boric, sa campagne ne misait pas uniquement sur sa jeunesse. Même si les conflits entre les générations ont toujours existé, pour des raisons électorales évidentes, un candidat politique ne peut se contenter de séduire qu’une seule génération. Cette stratégie serait vouée à l’échec sur le long terme puisque rien n’est plus éphémère que la jeunesse. Qui plus est, une élection ne devrait pas être pas un combat de générations.

Gabriel Boric a plutôt misé sur un programme résolument à gauche, représentant une volonté de tourner la page d’un modèle économique néolibéral décomplexé, incarné par le président chilien sortant Sebastian Piñera. Le gouvernement chilien manifeste désormais une volonté de lutter contre les inégalités grâce une fiscalité plus équitable et une plus forte présence de l’État.

Plus qu’un changement de génération, Gabriel Boric était aussi diamétralement opposé à son adversaire, le candidat d’extrême droite José Antonio Kast.

Le candidat d’extrême droite misait sur l’ordre, son opposition à l’avortement et au mariage homosexuel de même que, semblable au mur de l’ancien président Donald Trump aux États-Unis, le projet de de creuser un fossé à la frontière nord du Chili pour éviter l’arrivée de migrants latino-américains.

José Antonio Kast, admirateur du dictateur Augusto Pinochet qui dirigea le Chili d’une main de fer entre 1974 et 1990, a misé sur la polarisation du débat politique pour s’imposer. Candidat de la gauche, Gabriel Boric a choisi d’engager sa campagne sur la voie de la modération plutôt que celle de la surenchère avec son adversaire d’extrême droite.

Cette stratégie de l’apaisement est encourageante dans une Amérique du Sud de plus en plus polarisée. Le sentiment de déclassement du «monde ordinaire» et la montée de la violence deviennent un climat propice au populisme d’extrême droite.

Partout sur le continent sud-américain, des partis d’extrême droite accumulent les succès. Par exemple au Brésil, depuis 2018, sévit le président d’extrême droite Jair Bolsonaro, que l’on surnomme le «Trump des tropiques».

Ainsi, la victoire de Gabriel Boric est encourageante pour la Colombie, qui ira en élection en mai prochain, et qui pourrait tourner la page à la droite dure incarnée par son président Ivan Duque. En 2022 auront également lieu les élections présidentielles au Brésil qui pourraient permettre de mettre fin au gouvernement populiste d’extrême droite de Jair Bolsonaro.