Peut-être que 2022 marquera la fin de cette pandémie qui fait capoter la planète. Qu’on viendra à bout de tous les variants et de toutes les vagues qui les accompagnent. Peut-être qu’on trouvera enfin un vaccin universel, totalement efficace. Peut-être qu’on produira un médicament, une pilule magique, un sirop miracle. Bref: une panacée qui débarrassera l’humanité de ce terrorisme aussi viral que microscopique.

Peut-être que 2022 signera la fin des mesures sanitaires aussi utiles qu’agaçantes: port du masque, lavage des mains, distanciation sociale. Peut-être qu’on pourra recommencer à se faire la bise sans danger, à parler sans danger, à trinquer sans danger, à manger sans danger, à danser sans danger, à rire sans danger, et à vivre sans mettre la vie des autres en danger.

***

Peut-être que 2022 nous donnera enfin les (vrais) gouvernements qu’on mérite, c’est-à-dire, les gouvernements qu’on aura (mieux) élus. Et que ces gouvernements seront formés de députés compétents, allumés, qui agiront à titre de porte-voix de leurs commettants auprès du gouvernement au lieu de se contenter d’être les haut-parleurs de leur gouvernement auprès de leurs commettants. Bref: capables de faire la différence entre les intérêts du parti et ceux de la patrie.

Peut-être que 2022 mettra un terme aux nominations arbitraires par ces gouvernements de personnalités qui ne parlent pas notre langue mais sont paradoxalement censées nous représenter et défendre nos intérêts dans une langue qui les nie, trop souvent. Qu’on nommera des personnalités bien au courant du fait que nous représentons l’un des peuples fondateurs de ce pays, que nous en avons donc largement dessiné les traits, les valeurs, l’histoire, et qu’à ce titre d’honneur, nous ne saurions nous satisfaire d’être relégués aux oubliettes d’un révisionnisme historique anticonstitutionnel ou d’une politique clientéliste qui se sent autorisée à nous ignorer royalement pour mieux souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants.

Peut-être que 2022 s’infiltrera même à Radio-Canada, une société d’État dont on s’échine à tirer l’oreille d’un océan à l’autre, afin que sa vitrine française nationale reflète la réalité française confédérale et non plus seulement la vision d’une clique montréalo-centriste, comme l’a encore démontré cette année le fameux Bye-Bye du 31 décembre où la francophonie canadienne, hormis quelques coucous bouche-trou condescendants, brillait par son absence, exactement comme brillent encore, au firmament, des étoiles dont la lumière nous arrive sur terre des années après leur disparition.

Peut-être que 2022 fera en sorte que la francophonie canadienne brille enfin de son vivant au firmament du réseau national de Radio-Canada.

***

Peut-être que 2022 nous fera prendre conscience que les francophones du Canada sont en passe de devenir les laissés-pour-compte du pays, une vieille minorité parmi les nouvelles minorités. Une minorité qui périclite parmi les minorités qui prennent du galon. Une minorité qui se recroqueville parmi les minorités qui déploient leurs ailes. Une minorité qui s’éclipse parmi les minorités qui prennent leur envol.

Peut-être que 2022 nous donnera l’envie, le désir et la volonté de redevenir une minorité qui a le vent dans les voiles. Une minorité solide, qui s’affirme sans complexe.

Peut-être que 2022 nous redonnera confiance dans notre capacité collective à prendre nos affaires en main, en tant que francophones au Canada, au lieu de nous épuiser à émuler le restant du Canada, le fameux ROC, qui, lorsqu’il se tanne d’enquiquiner ses ressortissants francophones, s’amuse à contrer le Québec français qui bataille comme un bon pour rester debout en français malgré les tornades politiques et les inondations médiatiques visant à l’ébranler par tous les moyens inimaginables, en s’en prenant à sa population, à ses habitants francophones, les injuriant à qui mieux mieux tout simplement parce qu’ils refusent collectivement de céder à l’assimilation individuelle, qu’elle soit linguistique, politique, sociale, culturelle ou religieuse.

Peut-être que 2022 nous fera prendre conscience que plus le fait français sera fort au Québec, plus la francophonie canadienne sera forte de l’Atlantique au Pacifique.

Peut-être que 2022 requinquera notre fierté française en cette époque anglomaniaque qui met à mal la fragile fibre identitaire censée irriguer nos racines culturelles. Peut-être que 2022 nous permettra de saisir dans nos tripes que l’assimilation d’un peuple ne se fait pas en trois jours, certes, mais possiblement en trois décennies, et qu’elles sont déjà pas mal entamées dans certains coins de l’Acadie, et que si nous attendons que tout le monde parle anglais pour commencer à nous demander comment il se fait qu’on n’y parle plus français, il sera trop tard.

***

Peut-être que 2022 fera sortir de l’ombre céleste des personnalités charismatiques encore inconnues capables d’insuffler dans nos déboires mondiaux un peu de lumière spirituelle susceptible de remettre les pendules civilisationnelles à l’heure et de contrer l’indigence intellectuelle de tant et tant de dirigeants politiques planétaires actuels.

Peut-être que 2022 viendra à bout de l’intolérance et de ses sœurs jumelles: indifférence et ignorance. Peut-être qu’on parviendra à se voir et à voir ses vis-à-vis non plus en termes d’attirance, d’apparence, de genre, d’âge ou de croyances, et qu’on redécouvrira ce qui donne à la nature humaine son identité: l’humanité dont elle relève et à laquelle elle participe de plein droit du seul fait d’être née. Tout le reste est superflu.

Peut-être que 2022 nous ramènera à l’essentiel: naître, vivre, apprendre, aimer. L’être humain, habitant cosmique infinitésimalement minuscule d’un univers galactique incommensurablement gigantesque, devrait viser à rester humble devant le vertige de l’éternité, au lieu de s’enorgueillir de jouer les créateurs du paradis terrestre, alors qu’il n’en est que le très pitoyable jardinier.

Peut-être que 2022 nous fera voir la beauté de la vie, sentir la nature des choses, goûter le temps qui passe, toucher l’espace ardent de l’autre, entendre l’esprit de fraternité qui virevolte au-dessus de nos têtes désabusées.

Peut-être que 2022 transformera tous ces vœux en promesses, toutes ces promesses en espoir, et tout cet espoir en vérités tangibles.

C’est ce que je nous souhaite, admirables lecteurs zé lectrices admirées! Bonne Année!

Han, Madame?